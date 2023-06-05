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Смерть біля укриття: до всіх підозрюваних застосовано найсуворіші запобіжні заходи. Охоронець Мошкін з дружиною - фігуранти справи про виготовлення комуністичної символіки, - прокуратура

мошкін

Прокуратура у справі про зачинене укриття у Києві, біля якого загинули люди, просила арешт для охоронця Вадима Мошкіна і цілодобовий домашній арешт для чиновників, бо саме охоронець не відчинив двері, щоб пустити мешканців до бомбосховища.

Про це заявила речниця прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі національного марафону та у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Усім чотирьом підозрюваним прокуратура просила застосувати найсуворіші запобіжні заходи, які можна застосовувати відповідно до санкцій інкримінованих статей. Слідство встановило, що саме охоронець безпосередньо не відчинив двері в укриття під час повітряної тривоги, залишивши людей на вулиці під обстрілами. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення у небезпеці, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі, саме тому відносно нього прокурор просив застосувати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зауважила вона.

Максимець додала, що, за словами місцевих мешканців, не тільки в трагічну ніч, а і раніше їм неодноразово відмовляли у відкритті дверей до сховища під час повітряної тривоги вночі.

Тому якщо буде апеляційна скарга захисту на це рішення, то прокуратура наполягатиме залишити обраний запобіжний захід без змін.

Також читайте: "Начальству - нічого, сторожу - все", "знайшли "цапа-відбувайла", - у мережі обурені арештом охоронця, який не встиг відчинити укриття в поліклініці

Що стосується службових осіб, то їхні дії, за словами Максимець, кваліфіковані як "недбалість, що спричинила тяжкі наслідки".

"Ці особи в міру своїх повноважень мали організувати роботу укриття і забезпечити контроль над тим, щоб люди мали вільний доступ до сховища під час повітряної тривоги, але не зробили цього. Враховуючи, що санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення, то максимально суворий запобіжний захід, який ми могли просити у суду − це цілодобовий домашній арешт. До всіх трьох службовців судом ці клопотання були задоволені в повному обсязі", - додала речниця столичної прокуратури.

Максимець також зауважила, що те, що охоронець "визнає провину - це його спосіб захисту", бо мешканці неодноразово наголошували, що їх в укриття не пускали.

"А якщо охоронець виконував вказівку керівництва, але не повідомляє про це слідству, то це означає, що він покриває своїх керівників. У будь-якому випадку розслідування триває. В його межах буде надана оцінка діям всіх чиновників КМДА, РДА, які дотичні до цієї ситуації", - наголосила речниця прокуратури.

Вона також додала, що Мошкін потрапив у поле зору правоохоронних органів задовго до трагічних подій.

Ще в лютому від СБУ до прокуратури надійшли матеріали про діяльності на території Деснянського району групи осіб, які називають себе "Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР" або "Киевский городской комитет кредиторов СССР" і які навіть під час повномасштабного вторгнення Росії підтримували ідеї приєднання України до РФ.

2 лютого прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За словами Максимець, ці люди друкували листівки з комуністичною символікою і розсилали на адреси держорганів та комунальних підприємств листи, в яких писали про незаконне проголошення незалежності України.

А також, маючи борги за компослуги, відмовлялися їх сплачувати, аргументуючи тим, що ці послуги їм "нав’язали", тоді коли самі вони цих послуг не замовляли.

За словами Максимець, координатором вказаних організацій є дружина підозрюваного охоронця. А заступник директора поліклініки і мешканці прилеглих до лікарні будинків нібито характеризували охоронця як "сепаратиста".

Також читайте: Загибель людей біля укриття: трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи, виявили та вилучили значний обсяг документів з символікою комуністичного режиму та печатки з даною символікою.

5 червня прокуратура підписала повідомлення про підозру охоронцю та його дружині у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

Максимець у коментарі "Українській правді" повідомила, що у ці хвилини триває процес вручення підозр фігурантам.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.

Автор: 

Київ (19461) прокуратура (3675) укриття (295)


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Топ коментарі
+43
Баканов не закрив Чонгар - просто звільнений. Охоронець не відкрив двері бомбосховища - СІЗО без права на заставу. В першому випадку загинула сотня тисяч людей. В другому випадку загинули 3 людини. Схожі випадки. Але є нюанс. ДЕ БАКАНОВ? відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривосуддя !!!
до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:

https://yt3.ggpht.com/jVmlw5mCFFtjn-01OAcxPGyuUemuR2m8_6ps1vzQVsAzeCpiczHeH2LDfZs9gap3Lu2JGxVPM1nH6So=s1110-nd-v1

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05.06.2023 13:39
+28
о як, а у посадовців часом не знайшли значки влксм і 20 томів писанини членіна ? на одній полиці з майн кампфом ?
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05.06.2023 13:33
+24
По Запорожской АЭС не хотите проверку провести? Там много любопытного накопаете.
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05.06.2023 13:34
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судью князева и кучу сук псегда оправдают и дадут выкрутится - а тут нашли самое низшее звено для наказание- третий помощник младшего открывателя
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05.06.2023 14:02 Відповісти
А еще в Кеннеди стрелял и к рейхстагу спички подносил!
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05.06.2023 14:02 Відповісти
отримали додаткову інформацію про совкодрочера мошкіна, тепер ніякого жалю скотині - комуняку на гиляку!!!! не відкривала сховище мразота свідомо.
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05.06.2023 14:05 Відповісти
Отримали заднім числом, у лютому
СБУ має машинку часу?
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05.06.2023 18:11 Відповісти
заднім, переднім... головне, що не придумали. тільки питання, чому залишили без кари раніше???
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05.06.2023 20:35 Відповісти
Оказалось что целый заговор.
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05.06.2023 14:09 Відповісти
Надто все красиво....
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05.06.2023 18:13 Відповісти
Аби був тверезий, то встиг би відкрити, бо відстань від поліклініки до найближчого будинку довша, ніж коридор в поліклініці
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05.06.2023 14:12 Відповісти
а в тебе є докази що сторож був бухим? то надай ці докази "савецкам міліції"!
а може він не відкривав, тому що укриття використовується керівництвом медзакладу як склад, і йому було забороненно впускати туди сторонніх?
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05.06.2023 14:27 Відповісти
І ні слова про тих, хто безпосередньо відповідає за укриття - голову ОВА та голову Деснянської РДА, яких призначав ЗЄ і ЗЄ ж може їх зняти.

Але!!! Якщо ЗЄ зніме цих ригів, то як потім паскудити діяльність Кличко...
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05.06.2023 14:27 Відповісти
мова про грьобаного комуняку, який відмовився вчасно відкривати сховище... якщо такі гниди будуть в охороні то не важно, хто там в головах ходить....
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05.06.2023 14:41 Відповісти
Мова про те, що він стрілочник.
А 90% укриттів непридатні до користування не через сторожів.
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05.06.2023 14:43 Відповісти
він не стрілочник - злочинець. те що великий відсоток укриттів не придатний до використання, звісно, запитувати потрібно в глав РДА. куди поділи 1, 2 млрда.
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05.06.2023 15:19 Відповісти
Начали лепить врага народа.
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05.06.2023 14:32 Відповісти
А кто, по Вашему сторонник "рускага міра" в независимой Украине да ещё в период войны с этим "мірам"?
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05.06.2023 14:59 Відповісти
а був суд? йому лише виписали підозру
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05.06.2023 16:29 Відповісти
При чому суд-несуд. Я про "лєпіть врага народа"...
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05.06.2023 17:04 Відповісти
так а хто його призначив "сторонником "рускага міра"?
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05.06.2023 17:25 Відповісти
Так, а чому ти тільки заголовки читаєш?
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05.06.2023 17:49 Відповісти
ти розумієшь різницю між "виписали підозру" і "суд виніс рішення"? чи чукча пісатель?
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05.06.2023 17:54 Відповісти
Тобто в прибічники "рускага міра" призначає винятково суд? П****ц чукча читатель...
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05.06.2023 17:58 Відповісти
не коси под дурочка ботяра этот охраник комуняка и совок недорезанный он наверное хрен бы открыл убежище даже если дети стучалибы ему в дверь
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06.06.2023 02:18 Відповісти
"Оказался наш отец не отцом, а ***** (с)🤥" - ось же тварюка, а ми його шкодувати почали.

Максимальний термін йому і посадити до півнів
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05.06.2023 14:35 Відповісти
Так для того і зліпили справу про "совкодрочерство" заднім числом. Щоб ніхто його не шкодував.
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05.06.2023 15:18 Відповісти
у цього ватана вже купа адвокатів і найдорожчих - невже ви думаєте, що справу можна зліпити заднім числом?
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05.06.2023 15:28 Відповісти
А хто їх фінансує, тих адвокатів? Невже зарплатні сторожа вистачає?
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05.06.2023 16:18 Відповісти
если он никакой не совок и не комуняка так этого никогда не было бы в прессе значит рыльце в пушку
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06.06.2023 02:20 Відповісти
Від "свободу нещасному сторожу!" до "посадити до півнів на максимальний термін!" - один крок. Вірніше, одна публікація у ЗМІ. Отак, до речі, і працює пропаганда.
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05.06.2023 16:53 Відповісти
Не верзи дурниць
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05.06.2023 17:34 Відповісти
Пора! На всех бутылках с алкоголем делать наконец-то наклейки : алко - это киллер. Не только для того, кто употребляет. Почему нет? На пачках с сигаретами уже давно.
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05.06.2023 14:36 Відповісти
Це відповідь усім, хто тут лив крокодилячі сльози - мов бідний охоронець, знайшли цапа-відбувайла. Як воно в душі гімно, то так і поводиться. Спеціально не відкривав. Тварюка.
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05.06.2023 15:05 Відповісти
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05.06.2023 16:46 Відповісти
Я з самого початку це зрозуміла
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05.06.2023 15:09 Відповісти
Вам би в контррозвідці служити!
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05.06.2023 18:10 Відповісти
Які ж у нас «обʼєктивні» й «сміливі» прокурори та судді - засадили беззахисного!
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05.06.2023 15:15 Відповісти
Якби цих любителів усср посадили би в сізо то трагедії можливо і не сталося би.Треба міняти в ККУ міри покарання.Навіть за найменший сепаратизм зразу садити за грати.
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05.06.2023 15:45 Відповісти
Ти хворий?
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05.06.2023 17:35 Відповісти
Хворе суспільство, яке терпіло та терпить зраду
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05.06.2023 18:08 Відповісти
фамилия ответственного за бомбоубежища Попко... Вот его обязаны были судить .
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05.06.2023 16:16 Відповісти
Зелена блювота іде по стопам кгб
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05.06.2023 17:38 Відповісти
Також опитані свідки говорять про проросійські погляди охоронця, що він виправдовував агресію рф проти України та називав це «звільненням».
«За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів справи, виявлено та вилучено значний обсяг документів з символікою комуністичного режиму та печатки з даною символікою. Згідно висновку експерта, вказані вище претензії та відбитки печаток містять зображення комуністичної символіки», - повідомила Максимець. Ось така інформація про цього "нещасного" охоронця.... ну це крім того,що він,схоже,етнічний московит....цікаво,хто ж його так тримав на роботі,невже поліклінічне начальство не знає про те чим він дише??
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05.06.2023 17:51 Відповісти
На роботі цього комі тримали СБУ та Генпрокуратура, як випливає із матеріалів слідства.

.
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05.06.2023 18:06 Відповісти
облиш цю маячню при собі,чувачок!
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05.06.2023 18:16 Відповісти
Ще в лютому сбу послали матеріали що в Києві діє підпільна комі організація, але прокурорам було "не на часі" - ловили "протівніков рєжима ОПи"
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05.06.2023 18:04 Відповісти
Чуваче,йди вже спати! Прокуратура веде державне звинувачення в суді,а СБу ловить шпигунів,диверсантів і отаких от підпільників-рашистів. Зрозумів,чуваче? ЛОВИТЬ!!
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05.06.2023 18:15 Відповісти
Скоро скоро прийдуть по голову толіка балахніна з його " корпорацією україна" Ці дебіли з "багнета нації" і інші такого штибу вже давно набалакали на державну зраду.
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05.06.2023 18:32 Відповісти
ах так он ещё и за коммуналку олигархам не платит. тогда точно шпийон.
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06.06.2023 03:51 Відповісти
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