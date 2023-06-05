Росія, ймовірно, викуповує назад комплектуючі до танків і ракет, які експортувала до М’янми та Індії, - ЗМІ

Росія може викуповувати деталі для танків і ракет, які раніше відправляла до М’янми та Індії. Такий реімпорт, може бути спрямованим на покращення зброї для використання у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Видання проаналізувало дані митного оформлення та виявило відомості про викуп Росією комплектуючих до зброї та техніки, які вона раніше експортувала до Мʼянми та Індії.

Так, країна-агресор може реімпортувати компоненти для покращення старого озброєння, покладаючись на допомогу країн, з якими має давні військові звʼязки.

Наприклад, "Уралвагонзавод", який виробляє танки для російських військових, 9 грудня 2022 року ввіз військову продукцію з армії М’янми на 24 млн доларів.

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Водночас деталі зареєстрували як такі, що нібито були вироблені "Уралвагонзаводом". Коди для реімпортованих товарів свідчать про те, що було закуплено 6 775 зорових труб і 200 камер для встановлення на танки.

Старший офіцер Сухопутних сил самооборони Японії у відставці Нобуюкі Акатані, вважає, що йдеться, ймовірно, про оптичні прилади для вимірювання відстані до цілей і наведення на них.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни США, європейські країни та Японія заборонили експорт у Росію товарів, які потенційно придатні для використання у військових цілях.