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Новини Агресія Росії проти України
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Екскерівника харківського Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ судитимуть за державну зраду

сбу

Служба безпеки України передала до суду матеріали справи щодо державної зради колишнього тимчасово виконуючого обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як з'ясувало слідство, колишній співробітник СБУ почав діяти в інтересах держави-агресора з початку повномасштабного вторгнення.  Він фактично готував ввірений йому навчальний заклад до "здачі" російським окупаційним угрупованням, які вторглися на Харківському напрямку.

"Посадовець не здійснив своєчасну передислокацію особового складу та майна Інституту до визначеного пункту. Крім того, зрадник залучив до підривної діяльності ще одного співробітника навчального закладу. Вони удвох намагалися схилити курсантів до співпраці з російськими окупантами, які на той час наступали на місто", - йдеться в повідомленні.

Зрадника викрили під час багатоетапної спецоперації. Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу, наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"Це ще один сигнал усім, хто став на шлях зради – жоден пособник РФ не уникне покарання. Сьогодні СБУ системно очищує різні сфери держави від російських агентів, приділяючи особливу увагу боротьбі з проросійськими елементами у власних лавах. Ми вже зробили багато, але ця робота триватиме, допоки ми не вичистимо останнього крота. Адже країні потрібна ефективна спецслужба – насамперед, щоб успішно виконувати унікальні спецоперації та наближати Перемогу. А місце зрадників – за ґратами", – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж

У результаті обшуків у колишнього керівника Інституту виявлено докази підривної діяльності на користь РФ, а також вибухівку, набої та РГД.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада (ч. 1 ст. 111) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).

Автор: 

СБУ (12809) Харків (5591) державна зрада (1685)


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Топ коментарі
+12
Ну - да -- понабирали рашкованів в СБУ . ГРУ а тепер борються -- та там перевірка повинна бути до десятого коліна .
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05.06.2023 14:12
+10
Де Баканов???
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05.06.2023 14:24
+9
Та той, прости Господи, університет (?) кубло хабарників, сєпарів і ворогів. Такі ж і випускники. Його потрібно було вже давно прикрити...
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05.06.2023 14:27
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Судити будуть українці... СБУ...
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05.06.2023 14:11 Відповісти
Ну - да -- понабирали рашкованів в СБУ . ГРУ а тепер борються -- та там перевірка повинна бути до десятого коліна .
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05.06.2023 14:12 Відповісти
родич баканова ? на такі посади смертних не ставлять
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05.06.2023 14:59 Відповісти
Державні зрадники кадри готують. Все,що потрібно знати про СБУ. 🤦
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05.06.2023 14:20 Відповісти
А чому курсанти його не скрутили як тільки почав "схиляти"? Що то за курсанти?
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05.06.2023 16:27 Відповісти
Де Баканов???
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05.06.2023 14:24 Відповісти
Справжня боротьба зі зрадниками, колаборантами і просто дурнями у СБУ рочнеться з затримання і ув'язнення Баканова. Зараз це просто фікція. Щоб заспокоїти і відволікти громадян.
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05.06.2023 14:26 Відповісти
Та той, прости Господи, університет (?) кубло хабарників, сєпарів і ворогів. Такі ж і випускники. Його потрібно було вже давно прикрити...
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05.06.2023 14:27 Відповісти
достатньо згадати кусанток-варовайок
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05.06.2023 15:00 Відповісти
А бандуркина дурка-? МВД гадюшник! 80% студентов с донбалласта учились и после 14 г. Детки ментов тамошних. Уверен--- и сегодня такие есть. И знают многие это.
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06.06.2023 01:26 Відповісти
Про гроші не ведеться мова? Щоб поступити до цього закладу требо було не одну тисячу доларів віддати …
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05.06.2023 14:39 Відповісти
не знаю, сини московського попа там вчилися, навряд чи він платив дві тисячі. Скоріше всього привіз листа з епархії - типу прийнять як своїх.
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05.06.2023 15:03 Відповісти
кого эта **** фсбшная успела завербовать
вот в чем вопрос
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05.06.2023 14:39 Відповісти
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05.06.2023 14:51 Відповісти
"підготовки юридичних кадрів"
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05.06.2023 14:52 Відповісти
І це у святая святих - кузня кадрів сбу. Все. Занавесь.
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05.06.2023 15:47 Відповісти
Щось дуже часто «СБУ» йде поруч з «державна зрада». Золоті кадри друга дитинства в бігах!
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05.06.2023 19:39 Відповісти
Кузня зрадників і колаборантів. Дайте вгадаю: його рідна мова російська. Це ж яке маскування!
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06.06.2023 12:53 Відповісти
 
 