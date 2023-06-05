У травні над Києвом сили ППО знищили понад 250 ворожих цілей. ІНФОГРАФІКА

У травні над Києвом сили ППО знищили 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет та 169 БпЛА.

Про це у телеграмі повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"У травні лише над Києвом знищено: 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет: Х-101, Х-555, "Карібр", 169 БпЛА", - ідеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що це орієнтовні дані.

Також читайте: Українська ППО здатна збивати усі типи російських ракет, - Зеленський

"Ніколи ...жодне місто жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав. Ми витримали", - наголосили у відомстві.

Також читайте: Чотирьох блогерок, які поширювали відео про роботу ППО, суд відправив під цілодобовий домашній арешт