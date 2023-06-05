Воїни Легіону "Свобода Росії" пропонують Пригожину обміняти полонених військових з Бєлгородщини на командира 72-ї бригади РФ Веневітіна. ВIДЕО
Бійці Легіону "Свобода Росії" звернулися до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожин із пропозицією обміну полоненими росіянами.
Відео вони оприлюднили у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста.
Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кількох бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області.
Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково", - заявили воїни.
Нагадаємо, бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.
Пізніше воїни РДК продемонстрували кадри із полоненими солдатами офіційної армії РФ, за якими не приїхав губернатор.
Водночас ввечері 4 червня у мережі з’явилися кадри допиту підполковника армії РФ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади. Його взяли у полон "вагнерівці".
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они пешки, обменом занимаются совсем другие люди, с особым статусом...
Пусть сильнее грянет Смута.
А.Пешков
"Песня о мудовестнике сво" 😂
И паки
Поляки и казаки
А мы сидим как раки
Горюем на мели
А.Толстой
"История государства российского"
Глава "Смута" 😊
а дальше пойдет как по маслу
тройной обмен, посредников не предлагать 😂
вирішили "наварити" на паршивці-підполкані і виміняти за нього своїх за високим курсом
а повару від цього піар буде по всій рашці 😂
перш ніж свєркнуть інтелєктам, спробуй подумати, не факт що вийде, але все ж спробуй.
ps чи ти фанат когось з тих пятухів і тобі стало абідна за кумира?
Купуємо попкорн,вистава продовжується
Перемовини - це передо всім суб'єктність, бо з пустим місцем ніхто не розмовляє.
От, наприклад, Пригожин багато разів намагався викликати на перемовини Зеленського. Але ж зрозуміло, що йому навіть не відповіли, бо у цьому випадку він просто пусте місце - розмовляють з приблизно рівними.
От зараз Легіон і намагається набути суб'єктність в очах росіян, і не лише простих ваньок.
А там, дивишся, Легіон і Вагнер стануть хай не союзниками, але принаймі почнуть не заважати одне одному, а можливо навіть і мочити спільного ворога. У всякому випадку, якщо Вагнер стане ворогом моєму ворогу, то мені це буде лише на користь.
І щось мені підказує, що у такого варіянта далеко не нульова вирогідність!
Користі з тих полонених більше, ніж здавалось)
Передо всім через те, що він в очах простих ваньок знову виставить себе як боєць, який переймається долею "простих русских солдат", і визволяє їх з "вражого" полону, і вимінює їх на непотріб, який ні х.ра не робить, бухає і вбиває "справжніх героїв рососії". І цим ще раз покаже, що в МО РФ всі геї у поганому сенсі.
Та ще й покаже, що так звана офійційна влада московії в обличчі губернатора плює на людей, а він виручає.
Тобто одразу б'є по двох - і по МО, і по державній ієрархії.
І, як не дивно - це і в наших інтересах, бо ще додатково зменшує суб'єктність москви!
завше так було та й зара є, що для українця "харошій" масскаль то є вічно мертвий масскаль !!!
Марія Кучеренко: Самостійною фігурою https://hromadske.radio/news/2023/05/05/pryhozhyn-na-tli-desiatkiv-trupiv-vahnerivtsiv-vlashtuvav-isteryku-cherez-nestachu-boieprypasiv-video Пригожин ніколи не був, бути не може в принципі, це навіть не обговорюється.
Якби ті, хто розповідає, що під «счастливым дедушкой» Пригожин мав на увазі саме Путіна, а не Шойгу, як це було насправді. Якщо б вони уважно послухали навіть останнє відео, вони б почули, що мета Пригожина - це лише отримання додаткової зброї. І якщо відійти трошки далі політично - це зміна керівництва міністерства оборони. Жодних інших амбіцій Пригожин не має в такому випадку. Окрім тих, які вже раніше були ним задекларовані щодо того, що група https://hromadske.radio/news/2023/05/10/ukrainski-viyskovi-vzialy-u-polon-kadrovoho-rosiyskoho-soldata-iakym-keruvala-pvk-vahner-komandyr-video Вагнера робить у інших географічних точках. І, окрім того, що стосується його особистого збагачення. Говорити про те, що це якийсь політичний актор… Навіть я бачила оцінку, яка мене жахнула, що це «друга за впливовістю особа у РФ після Путіна» - це нерозуміння контексту і небажання вслуховуватися і аналізувати навіть те, що він говорить сам.
На болотах без змін