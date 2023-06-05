Сподіватися, що настане момент, коли у ворога вичерпаються запаси озброєння "до нуля", марно, - Маляр
Попри те, що війна виснажує обидві сторони, Росія має ресурсну перевагу, тому не варто сподіватися, що її запаси озброєнь вичерпаються "до нуля".
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується виснаження. Війна справді виснажує всі сторони, але ми маємо адекватно оцінювати ворога і розуміти, що наш противник сильний. У них не тільки більше людей, а й озброєння. І вони наразі налагоджують виробництво і поповнюють свій запас, зокрема ракет. Вони не можуть поповнити з тією динамікою, з якою вже витратили, але тим не менш вони поповнюють. Тобто сподіватися, що настане момент, коли у них все до нуля виснажиться, не варто", - заявила вона.
Маляр додала, що РФ переходить на "військові рейки", фактично перемикаючи свою економіку на обслуговування війни. "Тому, як то кажуть, "худо-бідно", але вони матимуть те чи інше озброєння", - резюмувала вона.
Як повідомлялося, через неефективність санкцій РФ продовжує виготовляти ракети, тому Україна має вдосконалювати систему ППО.
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Той ще всередині зими казав, що ракети у кацапів закінчуються.
Шоу екстрасенсів!!!
Маляр проти Буданова. Вона роскаже, куди діваються гроші, а він роскаже, куди дівся Трубіцин.
Оскільки її ніхто не питав про це, то виникає питання, навіщо вона це сказала?
Вочевідь, зелена пліснява не збирається наближати нашу перемогу і шукає відмазки для цього, бо після перемоги одразу будуть вибори і розплата за зраду і мародерство.
а наші рейки хтось розібрав в 2019 році...
Це не ми сподівались, а ви говорили!
Скорее мужское население там кончится чем оружие-железки.
Хоча в прикордонних областях їх достатньо..