Через неефективність санкцій РФ може відновлювати запаси ракет, тому маємо посилювати ППО, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Попри санкції, РФ ще має потенціал наносити по українських містах ракетні удари.

Тому потрібно посилювати українське ППО і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Росії є можливості завдавати ракетні удари по Україні. Тому ми маємо поповнювати запас наших ППО, маємо всі під час сигналів повітряної тривоги ховатись в укриття і розуміти, що РФ ще може нас тероризувати і вона навчилась відновлювати свої запаси ракет навіть попри санкції", - констатує народний депутат.

Українці мають тверезо оцінювати потенціал ворога і працювати задля перемоги.

"Це не для того, щоб налякати когось, але ми маємо розуміти: у ворога залишився потенціал виготовляти всю номенклатуру ракет, яка по нас застосовується. Нам потрібно підвищувати потужність нашої ППО. Це стосується всього - і не тільки ракетних ударів. Нам треба робити все, щоб закривати своє небо, отримувати винищувачі, які нам допоможуть, виробляти свої ракети, робити не одне "шебекіно" на території РФ, щоб вони також відчували що це. Кожен має докладати зусиль для перемоги", - акцентує представник "Голосу".

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