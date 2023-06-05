Загибель двох курсантів ДСНС у гуртожитку: попередньо, вибухнув артснаряд до САУ "Піон", - Нацполіція
За попередніми даними, студенти-третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон".
Про це повідомив у фейсбуці заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Розслідуємо справу щодо загибелі двох курсантів-рятувальників. Вибух в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування пролунав 31 першого травня. Все сталося прямо в навчальному корпусі - двоє молодих курсантів Університету цивільного захисту, на жаль, загинули", - нагадує він.
"Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки - попередньо вибухнув артснаряд до САУ "Піон". Слідчі продовжують допити свідків і відповідально збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб, причетних до цієї трагедії", - додав Болвінов
"Слідчі працюють і над рештою питань у цій справі, ретельно аналізуючи кожну деталь. Призначені всі необхідні експертизи. Повне та неупереджене розслідування кримінального провадження для того щоб винна особа була притягнута до відповідальності - це головне завдання. Досудове розслідування триває", - резюмує правоохоронець.
Нагадаємо, двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряда в гуртожитку, який їм наказав розібрати керівник.
Представник пресслужби ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені.
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