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Загибель двох курсантів ДСНС у гуртожитку: попередньо, вибухнув артснаряд до САУ "Піон", - Нацполіція

дснс

За попередніми даними, студенти-третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон".

Про це повідомив у фейсбуці заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуємо справу щодо загибелі двох курсантів-рятувальників. Вибух в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування пролунав 31 першого травня. Все сталося прямо в навчальному корпусі - двоє молодих курсантів Університету цивільного захисту, на жаль, загинули", - нагадує він.

Загибель двох курсантів ДСНС у гуртожитку: попередньо, вибухнув артснаряд до САУ Піон, - Нацполіція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ДСНС Крук про загибель курсантів через вибух снаряда у гуртожитку: Відсторонення 4 осіб - початок. Потрібно справедливе покарання

"Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки - попередньо вибухнув артснаряд до САУ "Піон". Слідчі продовжують допити свідків і відповідально збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб, причетних до цієї трагедії", - додав Болвінов

"Слідчі працюють і над рештою питань у цій справі, ретельно аналізуючи кожну деталь. Призначені всі необхідні експертизи. Повне та неупереджене розслідування кримінального провадження для того щоб винна особа була притягнута до відповідальності - це головне завдання. Досудове розслідування триває", - резюмує правоохоронець.

Нагадаємо, двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряда в гуртожитку, який їм наказав розібрати керівник.

Представник пресслужби ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені.

Автор: 

Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+4
А що там цікавого у "заряді"? Гільза та пороховий заряд Макети (а саме про виготовлення макету нібито мова йшла) роблять не з зарядів - вони практично не відрізняються один від одного (тільки калібри різні) Їх роблять саме з снарядів У "Піона" звичайні снаряди фугасні та осколочно-фугасні (не ядерним же вони займалися!) Ці типи снарядів мають один підривач - "головний" Вкручується в носову частину снаряду Якщо його наповнення - тротил - то там проблем нема - без детонатора він безпечний - його навіть палить можна Горить кіптявим полум"ям Тому можна снаряд розпилювать ножовкою по металу прямо з тротилом А от якщо гексогенове наповнення - тут проблема Він не любить тертя й нагрівання
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05.06.2023 18:23
+3
А Володя Боневтік цю пригоду бере на контроль? На ринг когось буде визимвати? Петиція про відставку мера Харкова вже готова?
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05.06.2023 18:06
+2
разберись и доложи
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05.06.2023 18:10
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Я так розумію, що розбирали не снаряд, а заряд. А він важить 25-40 кг.
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05.06.2023 17:59 Відповісти
Заряд пороховий, порох горить, а не вибухає. Пишуть про вибух.
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05.06.2023 18:17 Відповісти
А що там цікавого у "заряді"? Гільза та пороховий заряд Макети (а саме про виготовлення макету нібито мова йшла) роблять не з зарядів - вони практично не відрізняються один від одного (тільки калібри різні) Їх роблять саме з снарядів У "Піона" звичайні снаряди фугасні та осколочно-фугасні (не ядерним же вони займалися!) Ці типи снарядів мають один підривач - "головний" Вкручується в носову частину снаряду Якщо його наповнення - тротил - то там проблем нема - без детонатора він безпечний - його навіть палить можна Горить кіптявим полум"ям Тому можна снаряд розпилювать ножовкою по металу прямо з тротилом А от якщо гексогенове наповнення - тут проблема Він не любить тертя й нагрівання
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05.06.2023 18:23 Відповісти
Яр Холодний,все ви вірно кажете,але є в мене підозра,що розбирати почали снаряд зі зведеним підривником ( з тим,що був вистреленим з гармати). В такому разі все сходиться.
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05.06.2023 18:47 Відповісти
Не знаю За будь-яких обставин спочатку викручується детонатор А якщо він був вистрелений (та ше й з ушкодженим детонатором - то тільки повний ідіот може займаться його розряджанням Такі снаряди (за можливості) навіть не переміщуються, а ліквідовуються на місці Все-таки я схиляюся до гексогенового спорядження снаряду - що детонувало від тертя
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05.06.2023 18:52 Відповісти
В цьому випадку навіть добре,що Україна не має ядерної зброї. Наскільки мені відомо, до Піонів є ядерні заряди.
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05.06.2023 19:44 Відповісти
Уточню - я написав про розпилювання снаряду, а не детонатора А то знайдеться "гімноїд (у мене тут є кілька таких "поціновувачів моєї особи"), що почне мені "у сраку заглядать" з-за "неточності" у висловлюванні
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05.06.2023 18:47 Відповісти
на кравчучке
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05.06.2023 18:09 Відповісти
Вони би же туди Фау-2 занесли.
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05.06.2023 17:52 Відповісти
дурак командири и они тоже . из засвоей глупости погибли
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05.06.2023 18:18 Відповісти
А Володя Боневтік цю пригоду бере на контроль? На ринг когось буде визимвати? Петиція про відставку мера Харкова вже готова?
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05.06.2023 18:06 Відповісти
Так я не зрозумів - у навчальному корпусі чи в гуртожитку?
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05.06.2023 18:07 Відповісти
разберись и доложи
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05.06.2023 18:10 Відповісти
В РФ по радио транслировали паническое «обращение» Путина из-за якобы вторжения ВСУ

«Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и Вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора.

На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение.
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05.06.2023 18:12 Відповісти
понравилось - превосходящим силам агрессора.
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05.06.2023 18:13 Відповісти
5 июня ровно в 4 часа , Брянск бомбили . лаптям объявили что началася война
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05.06.2023 18:17 Відповісти
і все потрібно зі сталінським акцентом та через гучномовці, бо інакше у тварин генетична пам'ять не спрацює
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05.06.2023 18:24 Відповісти
Также в обращении жителей Курской, Белгородской, Брянской областей призвали эвакуироваться вглубь территории России.
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05.06.2023 18:23 Відповісти
Пион? А от общаги там что-то осталось?
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05.06.2023 18:51 Відповісти
Заходами безпеки в цьому навчальному закладі явно нехтують
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05.06.2023 19:47 Відповісти
 
 