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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сподіватися, що настане момент, коли у ворога вичерпаються запаси озброєння "до нуля", марно, - Маляр

маляр

Попри те, що війна виснажує обидві сторони, Росія має ресурсну перевагу, тому не варто сподіватися, що її запаси озброєнь вичерпаються "до нуля".

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Що стосується виснаження. Війна справді виснажує всі сторони, але ми маємо адекватно оцінювати ворога і розуміти, що наш противник сильний. У них не тільки більше людей, а й озброєння. І вони наразі налагоджують виробництво і поповнюють свій запас, зокрема ракет. Вони не можуть поповнити з тією динамікою, з якою вже витратили, але тим не менш вони поповнюють. Тобто сподіватися, що настане момент, коли у них все до нуля виснажиться, не варто", - заявила вона.

Маляр додала, що РФ переходить на "військові рейки", фактично перемикаючи свою економіку на обслуговування війни. "Тому, як то кажуть, "худо-бідно", але вони матимуть те чи інше озброєння", - резюмувала вона. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде, - Маляр про контрнаступ

Як повідомлялося, через неефективність санкцій РФ продовжує виготовляти ракети, тому Україна має вдосконалювати систему ППО. 

зброя (7461) росія (65129) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+19
рф переходить на військові рейки???
а наші рейки хтось розібрав в 2019 році...
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05.06.2023 19:51
+14
Та вы шо? Вот сейчас на неё конкретно обиделись оракулы Арестович с Будановым. Зачем же так жестоко?
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05.06.2023 19:41
+12
То може хай Маляр Буданову це роскаже.

Той ще всередині зими казав, що ракети у кацапів закінчуються.

Шоу екстрасенсів!!!
Маляр проти Буданова. Вона роскаже, куди діваються гроші, а він роскаже, куди дівся Трубіцин.
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05.06.2023 19:46
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Ай маладца - нарешті здогадалась!
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05.06.2023 19:40 Відповісти
Та да. Все говорят с декабря что Раша смогла перевести все в войну на истощение, надеясь на свои практически неограниченные ресурсы, а у Резника это только заметили.
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05.06.2023 19:45 Відповісти
Та вы шо? Вот сейчас на неё конкретно обиделись оракулы Арестович с Будановым. Зачем же так жестоко?
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05.06.2023 19:41 Відповісти
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05.06.2023 19:44 Відповісти
Зелені спікери чесали про це з березня 2022 року. Невже влада систематично брехала?
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05.06.2023 19:45 Відповісти
Ніколи такого не було, і ось знову
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05.06.2023 21:38 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять! Сами удивляемся. (с) Черномырдин
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05.06.2023 22:03 Відповісти
Не знав, що цей вислів йому належить
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05.06.2023 22:25 Відповісти
То може хай Маляр Буданову це роскаже.

Той ще всередині зими казав, що ракети у кацапів закінчуються.

Шоу екстрасенсів!!!
Маляр проти Буданова. Вона роскаже, куди діваються гроші, а він роскаже, куди дівся Трубіцин.
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05.06.2023 19:46 Відповісти
П

Оскільки її ніхто не питав про це, то виникає питання, навіщо вона це сказала?
Вочевідь, зелена пліснява не збирається наближати нашу перемогу і шукає відмазки для цього, бо після перемоги одразу будуть вибори і розплата за зраду і мародерство.
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05.06.2023 19:46 Відповісти
а можна сподіватися що хабалка малярша колись пропаде з радарів як будений з абдристовичем?
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05.06.2023 19:48 Відповісти
рф переходить на військові рейки???
а наші рейки хтось розібрав в 2019 році...
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05.06.2023 19:51 Відповісти
Сьогодні день малярши. Решта сидять тихо. Дали, ні дня не служившій, заступнику міністра прокоментувати військову стратегію. Ось реальна допомога армії і її бачить і чує вся Україна і зелені мухи її запам'ятають, а тих, хто під кулями і мінами, під ракеитами і танками ніхто не бачить і не чує. Вся суть "зеленої" команди. Головне забрати пульт від телевізора і заганяти в голови наріду своє, а не правду.
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05.06.2023 19:51 Відповісти
А Буданов казав що вже давно закінчились.
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05.06.2023 20:19 Відповісти
Не пересмикуй!
Це не ми сподівались, а ви говорили!
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05.06.2023 20:20 Відповісти
Отож бо й воно
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05.06.2023 20:54 Відповісти
У этих уродов оружия и боеприпасов, пусть и говенного качества, но на три войны припасено. Куда там ему кончаться.
Скорее мужское население там кончится чем оружие-железки.
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05.06.2023 21:03 Відповісти
В нас воно швидше закінчится...
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05.06.2023 21:39 Відповісти
Може почекати поки вони зістаряться?!
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05.06.2023 21:57 Відповісти
Ще б пак, жоден російський завод за 15 місяців війни не те, що не знищений, а навіть не обстріляний!
Хоча в прикордонних областях їх достатньо..
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06.06.2023 01:45 Відповісти
 
 