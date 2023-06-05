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Через неефективність санкцій РФ може відновлювати запаси ракет, тому маємо посилювати ППО, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

київ,ппо

Попри санкції, РФ ще має потенціал наносити по українських містах ракетні удари.

Тому потрібно посилювати українське ППО і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Росії є можливості завдавати ракетні удари по Україні. Тому ми маємо поповнювати запас наших ППО, маємо всі під час сигналів повітряної тривоги ховатись в укриття і розуміти, що РФ ще може нас тероризувати і вона навчилась відновлювати свої запаси ракет навіть попри санкції", - констатує народний депутат.

Українці мають тверезо оцінювати потенціал ворога і працювати задля перемоги.

"Це не для того, щоб налякати когось, але ми маємо розуміти: у ворога залишився потенціал виготовляти всю номенклатуру ракет, яка по нас застосовується. Нам потрібно підвищувати потужність нашої ППО. Це стосується всього - і не тільки ракетних ударів. Нам треба робити все, щоб закривати своє небо, отримувати винищувачі, які нам допоможуть, виробляти свої ракети, робити не одне "шебекіно" на території РФ, щоб вони також відчували що це. Кожен має докладати зусиль для перемоги", - акцентує представник "Голосу".

Також читайте: Мета ракетних обстрілів РФ - виснажити нашу ППО і залякати цивільних, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

ППО (3184) ракети (4022) росія (65129) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+6
Так ракети ж у рузьге от-от мали скінчитись!
Ми точно-точно чули!
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05.06.2023 16:16
+6
При всій повазі до воїна Костенко: як посилення ППО може зробити санкції ефективними та припинити відновлення ракет московією?
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05.06.2023 16:17
+4
треба посилювати не ППО, а будувати дрони і ракети шо б вйобувати рашистів кожен день
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05.06.2023 16:17
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Так ракети ж у рузьге от-от мали скінчитись!
Ми точно-точно чули!
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05.06.2023 16:16 Відповісти
Так це ж казали про ті ракети, що були на складах до 24.02.22. І ті, що були, вже скінчилися. А про відновлення запасу ракет ніхто не казав. Навіть якщо і думали про це. Хоча "думали" у даному випадку - це навряд...
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05.06.2023 16:22 Відповісти
треба посилювати не ППО, а будувати дрони і ракети шо б вйобувати рашистів кожен день
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05.06.2023 16:17 Відповісти
Треба і ППО-ПРО, і дрони-ракети.
Перше нам (безкоштовно) надають західні партнери, а друге ми маємо робити (і робимо) самі, та бити по заводах де ті ракети та інший мотлох збирають - Єкатеринбург, та по іншім "бургам".
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05.06.2023 16:27 Відповісти
При всій повазі до воїна Костенко: як посилення ППО може зробити санкції ефективними та припинити відновлення ракет московією?
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05.06.2023 16:17 Відповісти
Немає там такого логічного зв'язку, Пане Котський!
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05.06.2023 16:37 Відповісти
А от автор заголовку такий зв'язок побачив...
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05.06.2023 17:16 Відповісти
...ZEлені будуть незгодні - краще посилювати виробництво асхвальту
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05.06.2023 16:19 Відповісти
Виробництво асхвальту - це лише маскування процесу перетворення коштів держбюджету у власні кошти невеликої купки осіб...
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05.06.2023 16:24 Відповісти
не уподобляйся буденому-трендлу
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05.06.2023 16:26 Відповісти
Посилювати ППО треба, але це не вирішення проблеми. Необхідна зброя стримування, а це ракети з хорошою дальністю власного виробництва, бо Томагавків чекати марно. Гопника з кастетом зупинить бейсбольна бита.
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05.06.2023 16:31 Відповісти
Санкціі діряві -- далекобіиних ракет в нас нема - треба відбиватись -- Костенко прав .
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05.06.2023 16:32 Відповісти
Ніколи не дооцінюйте супротивника
Це завжди погано закінчується
Росія торгує з багатьма країнами
Замість грошей одержують що потрібно для вп
Це ми згубили вп роспродали запаси -тепер ''одержуєм їх назад ,,
Потрібно вчитись не тільки в єс -в світі ще богато країн
І все потрібно робити не як в єс -- а як потрібно Україні і народу
А не кучкі багатіїв
Тоді і народ буде за Україну /і мільони людеей не будуть шукать кращої долі/
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05.06.2023 16:41 Відповісти
Санкції на ввіз в Рашу туалетного паперу і жіночих прокладок смішні. Більшість років і так не знає для чого це потрібно.
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05.06.2023 16:46 Відповісти
Спмолеты надо сбивать.
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05.06.2023 16:54 Відповісти
 
 