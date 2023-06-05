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Новини Війна
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Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу, але робити прогнози ще зарано, - Міллі

марк,міллі

На думку голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі, Україна дуже добре підготовлена до контрнаступу, однак робити якісь прогнози ще зарано.

Про це він заявив у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Кажучи про очікуваний контрнаступ ЗСУ, Міллі зауважив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але ще "занадто рано говорити про результати".

"Україна веде війну, яка загрожує самому її існуванню, як країни, та має велике значення для решти світу – для Європи, насправді й для Сполучених Штатів, і для всієї земної кулі", - наголосив Міллі. 

Водночас він застеріг, що вторгнення в Білгородську область Росії, які здійснюють російські добровольчі з'єднання, можуть призвести до ескалації війни, і США "дуже-дуже уважно" за цим стежать.

Також читайте: Генштаб ЗСУ назвав фейком заяви РФ про початок контрнаступу, - Reuters

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що "США вірять в успіх контрнаступу України". 

підготовка (184) Міллі Марк (156) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+11
Такі да. Після попередження про вторгнення розмінували Чонгар, тому важко прогнозувати, що витворить а-ля бонапарт.
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05.06.2023 16:37
+11
шо значить "************"?
Американці: ось вам танки, ракети і снаряди, тільки звільняйте.
Українці: та нафіг нада, шось нехочеться. а давайте може післязавтра?

Ось так ************?
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05.06.2023 17:30
+6
Шкода Байдена дуже повірив він в Боневтіка. Цим скористується Трамп.
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05.06.2023 16:43
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Таке враження, що нас ************ до контрнаступу. Сподіваюсь, що вирішальне слово - за нашими генералами.
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05.06.2023 16:35 Відповісти
шо значить "************"?
Американці: ось вам танки, ракети і снаряди, тільки звільняйте.
Українці: та нафіг нада, шось нехочеться. а давайте може післязавтра?

Ось так ************?
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05.06.2023 17:30 Відповісти
Hi, не так!

Міллі не впевненний… бо знае, що дали « не дуже достатньо».
Баланс технікі в загалом не на користь України, відверто кажучі.

кацапи мають перевагу у бронетехніці, ракетах та літіках.

А для успішного наступу потрібна перевага як мінімум в 3 рази.

Цего не може не знати Міллі. Тому він і не дуже впевненний…

Але **********.
Як він казав га початку Київ може впасти за 72 години…
» Сторони виснажаться та сядуть за стіл перемовин».

Чекаемо на містера Браун. Сенк ю, містер Міллі.
Велком, містер Браун.
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05.06.2023 18:02 Відповісти
Покажіть мені командувача, який скаже шо йому дали достатньо сил і засобів і більше йому не треба
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05.06.2023 18:56 Відповісти
Дивись. Це Залужный.

Він бойовий генерал, а не « політик», як Міллі
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05.06.2023 22:35 Відповісти
І шо, Залужний, якшо буде змога дістати більше техніки і снарядів, відмовиться від них?
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05.06.2023 23:16 Відповісти
Можна звичайно і почекати, але більш втомлене військо через рік навіть з підтримкою в повітрі не буде ефективнішою ніж зараз.
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05.06.2023 20:34 Відповісти
На жаль за Єрмаком!
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05.06.2023 18:10 Відповісти
Якби не США, то Вас давно вже штовшали на Калиму кацапи, або просто вбили, щоб не витрачати силу і кошти.
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05.06.2023 18:16 Відповісти
а ты что кацап? тебя бы не толкали?
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06.06.2023 04:41 Відповісти
На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі, Україна дуже добре підготовлена до контрнаступу, однак робити якісь прогнози ще зарано. Джерело:
И где "підштовхування"?
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05.06.2023 21:06 Відповісти
"Дуже добре підготовлена". Друга частина фрази )про прогнози) - це підстраховка на випадок невдачі - "усяке буває, я ж казав").
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05.06.2023 22:11 Відповісти
Такі да. Після попередження про вторгнення розмінували Чонгар, тому важко прогнозувати, що витворить а-ля бонапарт.
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05.06.2023 16:37 Відповісти
Шкода Байдена дуже повірив він в Боневтіка. Цим скористується Трамп.
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05.06.2023 16:43 Відповісти
что за бред? при чем тут зе-лох? Байден поверил в ЗСУ и украинский народ
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06.06.2023 04:42 Відповісти
Скільки можна про ту "ескалацію"? У кацапів залишився один варіант - ящерка, але їм тоді ***** (хіба що вони ******* ящеркою по Білгороду або Шмякіно). Все інше вони вже використовують.
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05.06.2023 16:44 Відповісти
Підем в наступ з - під тишка -- с.Тишок .
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05.06.2023 16:48 Відповісти
Мабуть з Ненацька !
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05.06.2023 20:17 Відповісти
Тільки не вторгнення, а повернення. Не ескалація, а звільнення.
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05.06.2023 16:51 Відповісти
Це в нашіх мріях.
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05.06.2023 18:08 Відповісти
Це правильна термінологія, якій треба навчитися Міллі і ще багатьом надто обережним на Заході.
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05.06.2023 18:42 Відповісти
Та для повномасштабного контрнаступу не завадили би ще кілька сотень Абрамсів, Бредлі. Не говорячи про літаки...
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05.06.2023 16:55 Відповісти
А хто заважав замість доріг будувати танки, САУ і купувати літаки? Що знову винні США?
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05.06.2023 18:18 Відповісти
як хто? такі як Єрмак і заважали. А США тут не те що знову, вони тут взагалі не винні.
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05.06.2023 21:06 Відповісти
Всі "Гвардії наступу" підпорядковують не Залужному, а МВС і судячи за все охороняють владу і ОП
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05.06.2023 17:17 Відповісти
Перемога вже одержана. Ми вишли на кордон Дніпра. Тепер боронити треба банківську від Майданів.
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05.06.2023 18:06 Відповісти
Які крилаті назви,а створені для охорони зермака від Майдану.
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05.06.2023 21:21 Відповісти
А що пан Ігор прилетів з Марсу? Все тут окуповано по вині блоагоустройщиків Чонгара. Якби його не розмінували, то другий рік воювали б в районі того населеного пункту.
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05.06.2023 18:20 Відповісти
Вони, адепти кацапні,
бо увесь брут кидають на Україну.

Бо ні одного слова про ху&ла та його ролі в ціеі війні. В усему «винна «тільки Україна.
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05.06.2023 18:08 Відповісти
Надо присесть на дорожку....
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05.06.2023 20:30 Відповісти
Це вже п'ята версія контрнаступу за останній тиждень.
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05.06.2023 22:37 Відповісти
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06.06.2023 00:31 Відповісти
 
 