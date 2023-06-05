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Новини Війна
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"В РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване", - Маляр про події на Бєлгородщині

маляр

В РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване, оскільки ця війна руйнує не тільки Україну, а й Росію.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми вже говорили, що в РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване. Не може суспільство так довго приймати те, що відбувається, або так довго мовчати. Це не може влаштовувати, як я сподіваюся, більшу частину росіян, тому що ця війна руйнує не тільки Україну, а й РФ. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Зрозуміло, що ситуація буде ускладнюватися, оскільки росіяни не полишають своїх планів воювати тут, а відповідно, вони ускладнюють ситуацію у своїй країні", - зазначила вона.

Дивіться: Добровольці з легіону "Свобода Росії" знищили бронетехніку путіністів за допомогою ударних дронів і закликають російських солдатів припинити опір. ВIДЕО

Нагадаємо, Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус здійснюють черговий рейд на територію Бєлгородської області РФ.

Маляр Ганна (525) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+11
Путєн викликав Хуженєкудича.
Так што там случілось?

Маршал став «струнко»
- Рускіє дівєрсанти захватілі рускіх плєнних, а рускіє найомнікі захватілі руского подпалковніка.
- Чєво? - охрінів путєн.
- Да, - підтвердив Хуженєкудич. - І тєпєрь рускіє рускім хотят менять руского на рускіх.
- Ето ми ещьо с Україной воюєм? - перепитав путєн.
- Нікак нєт! С НАТО!!!
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05.06.2023 20:31
+8
В них ще є метастаза ЗЕДІАГНОЗУ Безугла -4 червня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла зробила короткий допис у Facebook, в якому порівняла "порохоботів" та росіян. На публікацію відповіла народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, вимагаючи вибачень Безуглої перед військовими.
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05.06.2023 20:39
+7
нострадамус ти наш ..ненаглядний
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05.06.2023 20:31
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нострадамус ти наш ..ненаглядний
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05.06.2023 20:31 Відповісти
Сосна. Корабельна.
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05.06.2023 20:33 Відповісти
В них ще є метастаза ЗЕДІАГНОЗУ Безугла -4 червня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла зробила короткий допис у Facebook, в якому порівняла "порохоботів" та росіян. На публікацію відповіла народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, вимагаючи вибачень Безуглої перед військовими.
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05.06.2023 20:39 Відповісти
Корабельна це 1.80
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05.06.2023 21:08 Відповісти
каро рибоОкий 😀
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05.06.2023 20:44 Відповісти
Путєн викликав Хуженєкудича.
Так што там случілось?

Маршал став «струнко»
- Рускіє дівєрсанти захватілі рускіх плєнних, а рускіє найомнікі захватілі руского подпалковніка.
- Чєво? - охрінів путєн.
- Да, - підтвердив Хуженєкудич. - І тєпєрь рускіє рускім хотят менять руского на рускіх.
- Ето ми ещьо с Україной воюєм? - перепитав путєн.
- Нікак нєт! С НАТО!!!
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05.06.2023 20:31 Відповісти
Все зрозуміло, - на всіх фронтах воює і б'є русофашистів Маляр та Сирський і трохи позаду борзопісець Комаров.
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05.06.2023 20:35 Відповісти
Анна Ванга - твоя справа знайти яйця по 16,99
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05.06.2023 20:37 Відповісти
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05.06.2023 20:44 Відповісти
а де ж Ванга Будановна? - прогнози то по її вiдомству.
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05.06.2023 20:44 Відповісти
зализує психічні рани
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05.06.2023 22:33 Відповісти
Цуко... Навкруги одні лише політичні та соціологічні аналітики.

Особливо добре виходить у вчорашніх клоунів, хабалок, та лейтенантів. Крутіші тільки таксисти. 🤘 Вони взагалі все знають і у всьому розбираються.
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05.06.2023 20:46 Відповісти
Ускладнення буде тільки тоді, коли втратять Білгород
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05.06.2023 21:01 Відповісти
Пані Ганно! Не відбирайте хліб у Кулеби, бо ви коментуєте військові справи, а не зовнішні. А то він може обідитися...
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05.06.2023 21:09 Відповісти
Таким як маляр чи буданов тільки вчорашню погоду вгадувати, на щось більше кваліфікаціі не вистачить.
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05.06.2023 21:16 Відповісти
А в Україні маладая ******* не погіршує внутрішньо-політичну і економічну ситуацію? ЇЇ дійсно хвилює погіршення за поребриком чи просто перейняла у скабєєвих досвіт відвертати увагу громадян від своїх пацюків на проблеми сусідів?
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05.06.2023 21:24 Відповісти
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05.06.2023 21:35 Відповісти
целься... Пли!
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05.06.2023 22:10 Відповісти
"зелена влада " в Україні також не відстає від рашистів і в часі війни робить все для ускладнення внутрішньо-політичної ситуації в Україні
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05.06.2023 21:56 Відповісти
Козьма Прутков 2.0, реінкарнація в жінку.
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05.06.2023 22:36 Відповісти
непонятній Махно офигел бі от интриг вагинер-кадір-муму
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05.06.2023 22:39 Відповісти
Щось вона сьогодні розп/зділася. Зазвичай таке буває, коли зелені десь сильно обісруться - останнім часом це відбувається щодня.
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06.06.2023 00:36 Відповісти
 
 