Сподіватися, що настане момент, коли у ворога вичерпаються запаси озброєння "до нуля", марно, - Маляр

Попри те, що війна виснажує обидві сторони, Росія має ресурсну перевагу, тому не варто сподіватися, що її запаси озброєнь вичерпаються "до нуля".

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується виснаження. Війна справді виснажує всі сторони, але ми маємо адекватно оцінювати ворога і розуміти, що наш противник сильний. У них не тільки більше людей, а й озброєння. І вони наразі налагоджують виробництво і поповнюють свій запас, зокрема ракет. Вони не можуть поповнити з тією динамікою, з якою вже витратили, але тим не менш вони поповнюють. Тобто сподіватися, що настане момент, коли у них все до нуля виснажиться, не варто", - заявила вона.

Маляр додала, що РФ переходить на "військові рейки", фактично перемикаючи свою економіку на обслуговування війни. "Тому, як то кажуть, "худо-бідно", але вони матимуть те чи інше озброєння", - резюмувала вона.

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Як повідомлялося, через неефективність санкцій РФ продовжує виготовляти ракети, тому Україна має вдосконалювати систему ППО.