Україна підготувала на території РФ мережу диверсантів, яким передає дрони для атак, - CNN

Україна розвинула усередині Росії мережу агентів, які працюють над проведенням диверсій. Також Київ почав надавати їм безпілотники для організації атак.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, офіційні особи США вважають, що ці агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії.

CNN зазначає, що наразі невідомо, чи останні атаки, зокрема на Підмосков'я та нафтопереробні заводи на півдні РФ, здійснені з території Росії цими агентами.

Також, додає видання, у США вважають, що Україна створила осередки в РФ, які складються з симпатиків України, які добре навчені вести такого роду війну.

Також, пише CNN, немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників було завдано з використанням наданих США дронів.

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"Офіційні особи не можуть однозначно сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона встановила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправки безпілотників або компонентів до Росії, де вони потім могли бути зібрані", - додає видання.

Співробітник європейської розвідки зазначив, що російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди.

"Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання - проблема кожного, тому готівка творить чудеса", - додав він.

Офіційні особи США вважають, що до цього причетні елементи української розвідувальної спільноти.

"Президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що має право робити його Служба безпеки та розвідки, повідомили два джерела, але не кожна операція потребує його підпису", - додали в CNN.

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