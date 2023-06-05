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Новини Війна
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Воїни Легіону "Свобода Росії" пропонують Пригожину обміняти полонених військових з Бєлгородщини на командира 72-ї бригади РФ Веневітіна. ВIДЕО

Бійці Легіону "Свобода Росії" звернулися до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожин із пропозицією обміну полоненими росіянами.

Відео вони оприлюднили у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста.

Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кількох бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області.

Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково", - заявили воїни.

Нагадаємо, бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

Пізніше воїни РДК продемонстрували кадри із полоненими солдатами офіційної армії РФ, за якими не приїхав губернатор.

Водночас ввечері 4 червня у мережі з’явилися кадри допиту підполковника армії РФ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади. Його взяли у полон "вагнерівці".

Також читайте: Пригожин заявляє, що по вагнерівцях відкрили вогонь на ураження регулярні російські війська. ДОКУМЕНТ

Автор: 

військовополонені (935) Пригожин Євген (522) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+56
Нагадує гру спецслужб. Типу наші зараз роблять з чорта лисого того з ким "злі укри" ведуть якісь там перемовини. Це явно не сподобається бункерній крисі і його опричникам. Вони більш інтенсивно почнуть гасити півників з "вагнєра". Це не сподобається "вагнєроскім півникам", вони почнуть мочилово з чмобіками і іншими кацапськими підрозділами. Можливо в замєс впрягнуться "вівцейоби" з гір. Норм так було б.
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05.06.2023 16:14
+51
А ребята с юморком...
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05.06.2023 16:08
+34
Вони мають рацію ! Одного легше прокормити.
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05.06.2023 16:10
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А ребята с юморком...
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05.06.2023 16:08 Відповісти
Шо за шашни у них с пригожиным?
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05.06.2023 16:09 Відповісти
Нагадує гру спецслужб. Типу наші зараз роблять з чорта лисого того з ким "злі укри" ведуть якісь там перемовини. Це явно не сподобається бункерній крисі і його опричникам. Вони більш інтенсивно почнуть гасити півників з "вагнєра". Це не сподобається "вагнєроскім півникам", вони почнуть мочилово з чмобіками і іншими кацапськими підрозділами. Можливо в замєс впрягнуться "вівцейоби" з гір. Норм так було б.
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05.06.2023 16:14 Відповісти
какие спецслужбы

они пешки, обменом занимаются совсем другие люди, с особым статусом...
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05.06.2023 18:24 Відповісти
ух Мурза салам. Там антерсное начинается когда царевича Дмитрия на трон возвращали нечто похожее было
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05.06.2023 16:18 Відповісти
Ва-Селям, Пане коллега. Ну, шось там булькотить. Похоже, наши всерьез воспринимают заявку пригожина на какой-то переворот.
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05.06.2023 16:24 Відповісти
не уверен но как выше писал вполне и то может быть а чем больше бардака у кацапов тем нам легче
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05.06.2023 16:50 Відповісти
Смута!
Пусть сильнее грянет Смута.
А.Пешков
"Песня о мудовестнике сво" 😂
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05.06.2023 17:30 Відповісти
Нас паки бьют

И паки

Поляки и казаки

А мы сидим как раки

Горюем на мели
А.Толстой
"История государства российского"
Глава "Смута" 😊
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05.06.2023 17:34 Відповісти
Усатый и ванючий себарит Пешков первым жэ и сйѥбался от той смуты-бури. Антилигэнт!
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05.06.2023 19:29 Відповісти
им надо обьеденить усилия в борьбе с кремлевским режимом
а дальше пойдет как по маслу
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05.06.2023 16:40 Відповісти
Пане , це план Бутусова. Нам потрібен генерал , за нього багато наших виміняти можна .
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05.06.2023 16:52 Відповісти
Він уже генерал? А в полон брали п/полковника.
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05.06.2023 18:39 Відповісти
Йой ! Так народжуються плітки
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05.06.2023 18:49 Відповісти
Як у "добрі старі совєцькі часи":

тройной обмен, посредников не предлагать 😂

вирішили "наварити" на паршивці-підполкані і виміняти за нього своїх за високим курсом

а повару від цього піар буде по всій рашці 😂
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05.06.2023 17:26 Відповісти
Макс - там ніяких "шашень" Пригожин (писали на Цензорі ще вчора) сам пропонував приїхать і цих солдат забрать А хлопці (з подачі Бутусова) запропонували йому от такий варіант обміну
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05.06.2023 17:54 Відповісти
Веневикин вагинерам не нужен, он только лишнее топливо жрёт.
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05.06.2023 16:10 Відповісти
Санта -Барбара якась починається
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05.06.2023 16:10 Відповісти
Вони мають рацію ! Одного легше прокормити.
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05.06.2023 16:10 Відповісти
Багато честі для пєтуха
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05.06.2023 16:11 Відповісти
а кто пятух то? веневикин или пригожын?
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05.06.2023 16:12 Відповісти
так очевидно ж: усі вони.
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05.06.2023 16:22 Відповісти
ще один у школу не ходив. Там однина вказана.
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05.06.2023 16:29 Відповісти
чи до школи
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05.06.2023 16:30 Відповісти
це типу доколупався, прахвессор? сам 2 уйопка перерахував, а 2 - це вже вони, кожен у однині, але згадано множину.
перш ніж свєркнуть інтелєктам, спробуй подумати, не факт що вийде, але все ж спробуй.
ps чи ти фанат когось з тих пятухів і тобі стало абідна за кумира?
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05.06.2023 17:09 Відповісти
повторюю для особово обдарованих, для якого пєтуха много чєсті? Може другий персонаж у когось во френдах,нє?
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05.06.2023 19:20 Відповісти
Если пригожка согласится притащить этого вевенитю,то потом можно ему будет предлагать обмен на герасима,шойгу и даже саму бледную моль.
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05.06.2023 16:12 Відповісти
Не притягне,бо тоді йому триндець швидко прийде .Бо такого ще світ не бачив-бандюга міняє "офіцера" такого рангу,виконуючи по факту функції держави(тьфу ,прости Господи) кацапії.Це вже ніяк пуйло не зможе замовчати.
Купуємо попкорн,вистава продовжується
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05.06.2023 16:19 Відповісти
Во всяком случае зек задумается,обменять ни в чем неувиноуватих десяток мальчиков на одного пропитого,избитого и опущенного полкана,который в пьяном виде,из чувства личной неприязни,обстрелял героев войны - для засрашки это будет мегановость с привкусом мегеблагородства.
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05.06.2023 16:32 Відповісти
Кацапи
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05.06.2023 16:12 Відповісти
ти писав в однині
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05.06.2023 16:16 Відповісти
одумався
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05.06.2023 16:19 Відповісти
кого ти спочатку мав на увазі?
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05.06.2023 16:20 Відповісти
іди працюй
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05.06.2023 16:21 Відповісти
в мене чпу працює, вгамуйся.
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05.06.2023 16:28 Відповісти
знав я тут одного форумчанина із ЧПУ... Перереєстрація?
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05.06.2023 21:19 Відповісти
какаяразніца?
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05.06.2023 22:17 Відповісти
Этого подполковника уже давно вернули с обосцаными трусами шойге, его же ещ 17 мая взяли, просто видео только сейчас опубликовали
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05.06.2023 16:13 Відповісти
реальність такого обміну як обмін з гладковим.... близька до нуля.
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05.06.2023 16:16 Відповісти
Так і має бути. А далі треба кацапам "вєщать", як їхні властєліни забивають болт на простих "мальчіков в трусіках", спасаючи шкури таких як той підполковник. "Класовая барьба", коли можна безкарно "убівать і грабіть" - певно єдиний варіант, який ще має шанс проконати на кацапії. Ну а там нехай ріжуть одне одного до останнього кацапа.
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05.06.2023 16:53 Відповісти
предложили бы поменять подпокойника на унитаз, вот это было бы для повара ***** интереснее ))
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05.06.2023 16:16 Відповісти
во Тролли
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05.06.2023 16:17 Відповісти
Гражданская война - русских меняют на русских.
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05.06.2023 16:18 Відповісти
І херсонського енота хай повернуть!!!
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05.06.2023 16:19 Відповісти
за єнота і півтора кацапи не жалко...
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05.06.2023 18:16 Відповісти
пуйло уже ничего не решает
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05.06.2023 16:20 Відповісти
Ну если серьезно,то "взятие в плен"палкана одной из бригад армиирф вагнеровцами-это покащатель того,что рф в "полной дупе".Это тоже самое ,если бы Азов "взял в плен" комбрига 72 мех.бригады ЗСУ.Такое можно представить?Не прошло бы и суток как позвонил бы Байден нашему президенту и сказал:"ты там,вот что,заканчивай уже...едь ,там в минск или еще куда и подписывай капитуляцию-армии у тебя уже нет..."Как такое можпт быть?Зеки "берут в плен " цельного полковника,рихтуют ему фейс,заставляют говорить на камеру...Личная неприязнь?Я-гворит полкан-стрелял по вагнерам из-за личной неприязни...Да он такой формулировки "личная неприязнь"в жизни не слышал.Но зеки...Зеки!Годами ук учат на зоне и знают ,что должен быть матив.Ну не по приказу же начальства палкан открыл огонь?А чем занимались в это время боевые товпииши палкан,все эти камитаны,летехи?Короче...опустили зеки аРМИЮ рф ...
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05.06.2023 16:22 Відповісти
😁😂
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05.06.2023 17:11 Відповісти
Полкан ценный фрукт по сравнению с мобиками - может много чего рассказать нашим.
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05.06.2023 16:25 Відповісти
Приколісти... але не тільки.

Перемовини - це передо всім суб'єктність, бо з пустим місцем ніхто не розмовляє.

От, наприклад, Пригожин багато разів намагався викликати на перемовини Зеленського. Але ж зрозуміло, що йому навіть не відповіли, бо у цьому випадку він просто пусте місце - розмовляють з приблизно рівними.

От зараз Легіон і намагається набути суб'єктність в очах росіян, і не лише простих ваньок.

А там, дивишся, Легіон і Вагнер стануть хай не союзниками, але принаймі почнуть не заважати одне одному, а можливо навіть і мочити спільного ворога. У всякому випадку, якщо Вагнер стане ворогом моєму ворогу, то мені це буде лише на користь.

І щось мені підказує, що у такого варіянта далеко не нульова вирогідність!
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05.06.2023 16:27 Відповісти
Обісрали Гладкова, тепер обісруть шеф-повара.
Користі з тих полонених більше, ніж здавалось)
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05.06.2023 16:34 Відповісти
Ні - Пригожину цей обмін теж піде на користь!

Передо всім через те, що він в очах простих ваньок знову виставить себе як боєць, який переймається долею "простих русских солдат", і визволяє їх з "вражого" полону, і вимінює їх на непотріб, який ні х.ра не робить, бухає і вбиває "справжніх героїв рососії". І цим ще раз покаже, що в МО РФ всі геї у поганому сенсі.

Та ще й покаже, що так звана офійційна влада московії в обличчі губернатора плює на людей, а він виручає.

Тобто одразу б'є по двох - і по МО, і по державній ієрархії.

І, як не дивно - це і в наших інтересах, бо ще додатково зменшує суб'єктність москви!
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05.06.2023 17:09 Відповісти
шановний, перед усім, бо вуха ріже.
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05.06.2023 21:25 Відповісти
кацапскі стрєлкі...
завше так було та й зара є, що для українця "харошій" масскаль то є вічно мертвий масскаль !!!
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05.06.2023 16:35 Відповісти
Накручивают повара на рублевскую мясорубку.
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05.06.2023 16:38 Відповісти
Хід конем!
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05.06.2023 16:42 Відповісти
Незабаром немиті ваньки пропонуватимуть нам пуйла за ковбасу.
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05.06.2023 16:48 Відповісти
Шахер-махер !
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05.06.2023 16:48 Відповісти
Це як 90-91 роки . Розвал союзу, офіцери своє мутять , солдати самі по собі , по інерції . Той з відпустки не повернувся, той в біга пішов додому . Весело було і всім пофі
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05.06.2023 17:05 Відповісти
Nu adin ruski cirk ....🤦 ( cirk Shapito kurit v staronke )
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05.06.2023 17:11 Відповісти
цікавий двіж починається на кацапії, зараз по всій країні можуть з'витись банди гловорізів і називатись типа визвольними всякими загонами і мутити собі, автономії, незалежність і ясне діло грабувати і грабувати і знову грабувати, ще вбивати і гвалтувати, ну вобшем то шо вони *******.
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05.06.2023 17:12 Відповісти
Это очень хорошо - одна часть вс расеи берет в плен командира бригады другой части вс расеи и при этом указанного пленного расеянина, хочет обменять на других пленных расеян уже третье воруженное формирование все то же расеи. И это еще не известно как к этому отнесется Кадыров Р.А. - лидер уже четвертого вооруженного формирования вышеупомянутого территориального образования.
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05.06.2023 17:12 Відповісти
Лепота! Еге ж?
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05.06.2023 21:27 Відповісти
Урка гомосєк прігожин та овцейоб кафиров це ідеальні кандидати в правителі для кацапів. Дуже бажаю їм стати президентом та прем'єрем
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05.06.2023 17:19 Відповісти
Пригожин уже дал отричательный ответ, но показательно, что уже переговоры только с ним ведут. Такими темпами походу акт капитуляции пригожин тоже будет подписывать
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05.06.2023 17:32 Відповісти
Гостя - старша аналітикиня фонду «Повернись живим», експертка з проблематики ОРДЛО та РФ Марія Кучеренко. Говоримо про те, наскільки самостійною фігурою є Євген Пригожин.

Марія Кучеренко: Самостійною фігурою https://hromadske.radio/news/2023/05/05/pryhozhyn-na-tli-desiatkiv-trupiv-vahnerivtsiv-vlashtuvav-isteryku-cherez-nestachu-boieprypasiv-video Пригожин ніколи не був, бути не може в принципі, це навіть не обговорюється.

Якби ті, хто розповідає, що під «счастливым дедушкой» Пригожин мав на увазі саме Путіна, а не Шойгу, як це було насправді. Якщо б вони уважно послухали навіть останнє відео, вони б почули, що мета Пригожина - це лише отримання додаткової зброї. І якщо відійти трошки далі політично - це зміна керівництва міністерства оборони. Жодних інших амбіцій Пригожин не має в такому випадку. Окрім тих, які вже раніше були ним задекларовані щодо того, що група https://hromadske.radio/news/2023/05/10/ukrainski-viyskovi-vzialy-u-polon-kadrovoho-rosiyskoho-soldata-iakym-keruvala-pvk-vahner-komandyr-video Вагнера робить у інших географічних точках. І, окрім того, що стосується його особистого збагачення. Говорити про те, що це якийсь політичний актор… Навіть я бачила оцінку, яка мене жахнула, що це «друга за впливовістю особа у РФ після Путіна» - це нерозуміння контексту і небажання вслуховуватися і аналізувати навіть те, що він говорить сам.
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05.06.2023 18:02 Відповісти
а веневитин нам зачем???
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05.06.2023 17:45 Відповісти
Подполковника можно выгодно поменять.
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05.06.2023 18:20 Відповісти
"честь имею" сидельцу и военному преступнику!!!, гребанный русский цирк!)))
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05.06.2023 17:49 Відповісти
Та жаба ж гадюку! Я за попкорном!
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05.06.2023 17:50 Відповісти
Если б я каждый раз за попкорном бегал, уже б лопнул.
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05.06.2023 18:09 Відповісти
Що там за бардак, я вас спрашивпю!!
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05.06.2023 18:07 Відповісти
В якості ІПСО згодиться. Треба всіляко розгойдувати кацапський свинарник. Гойда!))
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05.06.2023 18:18 Відповісти
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05.06.2023 18:41 Відповісти
А навіщо???
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05.06.2023 19:15 Відповісти
🤣
На болотах без змін
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05.06.2023 23:57 Відповісти
 
 