Губернатор Бєлгородщини Гладков визнав втрату контролю над одним з населених пунктів
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади "не можуть увійти" до села Нова Таволжанка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.
"Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що там перебувало близько 100 осіб, за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт", - заявив Гладков.
Однак він не уточнив, через що російська влада "не може" увійти на територію села.
Представники "Російського добровольчого корпусу" у своєму телеграм-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.
Нагадаємо, що Міноборони РФ та Гладков вчора повідомляли про бій у цьому районі та що нібито російським військам вдалося зупинити спробу бійців РДК переправитися через ріку.
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Может, фімоз. Может, общєрузьге вялость МПХ.
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Помилка текста.
Не просто "губернатор Гладков", а "Кавалер Ордена "Мужества" губернатор Гладков.
Маю нахабство поцікавитися - якщо за втрату контролю над частиною довіреної тобі області у мирний час (адже війни немає!) його нагороджують Орденом Мужності, то яку нагороду він отримає за втрату цілого Бєлгородського регіону.
Ніяк не менше Зірки Героя Росії
- Так што там случілось?
Маршал став «струнко»
- Рускіє дівєрсанти захватілі рускіх плєнних, а рускіє найомнікі захватілі руского подпалковніка.
- Чєво? - охрінів путєн.
- Да, - підтвердив Хуженєкудич. - І тєпєрь рускіє рускім хотят менять руского на рускіх.
- Ето ми ещьо с Україной воюєм? - перепитав путєн.
- Нікак нєт! С НАТО!!!