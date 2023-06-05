УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11383 відвідувача онлайн
Новини
1 022 7

Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії Клеверлі: обговорили очікування України від літнього саміту НАТО

клеверлі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

"Під час зустрічі обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України", - ідеться в повідомленні.

Зеленський подякував Великій Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.

Також читайте: Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, - МЗС Великої Британії

Нагадаємо, що це вже не перший візит Клеверлі в Україну. Він приїжджав до Києва в листопаді 2022 року. Тоді голова МЗС Британії провів низку зустрічей, зокрема із Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Автор: 

візит (1584) Зеленський Володимир (23810) Клеверлі Джеймс (78)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можливо, була нагода запитати і про долю трубіцина чи бананова, не чужі ж вони для нього, з одного матеріалу… однодумці, разумков може підтвердити!
показати весь коментар
05.06.2023 19:04 Відповісти
Тяжко було Джеймсу, тяжко... Але він все розуміє...
показати весь коментар
05.06.2023 19:12 Відповісти
Боже бережи кроля
показати весь коментар
05.06.2023 19:14 Відповісти
Мабуть голова мзс Британії після цієї зустрічі довго руки відмивав від смердючої зеленої плями.
показати весь коментар
05.06.2023 19:22 Відповісти
А ще ця зелена рука ой як дєрьмаком смердить
показати весь коментар
05.06.2023 19:25 Відповісти
А про що думав Зеля, коли в МІ-6 Єрмака не допустили ? Невже для нього несподіванка, що в НАТО країну не не допустять
показати весь коментар
05.06.2023 20:13 Відповісти
 
 