Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії Клеверлі: обговорили очікування України від літнього саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

"Під час зустрічі обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України", - ідеться в повідомленні.

Зеленський подякував Великій Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.

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Нагадаємо, що це вже не перший візит Клеверлі в Україну. Він приїжджав до Києва в листопаді 2022 року. Тоді голова МЗС Британії провів низку зустрічей, зокрема із Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.