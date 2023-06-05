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Новини Війна
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Найкоротший шлях до миру - це виведення військ РФ з України, - глава МЗС Британії Клеверлі

клеверлі

Державний секретар у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що найкоротший шлях до миру – це виведення російських військ з території України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це він заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

"Найшвидший, найкоротший шлях до миру – це виведення російських, путінських військ з території України і з території Криму. Поки він цього не робить, то найкращий шлях – це, безумовно, продовження оборони своєї території. Ми будемо продовжувати допомагати Україні, зокрема і на міжнародних платформах", - сказав Клеверлі, зауваживши, що говорив з українським колегою про те, як краще завершити цю війну.

Він наголосив, що мова не лише про оборону України, а й про оборону глобальної безпекової структури, яка захищає економіку, стабільність.

Також читайте: Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії Клеверлі: обговорили очікування України від літнього саміту НАТО

На переконання глави МЗС Британії, Путін має усвідомити, що він намагався захопити Київ і не спромігся цього зробити, як не спромігся анексувати південні та східні області України чи ключові міста в центральній частині України.

Міністр зазначив, що російський лідер тепер має розуміти, що відсутність досягнень, а також негативна і незначна ефективність його військових вказує на те, що не може бути військового рішення цієї війни. "Він має зрозуміти, що єдина можливість для нього щодо подальших дій – це виведення своїх військ", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безкарність Росії зробить світ небезпечнішим і дорожчим для всіх, - МЗС Великої Британії

Автор: 

армія рф (17346) росія (65129) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+6
Панi Ксенiя, тут бумеранг. Русня в 2014 вооружила всякое отребье и науськала на Украину. Теперь Украина вооружила русское отребье и кинула их на московитскую помойку. Нехай воюют.
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05.06.2023 20:11
+4
Найкоротший шлях до миру - це далекобійні ракети без обмежень по застосуванню.
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05.06.2023 20:08
+4
Ядерна бімба по москві і підербургу ще швидше закінчить війну
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05.06.2023 20:09
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@RudijLis
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7 год
Погуглила про РДК... Відчуваєте, чим пахнуло?
Очільник РДК Нікітін, російський ультраправий неонацист (наче нам Карася мало) + вони вважають себе послідовниками Марківців. Це якась Біла гвардія 🤦‍♀️ Нахіба воно тут нам?
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05.06.2023 20:08 Відповісти
Панi Ксенiя, тут бумеранг. Русня в 2014 вооружила всякое отребье и науськала на Украину. Теперь Украина вооружила русское отребье и кинула их на московитскую помойку. Нехай воюют.
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05.06.2023 20:11 Відповісти
Воно не для тут, а для там. Громадянська війна на московії сама не зробиться. Головне, не надавати українське громадянство.
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05.06.2023 20:12 Відповісти
там хай вбивають кцпів. у нас тут по всіх статтях профіт
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05.06.2023 20:15 Відповісти
та хоч нехай він буде сином самого чекатіло, головне що б з поганих сруцьких руцьких робив робив "хароших" сруцьких ...
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05.06.2023 20:18 Відповісти
Найкоротший шлях до миру - це далекобійні ракети без обмежень по застосуванню.
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05.06.2023 20:08 Відповісти
Ядерна бімба по москві і підербургу ще швидше закінчить війну
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05.06.2023 20:09 Відповісти
по спг бути не можна - це автентична територія Фінляндії !!!
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05.06.2023 20:20 Відповісти
Треба
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06.06.2023 02:26 Відповісти
🤣🤣🤣
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05.06.2023 20:15 Відповісти
найкоротший шлях до миру--щоб не тормозили західні політики ,а поставили чіткий ультиматум )(уйлу
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05.06.2023 20:24 Відповісти
это возможно после как ***** и шобло с кремля вынесут вперед ногами...
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05.06.2023 20:28 Відповісти
 
 