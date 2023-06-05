Маляр про обстановку на Бахмутському напрямку: Рухаємося широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти
Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Що зараз відбувається? Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", - зазначила вона.
Зокрема, за словами Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.
"Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення", - додала Маляр.
За словами чиновниці, росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.
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