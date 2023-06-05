32% укриттів, які вже перевірили, виявилися зачиненими або непридатними до використання, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 червня в Україні перевірили 50195 укриттів (79%), з яких 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Про це повідомили у Telegram-каналі МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстежено 50195 укриттів (79%), з яких: 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими. 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання", - йдеться у повідомленні.

У Києві вже перевірено 2156 (48%) укриттів. 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими та 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.

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