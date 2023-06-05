Воїни Легіону "Свобода Росії" пропонують Пригожину обміняти полонених військових з Бєлгородщини на командира 72-ї бригади РФ Веневітіна. ВIДЕО

Бійці Легіону "Свобода Росії" звернулися до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожин із пропозицією обміну полоненими росіянами.

Відео вони оприлюднили у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста.

Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кількох бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області.

Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково", - заявили воїни.

Нагадаємо, бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

Пізніше воїни РДК продемонстрували кадри із полоненими солдатами офіційної армії РФ, за якими не приїхав губернатор.

Водночас ввечері 4 червня у мережі з’явилися кадри допиту підполковника армії РФ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади. Його взяли у полон "вагнерівці".

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