Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу, але робити прогнози ще зарано, - Міллі
На думку голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі, Україна дуже добре підготовлена до контрнаступу, однак робити якісь прогнози ще зарано.
Про це він заявив у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кажучи про очікуваний контрнаступ ЗСУ, Міллі зауважив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але ще "занадто рано говорити про результати".
"Україна веде війну, яка загрожує самому її існуванню, як країни, та має велике значення для решти світу – для Європи, насправді й для Сполучених Штатів, і для всієї земної кулі", - наголосив Міллі.
Водночас він застеріг, що вторгнення в Білгородську область Росії, які здійснюють російські добровольчі з'єднання, можуть призвести до ескалації війни, і США "дуже-дуже уважно" за цим стежать.
Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що "США вірять в успіх контрнаступу України".
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Американці: ось вам танки, ракети і снаряди, тільки звільняйте.
Українці: та нафіг нада, шось нехочеться. а давайте може післязавтра?
Ось так ************?
Міллі не впевненний… бо знае, що дали « не дуже достатньо».
Баланс технікі в загалом не на користь України, відверто кажучі.
кацапи мають перевагу у бронетехніці, ракетах та літіках.
А для успішного наступу потрібна перевага як мінімум в 3 рази.
Цего не може не знати Міллі. Тому він і не дуже впевненний…
Але **********.
Як він казав га початку Київ може впасти за 72 години…
» Сторони виснажаться та сядуть за стіл перемовин».
Чекаемо на містера Браун. Сенк ю, містер Міллі.
Велком, містер Браун.
Він бойовий генерал, а не « політик», як Міллі
И где "підштовхування"?
бо увесь брут кидають на Україну.
Бо ні одного слова про ху&ла та його ролі в ціеі війні. В усему «винна «тільки Україна.