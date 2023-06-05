"Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні", - Кулеба

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс має прийняти рішення, яке відповідатиме реаліям євроатлантичної безпеки, інакше це буде серйозною військово-політичною поразкою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Бухарестське рішення 2008 року на сьогодні відірване від реальності настільки, наскільки це взагалі можливо. Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні. Ось про що йдеться. Для НАТО - не ухвалити таке рішення означатиме серйозну військово-політичну поразку. І це дуже раціональна позиція, з якої ми й надалі працюватимемо з партнерами", - зазначив Кулеба.

Він додав, що рішення саміту НАТО в Бухаресті ухвалювали в "абсолютно іншій реальності".

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Раніше він заявляв, що саміт НАТО у Вільнюсі буде успішним лише якщо завдяки йому Україна наблизиться до членства.