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Росія, ймовірно, викуповує назад комплектуючі до танків і ракет, які експортувала до М’янми та Індії, - ЗМІ

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Росія може викуповувати деталі для танків і ракет, які раніше відправляла до М’янми та Індії. Такий реімпорт, може бути спрямованим на покращення зброї для використання у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Видання проаналізувало дані митного оформлення та виявило відомості про викуп Росією комплектуючих до зброї та техніки, які вона раніше експортувала до Мʼянми та Індії.

Так, країна-агресор може реімпортувати компоненти для покращення старого озброєння, покладаючись на допомогу країн, з якими має давні військові звʼязки.

Наприклад, "Уралвагонзавод", який виробляє танки для російських військових, 9 грудня 2022 року ввіз військову продукцію з армії М’янми на 24 млн доларів.

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Водночас деталі зареєстрували як такі, що нібито були вироблені "Уралвагонзаводом". Коди для реімпортованих товарів свідчать про те, що було закуплено 6 775 зорових труб і 200 камер для встановлення на танки.

Старший офіцер Сухопутних сил самооборони Японії у відставці Нобуюкі Акатані, вважає, що йдеться, ймовірно, про оптичні прилади для вимірювання відстані до цілей і наведення на них.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни США, європейські країни та Японія заборонили експорт у Росію товарів, які потенційно придатні для використання у військових цілях.

Автор: 

Індія (667) росія (65129) танк (2066) комплектація (19)


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Топ коментарі
+5
Росія, ймовірно, викуповує назад комплектуючі до танків і ракет, які експортувала до М'янми та Індії

А ше викопує назад картоплю, яку тільки-но пєрєд майскімі посадили.
Кушаткі-та хоцца!
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05.06.2023 15:39
+4
Вы не знаете Паниковского!
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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05.06.2023 16:32
+2
Зачем выкупать? Нужно аннексировать обоих.
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05.06.2023 15:38
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Зачем выкупать? Нужно аннексировать обоих.
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05.06.2023 15:38 Відповісти
бизнес по русски:
продал по 10
выкупил по 100
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05.06.2023 16:33 Відповісти
Русня платят своей нефтью.
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05.06.2023 17:22 Відповісти
Росія, ймовірно, викуповує назад комплектуючі до танків і ракет, які експортувала до М'янми та Індії

А ше викопує назад картоплю, яку тільки-но пєрєд майскімі посадили.
Кушаткі-та хоцца!
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05.06.2023 15:39 Відповісти
Час - в зад...
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05.06.2023 15:44 Відповісти
За нас це робили США.
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05.06.2023 16:13 Відповісти
потужно, цілодобово, в 4 зміни + 2год. після роботи, всьо на ваєнньіє рєльсьі жеж було?
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05.06.2023 16:28 Відповісти
Вы не знаете Паниковского!
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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05.06.2023 16:32 Відповісти
Всё идёт по плану
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05.06.2023 16:33 Відповісти
таки да
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05.06.2023 16:35 Відповісти
 
 