Волонтери з групи UA.HELP передали три автівки чеченському батальйону імені Шейха Мансура. ВIДЕО

Волонтерський центр UA.HELP відзвітувався про те, що ним було передано три автомобілі для чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі фонду.

У повідомленні зазначається: "Наш Волонтерський центр "UA.HELP" звітує про передачу трьох автомобілів справжнім чеченцям з Батальйону імені Шейха Мансура, які пліч-о-пліч з українцями зараз захищають українську землю від російського імперіалізму. Дякуємо всім, хто робив внески на це збір - передача цих автомобілів стала можливою виключно завдяки всім вам!

Також окремо дякуємо виданню Цензор.Нет та Ігалю Левіну (й колективу його Телеграм-каналу), адже вони кілька разів виставляли наш збір, і сильно допомогли назбирати потрібну суму! Детальніше про нашу допомогу БШМ - на відео. Ми й далі допомагаємо цим хлопцям, а також намагаємося відгукуватися на всі інші запити, які отримаємо від найрізноманітніших підрозділів з передової, тож закликаємо долучатися до наших добрих справ! Разом - Сила! Слава ЗСУ!

Окрема "банка" Монобанку для закриття поточних запитів до нашого Волонтерського центру "UA.HELP": https://send.monobank.ua/jar/4JTNcXm8Tn Приват: 4731219619498052 Моно: 5375414116170464 PayPal: [email protected] Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут.

Окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру, щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших захисників, адже просто неможливо під кожний запит встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник на наш Patreon ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут).