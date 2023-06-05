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РФ тримає близько 27 тисяч цивільних заручників: Лубінець звернувся по допомогу до Ватикану

лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав кардинала Маттео Марія Зуппі, архиєпископа Болоньї та президента Італійської єпископської конференції, сприяти поверненню цивільних заручників, в тому числі й священників, яких утримує РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це йшлося на зустрічі, яка відбулася у понеділок у Києві.

"Російська Федерація масово затримує цивільних. Приблизна цифра, яку ми зараз називаємо, 27 тисяч громадян України. Але точно встановити неможливо. Сюди входять і священники. При чому з різних конфесій.Окремо я зверну вашу увагу на те, що два священники Української греко-католицької церкви були затримані на тимчасово окупованій території і знаходяться у полоні Російської Федерації. Так само ми просимо вас зробити все можливе, щоб їх врятувати", - сказав Лубінець.

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За його даними, священники перебувають у колонії. "Російська Федерація продовжує утиски прав вірян на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо зруйновано 305 релігійних споруд", - додав омбудсмен.

Як повідомлялося, посланець Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі 5-6 червня перебуває у Києв з візитом. Головна мета – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.

Також читайте: Є підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених, - Лубінець

Автор: 

заручник (821) Папа Римський (312) Лубінець Дмитро (593)


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Кудиии??? В спілку ''лбгт'' краше звернувся б-було би більше користі.
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05.06.2023 19:32 Відповісти
В спортлото...🤣🤣🤣
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05.06.2023 19:33 Відповісти
в іранске посольство звернись .. там тобі чалму намотають
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05.06.2023 19:39 Відповісти
Попросив в кота сметани
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05.06.2023 19:50 Відповісти
Все, що може запропонувати Ватикан - підставити другу щоку.
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05.06.2023 20:08 Відповісти
Дмитро Лубінець поплутав Державу із попами. Мабуть його уповноваженим до монастиря якогось послати.
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05.06.2023 23:08 Відповісти
 
 