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Новини НАТО
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"Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні", - Кулеба

кулеба

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс має прийняти рішення, яке відповідатиме реаліям євроатлантичної безпеки, інакше це буде серйозною військово-політичною поразкою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Бухарестське рішення 2008 року на сьогодні відірване від реальності настільки, наскільки це взагалі можливо. Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні. Ось про що йдеться. Для НАТО - не ухвалити таке рішення означатиме серйозну військово-політичну поразку. І це дуже раціональна позиція, з якої ми й надалі працюватимемо з партнерами", - зазначив Кулеба.

Він додав, що рішення саміту НАТО в Бухаресті ухвалювали в "абсолютно іншій реальності".

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Раніше він заявляв, що саміт НАТО у Вільнюсі буде успішним лише якщо завдяки йому Україна наблизиться до членства. 

НАТО (6441) членство в НАТО (1719) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Вам треба не *******, а робити те, що вам кажуть.

Пісюн до лоба хай Кулеба підтягнути спробує, а не НАТО до Кварталу-95.
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05.06.2023 19:55
+11
Тим часом в Україні.
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05.06.2023 19:58
+6
Балаболити, це не працювати. Щоб працювати треба мізки мати та бути патріотом !
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05.06.2023 19:55
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Вам треба не *******, а робити те, що вам кажуть.

Пісюн до лоба хай Кулеба підтягнути спробує, а не НАТО до Кварталу-95.
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05.06.2023 19:55 Відповісти
він не може... лоба нема
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05.06.2023 19:56 Відповісти
Балаболити, це не працювати. Щоб працювати треба мізки мати та бути патріотом !
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05.06.2023 19:55 Відповісти
Тим часом в Україні.
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05.06.2023 19:58 Відповісти
Нам - це кому? Якщо кулєба і член, то явно не НАТО!
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05.06.2023 20:00 Відповісти
Дурко прагне підтягнути НАТО до реальності зеленого деребану.
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05.06.2023 20:07 Відповісти
"...ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні..." Джерело:

А "ухвалити рішення", які "підтягнуть" українську політичну систему до вимог та тієї "реальності, яка є в євроатлантичній безпеці" ніяк? Чи ви як кацапи: тягтись у височинь, розвиватися - складно, тому будемо намагатися затягти всіх до себе, під плінтус? Ви дійсно вважаєте, що у "Заходу" мізки "жиром заплили"? Якщо так, то ваша дєрьмаківська шобла дурніша за паціентів "дому скорботи".
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05.06.2023 20:07 Відповісти
Отвечая на вопрос Гордона, нужно ли Украине, по его мнению, вступать в ЕС и НАТО, шоумен ответил: "Мое мнение: я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. Конечно, круто туда вступить... У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут - хорошо, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты? Я не понимаю: вы дипломаты или хер знает хто? Надо будет - я договорюсь с НАТО. Хотя там такие условия… У нас война на территории - это уже мешает нам вступить в Альянс".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
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05.06.2023 20:11 Відповісти
Ермак в офисе - вот поразка !!!
И не стойте из себя недоумков, которые этого не понимают.
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05.06.2023 20:11 Відповісти
Це вони вже вигадують щось таке що якщо зелених пошлють , то щоб було як відмазатися..
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05.06.2023 20:23 Відповісти
Вам треба впроваджувати Реформи, а ви емітуєти реформи,без віз з Європою майдан виборов,шулири думають в нато і Євросоюз приймуть імитаторів,Сумніваюсь
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05.06.2023 20:24 Відповісти
Цікаве питаня у мережі підняли: "Якщо НАТО не обіцяє нічого янелоху,то він що?
Ображений піде КУДИ?"
Звісно він не збирається жити в Україні,якщо не отримє другий президентский,а от чи зможемо його відловити на перший тюремний?
От питаня!
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05.06.2023 20:31 Відповісти
"Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні", - Кулеба

Ну то ухвали - хіба ми проти?

В нашому дворі нещодавно облаштували дитячий майданчик. Уявив собі, як хлопці, замість майструвати, узялися б час від часу проголошувати: "Нам потрібно ухвалити таке рішення, яке допомогло б збудувати намічене!"
І то так ррррішуче проголошувати!
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05.06.2023 20:32 Відповісти
Та забей, зассут эти. Надо было кравчуку требовать, пока мордор не очунял, а теперь все 30 ссут и срут жидким
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05.06.2023 20:48 Відповісти
Нато само решит кого и куда ему брать. Украину нато не возьмет, они же не лохи впрягаться войной с ядерной державой. Да и трусливые они. И трусливые и глуповатые (не компании которые выпускают передовые технологии, а элита). Кто взрастил Китай? Западная тупая элита и жадные западные компании. Кто позволил ращке подняться с колен после развала совка -тупая западная элита. Я не удивлюсь, если в глобальном противостоянии запад в итоге проиграет. Потому как одной рукой водит санкции, а второй рукой эти же товары и продает. Так войны не выигрывают. К сожалению, американцы нашего времени и американцы времен Второй мировой и войны во вьетнаме, это уже совершенно разные американцы. Даже меня коробит, что в большинстве сериалов обязательно будут педики и лесбиянки.
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05.06.2023 20:59 Відповісти
Больших педиков, чем в кремле, не придумаешь.
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05.06.2023 22:03 Відповісти
Біда у квартальців раз таке шпарить. Не раз дивлюся як французські медіа відкрито у прямому ефірі насміхаються над Гнусавим і його шапіто. А яка роль Кулеби в цьому цирку - афіші розклеювати з анонсами світового турне.
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05.06.2023 22:13 Відповісти
 
 