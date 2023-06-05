Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу, але робити прогнози ще зарано, - Міллі

На думку голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі, Україна дуже добре підготовлена до контрнаступу, однак робити якісь прогнози ще зарано.

Про це він заявив у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кажучи про очікуваний контрнаступ ЗСУ, Міллі зауважив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але ще "занадто рано говорити про результати".

"Україна веде війну, яка загрожує самому її існуванню, як країни, та має велике значення для решти світу – для Європи, насправді й для Сполучених Штатів, і для всієї земної кулі", - наголосив Міллі.

Водночас він застеріг, що вторгнення в Білгородську область Росії, які здійснюють російські добровольчі з'єднання, можуть призвести до ескалації війни, і США "дуже-дуже уважно" за цим стежать.

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Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що "США вірять в успіх контрнаступу України".