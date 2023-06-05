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Окупанти обстріляли Балаклію із РСЗВ "Смерч": одна людина загинула, дев’ятеро - поранені (оновлено)

балаклія

Російський окупаційний контингент обстріляв Балаклійську громаду в Харківській області.

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі Балаклійської громади! Ворог завдає удари! Максимально перебувайте в укриттях, не забувайте про правила двох стін, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні.

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Згодом повідомили про жертви серед цивільного населення.

"Попередньо, одна людина загинула, шестеро — поранені внаслідок обстрілу. Стан різний: є середньої тяжкості, є важкі", - розповів Суспільне Харків директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Як пізніше написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч".

За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані.

Росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура.

Окупанти обстріляли Балаклію із РСЗВ Смерч: одна людина загинула, дев’ятеро - поранені 01
Окупанти обстріляли Балаклію із РСЗВ Смерч: одна людина загинула, дев’ятеро - поранені 02
Окупанти обстріляли Балаклію із РСЗВ Смерч: одна людина загинула, дев’ятеро - поранені 03

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054)


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Виродки! Бог все бачить! Через певний час ви матимете пів росії балаклій та бахмутів !
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05.06.2023 19:50 Відповісти
Підоросіяни кончені! Їх увесь світ ненавидить. Нація підоросів
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05.06.2023 20:23 Відповісти
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05.06.2023 20:24 Відповісти
Я с предместья Балаклеи .Уже думал возвращатся.Куда?Сын занимается волейболом в центре-куда его можно будет отпускать?Везде неразорвавшиеся снаряды и мины.Куда попали не знаю ,еще не узнавал.Бедные люди-намучались в оккупации и сейчас жить не дают.И это же по любому какая-то сволочь навела!
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05.06.2023 21:25 Відповісти
Стоп, як? Вона більш ніж в 100 км від будь-якого фронту.
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05.06.2023 21:38 Відповісти
Да наверное с "Торнодо"влупили.Хотя тоже не понятно.
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05.06.2023 22:18 Відповісти
За Балаклею твари взялись! Уже три знаковых райцентра в области почти погромили---Купянск, Изюм, та и Волчанск со Старым Салтовом что рядом тоже разнесли крепко. Сильно Харьковская обл страдает. В городе всё больше ВПО с севера и востока области прибывает. Детей много, пожилых прибавилось. Работу ищут кто моложе. До зимы стоит решить как то тему эту. Иначе будет---не охота говорить. Нам терять нечего---слишком много потеряли. Глушить тварей всем из чего есть---война спишет. Победителей не судят. Патронов не жалеть и в плен не брать. Они не нужны их стране---а нам тогда нахер?
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05.06.2023 21:46 Відповісти
В районе купянска ударили в хранилище аммиака. Произошла утечка
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05.06.2023 22:23 Відповісти
 
 