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Новини Агресія Росії проти України
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32% укриттів, які вже перевірили, виявилися зачиненими або непридатними до використання, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 червня в Україні перевірили 50195 укриттів (79%), з яких 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Про це повідомили у Telegram-каналі МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстежено 50195 укриттів (79%), з яких: 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими. 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання", - йдеться у повідомленні.

32% укриттів, які вже перевірили, виявилися зачиненими або непридатними до використання, - МВС 01

У Києві вже перевірено 2156 (48%) укриттів. 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими та 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.

32% укриттів, які вже перевірили, виявилися зачиненими або непридатними до використання, - МВС 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко звернеться до Зеленського щодо глав РДА з найгіршими показниками стану укриттів. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

МВС (3501) перевірка (1231) укриття (295)


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Топ коментарі
+16
А мільярд виділений Київрадою розпиляли адміністрації призначені Зеленським так як і 9 млрд МО на закупівлі озброєння? Не того ви баригою назвали і в заробітках на крові звинуватили....
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05.06.2023 13:37
+13
Перевірили дуже вчасно, через 15 місяців війни
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05.06.2023 13:47
+9
Замилювання очей.
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05.06.2023 13:31
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вы еще не выясняли, кто хозяева этих убежищ и чьи ларьки там установлены
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05.06.2023 13:30 Відповісти
Военная администрация с двойной зарплатой и ермак
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05.06.2023 14:34 Відповісти
Замилювання очей.
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05.06.2023 13:31 Відповісти
Піндерасти нічого просто так не роблять. По підвалах сауни, качалки, склади, наливайки. Ото наваряться на дозволах вдруге..бо ніхто не буде ті заклади переобладнувати у зворотньому напрямку на сховища. І знову, ті що непридатні - скоріш за все у панельках. Хоча в Києві є навіть сталінки, де потолки у підвалах десь по 160-170 см. Які нафіг укриття??
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06.06.2023 00:39 Відповісти
а ще, зараз пересадять всіх охоронців
бо ж саме сторож винен у всьому
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06.06.2023 08:03 Відповісти
А мільярд виділений Київрадою розпиляли адміністрації призначені Зеленським так як і 9 млрд МО на закупівлі озброєння? Не того ви баригою назвали і в заробітках на крові звинуватили....
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05.06.2023 13:37 Відповісти
там каждый представитель МО учавствующий в закупках оружия в год получает зарплату 65 млн грн как премию. Посмотри Лероса, только смотри сидя.
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05.06.2023 14:36 Відповісти
Перевірили дуже вчасно, через 15 місяців війни
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05.06.2023 13:47 Відповісти
10 лет почти ващщета...
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05.06.2023 13:51 Відповісти
Ні, майже через десять років!
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05.06.2023 18:14 Відповісти
У нас на районі укриття є, але на території заводу метрів за 800-1200 і те вже в сумному стані, бо того річ насипали крепко. І що б туди дібратись можна було декілька раз попасти під уламки і касет і піонів.
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05.06.2023 13:47 Відповісти
Не прошло, плять, и 10 лет войны, как ВДРУГ решили бомбоубежища проверить.
Вот, бляха, ГЕИ, в самом плохом смысле этого слова.
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05.06.2023 13:50 Відповісти
Я впрягся в "сагу" сховища, Все кто пишет комментарии по этой теме, не поленитесь прочитать Кодекс ЦЗ Украины и постановы КМУ з цього питаня!
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05.06.2023 13:51 Відповісти
Поділіться, що там
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05.06.2023 14:33 Відповісти
Капєць. Ото ви заінтригували ...
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Отже: сховище - це герметична споруда, а укриття - це дія по захисту. Але (саме) негерметична споруда для захисту - це укриття. Все!

" ...
Глава 7. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні заходи

Стаття 32. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту

1. До захисних споруд цивільного захисту належать:

1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;

2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;

... "
https://web.archive.org/web/20131004013745/http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page1

https://web.archive.org/web/20131004013745/http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page1 посилання: Кодекс Цивільного Захисту, ВР від 01.07.2013

Викликає деяке здивування, що укриття окрім протирадіаційного не згадується взагалі.
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06.06.2023 09:50 Відповісти
Есть наказ МВС 579 и постанова КМУ №138. А если Вы дальше ст. 32 почитаете, там четко указано где "прячется" гражданское население! В найпростиших укриттях!
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06.06.2023 13:12 Відповісти
И, к стати, если в поликлинике было именно сховище то КЦЗ конкретно определяет для кого оно предназначено!
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06.06.2023 13:18 Відповісти
Не тільки не заперечуватиму, а ще й категорично погоджуся. Дякую, що наголосили на такий важливий момент. Саме так - ніяких сховищ для усіх не передбачено в принципі!.

А "бомбосховищ" взагалі ніде не згадується!
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06.06.2023 21:51 Відповісти
И, кстати, чего ДСНС скромно молчит по данному вопросу? Там в каждом управлении есть целый "полковник" с предлагающимся штатом! И они не маленькие деньги за "надутые щеки" получают!
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05.06.2023 13:55 Відповісти
а на фига их открывать, быдло и так спрячется где нибудь, а не спрятался сам виноват, а сами по монакам и личным бомбоубежищам, в обосранные бомжами общие бомбоубежища небожители не пойдут
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05.06.2023 14:04 Відповісти
Это они спецом такой кипишь раздули, чтобы своим дружбанам-строителям выделить деньги на ремонт!
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05.06.2023 14:08 Відповісти
Маєте рацію. Схоже, першочергова ціль, другорядна - влада у Києві (сподіваюсь, вже недосяжна).
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06.06.2023 09:12 Відповісти
Это ж какое ОТКРЫТИЕ на 18 м месяце войны зелебобики сделали.. **** велосипед изобрели.. Зелегниды - смотайтесь в Краматорск и поищите там укрытия.. время засеките -сколько до них бежать... время полета С-300 измерьте.. Дебилы...
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05.06.2023 14:34 Відповісти
Скандал разгорелся масштабный, но часть бомбоубежищ до сих пор закрыто!!!
Глав администраций снимать с должностей немедленно.
Они или не знают, что такое бомбоубежище и где они находятся на их территории, либо полные болваны, либо тихие пособники врага.
Чувствуется рука Зеленского их назначивших. Лишь бы верные ему были.
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05.06.2023 14:50 Відповісти
Тут теж сторож винен? Чи може все ж таки, кадри призначені зеленським?
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05.06.2023 15:44 Відповісти
Так усі укриття належать до міністерства оборони. Прийшла комісія перевіряти наше укриття та каже а чому у вас холодильника нема. ну це дебілізм, для нашого ОСМД це просто підвал в якому труби які ми обслуговуємо. тепер уявляєте що з тим холодильником буде з відчиненими дверима
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05.06.2023 17:30 Відповісти
Rustam Givazovich

@RustamHayam

·

https://twitter.com/RustamHayam/status/1665581589344968706

Далі більше - виявилося що гроші на ремонт бомбосховищ розікрали переможці тендерів у змові з замовником - районними адміністраціями, які теж призначає Зеленський і 9 з 10 голів - слуги народу. Ну, і **** язики в жопу позасовували???
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05.06.2023 17:34 Відповісти
@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1665646171367383046

Кличко у конфлікті з Зеленським повинен діяти так, як і на ринзі. Глуха оборона - гарантований шлях до поразки. Треба атакувати - показати реальні провали в роботі структур Зеленського і головне (!) - ЮРИДИЧНО оформляти свої претензії до них.
Наприклад створити комісію Київради з цього питання і перевести питання в юридичну площину. Будь які домовленості з Зеленським і К не варті навіть паперу на якому написані
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05.06.2023 17:51 Відповісти
І це з тіх, яки ще не встигли продати!
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05.06.2023 18:11 Відповісти
--Спостерігається цілковита безпорадність ЗЕ--керманичів у захисті життів громадян .час обстрілів... Власне вони уявлення НЕ мають: що являє собою бомбосховище. що там має бути і .які заходи там мають відбуватися ... Єдине .до чого вони( одноклітинні ) дійшли ( опісля наявної трагедії )--це возня з пошуку ключів ниття про захламленість; перепихання відповідальності на інших... Ці заходи( реставрації та відновлення функціонування бомбосховищ )мали здійснюватися у перший день. коли розвідки США повідомляли ЗЕ--коміка про невідворотний напад ДЕРЖИМОРДІЇ !!! ( А не на гринжлятах піряти у Буковелі !!!)
Маючи досвід проектування. будівництва бомбосховищ маю поїнформувати : починаючи із 80-их років жоден об*єкт будівництва НЕ здавався без будівництва( чи його прив*язки ) бомбосховища ... Щоправда проектувалося і будувалося із розрахунку на ядерний удар .../ Із запасом питтєвої води/ Особлива увага приділялася герметизації споруди та функціонування припливно--витяжної вентиляції. / остання мала систему очистки повітря. через низку фільтрів ( у разі відсутності електроенергії --система перево-дилася на ручний привід...) Опісля " вибуху" зовнішній повітро забір---автоматично. переключався на рецеркуляцію . тобто на зразок підводного човна...)
Те що наші ЗЕ--керманичі повні профани у цій царені підтверджується іхньою директивою : В жодному разі НЕ зачиняти бомбосховища ?! Це суперечить нормам : отримано сигнал нападу. заповнилось приміщення ...--- зачиняйтесь...герметизуйтесь !!!( хто б там зовні НЕ волав ...) Бо є шанс хоч тим. що зайшли. вціліти !!! / Бо де та гарантія. що кремлівський недоумок небомбоне .завтра. отою ГРЯЗНОЮ бомбою ?!/
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05.06.2023 18:59 Відповісти
То Ви яких фантастичних фільмів надивились??? Що за маячня??
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06.06.2023 00:44 Відповісти
По-перше у Києві багато тисяч домів ДО 1980 року без бомбосховищ, по-друге зачиняти при ядерному ударі треба, коли люди вже є всередині бомбосховища, а не в них перед носом)
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06.06.2023 01:11 Відповісти
І після 1980 теж. Стандартні панельки двох серій, в яких тільки підвали з трубами.
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06.06.2023 09:35 Відповісти
Влаштувати "велике будівництво" на бомбосховищах?До цього б навіть покидьки з "ПР" та "опзж" не додумались би.А якщо і додумались то побоялись.
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05.06.2023 20:41 Відповісти
Це все що потрібно знати про "слуг".
15 місяців війни, а у вас виявляється третина укриттів непридатна🤦🤦🤦
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06.06.2023 05:46 Відповісти
 
 