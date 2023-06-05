"Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні", - Кулеба
На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс має прийняти рішення, яке відповідатиме реаліям євроатлантичної безпеки, інакше це буде серйозною військово-політичною поразкою.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Бухарестське рішення 2008 року на сьогодні відірване від реальності настільки, наскільки це взагалі можливо. Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні. Ось про що йдеться. Для НАТО - не ухвалити таке рішення означатиме серйозну військово-політичну поразку. І це дуже раціональна позиція, з якої ми й надалі працюватимемо з партнерами", - зазначив Кулеба.
Він додав, що рішення саміту НАТО в Бухаресті ухвалювали в "абсолютно іншій реальності".
Раніше він заявляв, що саміт НАТО у Вільнюсі буде успішним лише якщо завдяки йому Україна наблизиться до членства.
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Пісюн до лоба хай Кулеба підтягнути спробує, а не НАТО до Кварталу-95.
А "ухвалити рішення", які "підтягнуть" українську політичну систему до вимог та тієї "реальності, яка є в євроатлантичній безпеці" ніяк? Чи ви як кацапи: тягтись у височинь, розвиватися - складно, тому будемо намагатися затягти всіх до себе, під плінтус? Ви дійсно вважаєте, що у "Заходу" мізки "жиром заплили"? Якщо так, то ваша дєрьмаківська шобла дурніша за паціентів "дому скорботи".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
И не стойте из себя недоумков, которые этого не понимают.
Ображений піде КУДИ?"
Звісно він не збирається жити в Україні,якщо не отримє другий президентский,а от чи зможемо його відловити на перший тюремний?
От питаня!
Ну то ухвали - хіба ми проти?
В нашому дворі нещодавно облаштували дитячий майданчик. Уявив собі, як хлопці, замість майструвати, узялися б час від часу проголошувати: "Нам потрібно ухвалити таке рішення, яке допомогло б збудувати намічене!"
І то так ррррішуче проголошувати!