Росіяни знову обстріляли Нікополь: пошкоджено гімназію та спортшколу, один приватний будинок повністю зруйнований. ФОТОрепортаж
Російські війська знову обстріляли Нікополь - пошкоджено гімназію і спортивну школу, дев’ять приватних будинків, один зруйнований повністю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Ворог знову обстріляв Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили дев'ять приватних будинків, один – зруйнували вщент", - написав він.
За його даними, розбито господарську споруду, авто та лінії електропередачі, пошкоджено гімназію і спортшколу.
"Минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак.
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