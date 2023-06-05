"В РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване", - Маляр про події на Бєлгородщині

В РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване, оскільки ця війна руйнує не тільки Україну, а й Росію.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже говорили, що в РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване. Не може суспільство так довго приймати те, що відбувається, або так довго мовчати. Це не може влаштовувати, як я сподіваюся, більшу частину росіян, тому що ця війна руйнує не тільки Україну, а й РФ. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Зрозуміло, що ситуація буде ускладнюватися, оскільки росіяни не полишають своїх планів воювати тут, а відповідно, вони ускладнюють ситуацію у своїй країні", - зазначила вона.

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