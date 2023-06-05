Окупанти обстріляли Балаклію із РСЗВ "Смерч": одна людина загинула, дев’ятеро - поранені (оновлено)

Російський окупаційний контингент обстріляв Балаклійську громаду в Харківській області.

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі Балаклійської громади! Ворог завдає удари! Максимально перебувайте в укриттях, не забувайте про правила двох стін, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні.

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Згодом повідомили про жертви серед цивільного населення.

"Попередньо, одна людина загинула, шестеро — поранені внаслідок обстрілу. Стан різний: є середньої тяжкості, є важкі", - розповів Суспільне Харків директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Як пізніше написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч".

За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані.

Росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура.





