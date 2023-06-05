32% укриттів, які вже перевірили, виявилися зачиненими або непридатними до використання, - МВС. ІНФОГРАФІКА
Станом на 5 червня в Україні перевірили 50195 укриттів (79%), з яких 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.
Про це повідомили у Telegram-каналі МВС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстежено 50195 укриттів (79%), з яких: 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими. 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання", - йдеться у повідомленні.
У Києві вже перевірено 2156 (48%) укриттів. 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими та 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.
Топ коментарі
+16 Виктор Ле #550890
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+13 S. Fogger
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+9 5 копійок
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бо ж саме сторож винен у всьому
Вот, бляха, ГЕИ, в самом плохом смысле этого слова.
" ...
Глава 7. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні заходи
Стаття 32. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту
1. До захисних споруд цивільного захисту належать:
1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;
2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;
... "
https://web.archive.org/web/20131004013745/http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page1
https://web.archive.org/web/20131004013745/http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page1 посилання: Кодекс Цивільного Захисту, ВР від 01.07.2013
Викликає деяке здивування, що укриття окрім протирадіаційного не згадується взагалі.
А "бомбосховищ" взагалі ніде не згадується!
Глав администраций снимать с должностей немедленно.
Они или не знают, что такое бомбоубежище и где они находятся на их территории, либо полные болваны, либо тихие пособники врага.
Чувствуется рука Зеленского их назначивших. Лишь бы верные ему были.
@RustamHayam
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https://twitter.com/RustamHayam/status/1665581589344968706
Далі більше - виявилося що гроші на ремонт бомбосховищ розікрали переможці тендерів у змові з замовником - районними адміністраціями, які теж призначає Зеленський і 9 з 10 голів - слуги народу. Ну, і **** язики в жопу позасовували???
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1665646171367383046
Кличко у конфлікті з Зеленським повинен діяти так, як і на ринзі. Глуха оборона - гарантований шлях до поразки. Треба атакувати - показати реальні провали в роботі структур Зеленського і головне (!) - ЮРИДИЧНО оформляти свої претензії до них.
Наприклад створити комісію Київради з цього питання і перевести питання в юридичну площину. Будь які домовленості з Зеленським і К не варті навіть паперу на якому написані
Маючи досвід проектування. будівництва бомбосховищ маю поїнформувати : починаючи із 80-их років жоден об*єкт будівництва НЕ здавався без будівництва( чи його прив*язки ) бомбосховища ... Щоправда проектувалося і будувалося із розрахунку на ядерний удар .../ Із запасом питтєвої води/ Особлива увага приділялася герметизації споруди та функціонування припливно--витяжної вентиляції. / остання мала систему очистки повітря. через низку фільтрів ( у разі відсутності електроенергії --система перево-дилася на ручний привід...) Опісля " вибуху" зовнішній повітро забір---автоматично. переключався на рецеркуляцію . тобто на зразок підводного човна...)
Те що наші ЗЕ--керманичі повні профани у цій царені підтверджується іхньою директивою : В жодному разі НЕ зачиняти бомбосховища ?! Це суперечить нормам : отримано сигнал нападу. заповнилось приміщення ...--- зачиняйтесь...герметизуйтесь !!!( хто б там зовні НЕ волав ...) Бо є шанс хоч тим. що зайшли. вціліти !!! / Бо де та гарантія. що кремлівський недоумок небомбоне .завтра. отою ГРЯЗНОЮ бомбою ?!/
15 місяців війни, а у вас виявляється третина укриттів непридатна🤦🤦🤦