Екскерівника харківського Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ судитимуть за державну зраду

Служба безпеки України передала до суду матеріали справи щодо державної зради колишнього тимчасово виконуючого обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як з'ясувало слідство, колишній співробітник СБУ почав діяти в інтересах держави-агресора з початку повномасштабного вторгнення. Він фактично готував ввірений йому навчальний заклад до "здачі" російським окупаційним угрупованням, які вторглися на Харківському напрямку.

"Посадовець не здійснив своєчасну передислокацію особового складу та майна Інституту до визначеного пункту. Крім того, зрадник залучив до підривної діяльності ще одного співробітника навчального закладу. Вони удвох намагалися схилити курсантів до співпраці з російськими окупантами, які на той час наступали на місто", - йдеться в повідомленні.

Зрадника викрили під час багатоетапної спецоперації. Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу, наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"Це ще один сигнал усім, хто став на шлях зради – жоден пособник РФ не уникне покарання. Сьогодні СБУ системно очищує різні сфери держави від російських агентів, приділяючи особливу увагу боротьбі з проросійськими елементами у власних лавах. Ми вже зробили багато, але ця робота триватиме, допоки ми не вичистимо останнього крота. Адже країні потрібна ефективна спецслужба – насамперед, щоб успішно виконувати унікальні спецоперації та наближати Перемогу. А місце зрадників – за ґратами", – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

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У результаті обшуків у колишнього керівника Інституту виявлено докази підривної діяльності на користь РФ, а також вибухівку, набої та РГД.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада (ч. 1 ст. 111) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).