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Україна підготувала на території РФ мережу диверсантів, яким передає дрони для атак, - CNN

кремль

Україна розвинула усередині Росії мережу агентів, які працюють над проведенням диверсій. Також Київ почав надавати їм безпілотники для організації атак.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, офіційні особи США вважають, що ці агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії.

CNN зазначає, що наразі невідомо, чи останні атаки, зокрема на Підмосков'я та нафтопереробні заводи на півдні РФ, здійснені з території Росії цими агентами.

Також, додає видання, у США вважають, що Україна створила осередки в РФ, які складються з симпатиків України, які добре навчені вести такого роду війну.

Також, пише CNN, немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників було завдано з використанням наданих США дронів.

Читайте: Диверсант російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці, отримав довічне ув’язнення, - СБУ

"Офіційні особи не можуть однозначно сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона встановила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправки безпілотників або компонентів до Росії, де вони потім могли бути зібрані", - додає видання.

Співробітник європейської розвідки зазначив, що російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди.

"Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання - проблема кожного, тому готівка творить чудеса", - додав він.

Офіційні особи США вважають, що до цього причетні елементи української розвідувальної спільноти. 

"Президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що має право робити його Служба безпеки та розвідки, повідомили два джерела, але не кожна операція потребує його підпису", - додали в CNN.

Також читайте: Російська ДРГ вночі 4 червня намагалась проникнути в Харківську область, - Генштаб

Автор: 

росія (65129) диверсія (348)


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Топ коментарі
+19
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05.06.2023 13:44
+17
CNN все знає... Нахрін ті розвідки кому потрібні...
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05.06.2023 13:37
+11
і навіщо про це писати ???
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05.06.2023 13:37
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і навіщо про це писати ???
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05.06.2023 13:37 Відповісти
А як же? В нас вже давно не війна а шоу. На дату початку контрнаступу вже може ставки робити.
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05.06.2023 13:44 Відповісти
Думаєш ФСб не в курсі ?
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05.06.2023 14:34 Відповісти
А давайте взагалі ні про що не писати - відосиків ЗЄ достатньо і ЗЄмуфлофону, правда ж?
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05.06.2023 15:49 Відповісти
CNN все знає... Нахрін ті розвідки кому потрібні...
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05.06.2023 13:37 Відповісти
главное чтобы свиноцабаки не нашли выход из этой ситуации...!
выход же простой - признать приЗЕдентом паРаши ВАЗелинснского...!\считать сколько профитов свинорылые получают...?)))\
УПС... - зачем я проговорился...?()))
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05.06.2023 13:44 Відповісти
А навіщо CNN оприлюднює на весь світ те,про що особисто я здогадувався ще півроку тому? Це контрпродуктивно.
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05.06.2023 13:40 Відповісти
одна из них анька лорак
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05.06.2023 13:40 Відповісти
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05.06.2023 13:40 Відповісти
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05.06.2023 13:44 Відповісти
Це не його безпека і розвідка, а Українського народу !!! Телепні. Хоча звісно Слава Притомним Союзникам !!!
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05.06.2023 13:46 Відповісти
А я вважаю, що кожний росіянин з українським корінням - агент Київсбкого режиму!
Подобається вислів "Києвький режим"!
- Зранку - ракети, ввечері трупи орків... режим? чи не так?))
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05.06.2023 13:46 Відповісти
Догрались москаляки. Далі буде.
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05.06.2023 13:48 Відповісти
Задача простая - ОСЕНЬ БЕЗ Х*ЙЛА. А в средствах - никаких ограничений и никаких подписей...
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05.06.2023 13:48 Відповісти
А на кого працює CNN?
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05.06.2023 13:49 Відповісти
і більшість циз диверсантів сидить на лубянці у фсб (нехай зроблять полючання на відьом, і відправлять всіх на соловки, а єжова... тьфу, бортнікова - розстріляють як ворога народу ! )
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05.06.2023 13:49 Відповісти
CNN просто диванні експерти, як таку неперевірену інфу можна кидати в ефір.
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05.06.2023 13:50 Відповісти
В середині Росії просто велика купа недовольних, є ще купа яка хоче дорватися до влади, є ще купа яка хоче віджати великий бізнес, є ще купа просто дебілів, є ще купа хто за гроші зробить любе-рябе і тд і тп.
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05.06.2023 13:54 Відповісти
Що означає Україна передає. Поки що Україна не посилає гумконвої. Дрони можна купити в будь-якому воїнторзі. Партизан ще ніхто не переміг. Тому Москалі здавайтесь. Інакше порвуть РФ на частини. Комусь дістанеться Урал, двері від Кремля, Сибір, унітази, Ленін, шматки червого прапора. Так, що чекають на РФ непрості часи
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05.06.2023 13:58 Відповісти
А те все никак не успокоятся выясняя кто же посмел ударить по кремлю игрушечными дронами. А то что рашисты бомбят Украину и Киев каждый день баллистическими ракетами так ето как будто так и нужно
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05.06.2023 14:02 Відповісти
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05.06.2023 14:02 Відповісти
Гарно лизнув . Скільки зеля заплатив ?
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05.06.2023 15:40 Відповісти
четырежды танкист
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05.06.2023 15:59 Відповісти
Мережа вже злита, якщо про неї аж CНН знає.
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05.06.2023 14:02 Відповісти
Ага. Спочатку Зеля завербував в Омані Патрушева, а пізніше Буданов перевербував все ФСБ і вони тепер розпочали впроваджувати запланований Київською хунтою напад, для запобігання якому ******* розпочав спецоперацію. Газпром купив CNN?
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05.06.2023 14:03 Відповісти
Та тут навіть кротів непотрібно,он на весь світ снн палить агентуру.Скоро почнуть писати де наші зсу складають **********,ну це ж необхідно сказати всім платникам податків в сша!
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05.06.2023 14:04 Відповісти
прорашистська комісія (єрмака -макфола ) отримала завдання рашистського фсб розпочати дискредитацію України на припущеннях ,котрі з реальністю мають такий самий зв'язок, як куйло мироносець .Це стосується куйні .котра розкручується в американському суспільстві,про атаки Кремля українськими дронами, так і з українськими дронами на території 3,14рації.Бездоказове гебнявебла бла бла.Метода.котра вказує на почерк рашистського фсбе
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05.06.2023 15:06 Відповісти
В кожному мокшанському воєнторзі продаються дрони.
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05.06.2023 15:10 Відповісти
Не то слово: заходишь за кирзовыми сапогами, а они говорят: "нету", есть только дроны.
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05.06.2023 15:30 Відповісти
Це лиш роздуми CNN в голос.

Якби там були справді наша мережа. то МО параші згоріло б нахер після прильоту квадрика fpv та наслідку у вигляді вибухів ракет ППО і комплексу ППО які розміщені на дахах різних будівель.
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05.06.2023 18:07 Відповісти
по секрету всему свету
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05.06.2023 20:13 Відповісти
 
 