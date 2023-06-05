Найкоротший шлях до миру - це виведення військ РФ з України, - глава МЗС Британії Клеверлі
Державний секретар у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що найкоротший шлях до миру – це виведення російських військ з території України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це він заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.
"Найшвидший, найкоротший шлях до миру – це виведення російських, путінських військ з території України і з території Криму. Поки він цього не робить, то найкращий шлях – це, безумовно, продовження оборони своєї території. Ми будемо продовжувати допомагати Україні, зокрема і на міжнародних платформах", - сказав Клеверлі, зауваживши, що говорив з українським колегою про те, як краще завершити цю війну.
Він наголосив, що мова не лише про оборону України, а й про оборону глобальної безпекової структури, яка захищає економіку, стабільність.
На переконання глави МЗС Британії, Путін має усвідомити, що він намагався захопити Київ і не спромігся цього зробити, як не спромігся анексувати південні та східні області України чи ключові міста в центральній частині України.
Міністр зазначив, що російський лідер тепер має розуміти, що відсутність досягнень, а також негативна і незначна ефективність його військових вказує на те, що не може бути військового рішення цієї війни. "Він має зрозуміти, що єдина можливість для нього щодо подальших дій – це виведення своїх військ", - наголосив він.
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@RudijLis
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7 год
Погуглила про РДК... Відчуваєте, чим пахнуло?
Очільник РДК Нікітін, російський ультраправий неонацист (наче нам Карася мало) + вони вважають себе послідовниками Марківців. Це якась Біла гвардія 🤦♀️ Нахіба воно тут нам?