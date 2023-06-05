Смерть біля укриття: до всіх підозрюваних застосовано найсуворіші запобіжні заходи. Охоронець Мошкін з дружиною - фігуранти справи про виготовлення комуністичної символіки, - прокуратура

Прокуратура у справі про зачинене укриття у Києві, біля якого загинули люди, просила арешт для охоронця Вадима Мошкіна і цілодобовий домашній арешт для чиновників, бо саме охоронець не відчинив двері, щоб пустити мешканців до бомбосховища.

Про це заявила речниця прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі національного марафону та у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Усім чотирьом підозрюваним прокуратура просила застосувати найсуворіші запобіжні заходи, які можна застосовувати відповідно до санкцій інкримінованих статей. Слідство встановило, що саме охоронець безпосередньо не відчинив двері в укриття під час повітряної тривоги, залишивши людей на вулиці під обстрілами. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення у небезпеці, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі, саме тому відносно нього прокурор просив застосувати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зауважила вона.

Максимець додала, що, за словами місцевих мешканців, не тільки в трагічну ніч, а і раніше їм неодноразово відмовляли у відкритті дверей до сховища під час повітряної тривоги вночі.

Тому якщо буде апеляційна скарга захисту на це рішення, то прокуратура наполягатиме залишити обраний запобіжний захід без змін.

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Що стосується службових осіб, то їхні дії, за словами Максимець, кваліфіковані як "недбалість, що спричинила тяжкі наслідки".

"Ці особи в міру своїх повноважень мали організувати роботу укриття і забезпечити контроль над тим, щоб люди мали вільний доступ до сховища під час повітряної тривоги, але не зробили цього. Враховуючи, що санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення, то максимально суворий запобіжний захід, який ми могли просити у суду − це цілодобовий домашній арешт. До всіх трьох службовців судом ці клопотання були задоволені в повному обсязі", - додала речниця столичної прокуратури.

Максимець також зауважила, що те, що охоронець "визнає провину - це його спосіб захисту", бо мешканці неодноразово наголошували, що їх в укриття не пускали.

"А якщо охоронець виконував вказівку керівництва, але не повідомляє про це слідству, то це означає, що він покриває своїх керівників. У будь-якому випадку розслідування триває. В його межах буде надана оцінка діям всіх чиновників КМДА, РДА, які дотичні до цієї ситуації", - наголосила речниця прокуратури.

Вона також додала, що Мошкін потрапив у поле зору правоохоронних органів задовго до трагічних подій.

Ще в лютому від СБУ до прокуратури надійшли матеріали про діяльності на території Деснянського району групи осіб, які називають себе "Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР" або "Киевский городской комитет кредиторов СССР" і які навіть під час повномасштабного вторгнення Росії підтримували ідеї приєднання України до РФ.

2 лютого прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За словами Максимець, ці люди друкували листівки з комуністичною символікою і розсилали на адреси держорганів та комунальних підприємств листи, в яких писали про незаконне проголошення незалежності України.

А також, маючи борги за компослуги, відмовлялися їх сплачувати, аргументуючи тим, що ці послуги їм "нав’язали", тоді коли самі вони цих послуг не замовляли.

За словами Максимець, координатором вказаних організацій є дружина підозрюваного охоронця. А заступник директора поліклініки і мешканці прилеглих до лікарні будинків нібито характеризували охоронця як "сепаратиста".

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Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи, виявили та вилучили значний обсяг документів з символікою комуністичного режиму та печатки з даною символікою.

5 червня прокуратура підписала повідомлення про підозру охоронцю та його дружині у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

Максимець у коментарі "Українській правді" повідомила, що у ці хвилини триває процес вручення підозр фігурантам.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.