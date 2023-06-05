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Новини Війна
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Маляр про обстановку на Бахмутському напрямку: Рухаємося широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти

бахмут

Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Що зараз відбувається? Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", - зазначила вона.

Зокрема, за словами Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.

"Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення", - додала Маляр.

Читайте: Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде, - Маляр про контрнаступ

За словами чиновниці, росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Автор: 

Бахмут (1560) Маляр Ганна (525) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+22
Що таке маляр? Одна з багатьох зелених розмовляючих срак, що нічого не тямить в тому, що коментує.

Літню форму вже забезпечили?
А замовлення на зимову форму вже розмістили?

Але на питання саме Міноборони ця зелена хабалка вам не відповість
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05.06.2023 16:56
+17
закрий клюва, домогосподарка!
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05.06.2023 16:55
+14
Сегодня обновилась инфа, что под Угледаром наши освободили 2,18 км2. Каждый освобождённый клочок нашей земли- это радость для нас, но Маляр из него сделала слишком далеко идущий вывод.
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05.06.2023 17:03
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закрий клюва, домогосподарка!
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05.06.2023 16:55 Відповісти
"Ми рухаємося" з вуст Маляр звучить начебто так, ніби вона теж рухається разом з військовими, а насправді вона рухаеться разом із їдальнею міноборони
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05.06.2023 18:12 Відповісти
Що таке маляр? Одна з багатьох зелених розмовляючих срак, що нічого не тямить в тому, що коментує.

Літню форму вже забезпечили?
А замовлення на зимову форму вже розмістили?

Але на питання саме Міноборони ця зелена хабалка вам не відповість
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05.06.2023 16:56 Відповісти
Маляр потихенько починає колотися .
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05.06.2023 16:56 Відповісти
Сегодня обновилась инфа, что под Угледаром наши освободили 2,18 км2. Каждый освобождённый клочок нашей земли- это радость для нас, но Маляр из него сделала слишком далеко идущий вывод.
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05.06.2023 17:03 Відповісти
Вроде есть движение на юге, но я пока шо помолчу. Fingers crossed.
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05.06.2023 17:08 Відповісти
То, что есть, это замечательно, а вот то, что трындят больше, чем двигаются- не очень.
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05.06.2023 17:10 Відповісти
Угу. Такие дела любят тишину. С другой стороны - народу тоже надо шось сообщать, не вредя Воинам. Такое...
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05.06.2023 17:12 Відповісти
Из этого освобождённого района на Волноваху идти не очень. Это скорее деблокада Угледара с востока.
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05.06.2023 17:16 Відповісти
Позавчора визволили Володимирівку
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05.06.2023 17:13 Відповісти
Это отлично, но трындеть Малярше обо всём надо поменьше. Такое впечатление, что у них завтра опять выборы.
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05.06.2023 17:17 Відповісти
Маляр перетворюється у Буданова
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05.06.2023 17:10 Відповісти
На арестовича
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05.06.2023 17:11 Відповісти
Маляр чи 95 квартал рухаються широким фронтом?
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05.06.2023 17:34 Відповісти
У маляр скучное лицо. За такое денег никто не даст
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05.06.2023 17:38 Відповісти
Я "вірю" лише Обристовичу.
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05.06.2023 17:48 Відповісти
Нас уже двое!
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05.06.2023 18:48 Відповісти
вас надо в кунцкамеру сдать
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06.06.2023 04:49 Відповісти
Нет и не будет у России врага страшнее чем существующая власть!!!
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05.06.2023 18:33 Відповісти
Маляр красит широкой кистью.
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05.06.2023 18:47 Відповісти
Так що, ми вже свої панівні висоти відбиваємо у себе? Неділю ж назад заявляли, що всі панівні висоти наші?
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05.06.2023 19:15 Відповісти
 
 