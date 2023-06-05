РФ тримає близько 27 тисяч цивільних заручників: Лубінець звернувся по допомогу до Ватикану
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав кардинала Маттео Марія Зуппі, архиєпископа Болоньї та президента Італійської єпископської конференції, сприяти поверненню цивільних заручників, в тому числі й священників, яких утримує РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це йшлося на зустрічі, яка відбулася у понеділок у Києві.
"Російська Федерація масово затримує цивільних. Приблизна цифра, яку ми зараз називаємо, 27 тисяч громадян України. Але точно встановити неможливо. Сюди входять і священники. При чому з різних конфесій.Окремо я зверну вашу увагу на те, що два священники Української греко-католицької церкви були затримані на тимчасово окупованій території і знаходяться у полоні Російської Федерації. Так само ми просимо вас зробити все можливе, щоб їх врятувати", - сказав Лубінець.
За його даними, священники перебувають у колонії. "Російська Федерація продовжує утиски прав вірян на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо зруйновано 305 релігійних споруд", - додав омбудсмен.
Як повідомлялося, посланець Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі 5-6 червня перебуває у Києв з візитом. Головна мета – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.
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