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Губернатор Бєлгородщини Гладков визнав втрату контролю над одним з населених пунктів

бєлгород

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади "не можуть увійти" до села Нова Таволжанка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.

"Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що там перебувало  близько 100 осіб, за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт", - заявив Гладков.

Однак він не уточнив, через що російська влада "не може" увійти на територію села.

Представники "Російського добровольчого корпусу" у своєму телеграм-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.

Читайте також: Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва. ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо, що Міноборони РФ та Гладков вчора повідомляли про бій у цьому районі та що нібито російським військам вдалося зупинити спробу бійців РДК переправитися через ріку. 

Бєлгород (504) РДК (66) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+15
Путєн викликав Хуженєкудича.
- Так што там случілось?
Маршал став «струнко»
- Рускіє дівєрсанти захватілі рускіх плєнних, а рускіє найомнікі захватілі руского подпалковніка.
- Чєво? - охрінів путєн.
- Да, - підтвердив Хуженєкудич. - І тєпєрь рускіє рускім хотят менять руского на рускіх.
- Ето ми ещьо с Україной воюєм? - перепитав путєн.
- Нікак нєт! С НАТО!!!
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05.06.2023 21:57
+11
Это тот ****** дырявый который хотел Харьков присоединить?ой,а шо ж такое ,что случилось то ?
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05.06.2023 22:03
+8
Они там заняты Пригожиным. Им не до своих границ. Они лижут дупу престарелого дедушки с лицом бабушки.
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05.06.2023 21:47
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А чому про це доповідає він, а не мо рф, чи генштаб?
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05.06.2023 21:44 Відповісти
Они там заняты Пригожиным. Им не до своих границ. Они лижут дупу престарелого дедушки с лицом бабушки.
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05.06.2023 21:47 Відповісти
****** трасформеро-трасгендер.
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05.06.2023 21:55 Відповісти
***** впав ***** в говно...
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05.06.2023 22:01 Відповісти
він там на місці ближче. і ше немає військової адміністрації, щоб вона доповідати мала право. не тупи.
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05.06.2023 23:30 Відповісти
А Шебекіно - вже глибокий тил?
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05.06.2023 21:48 Відповісти
Шемякіно кацапи вирішили знищити, щоб не дістався полякам. )))
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05.06.2023 23:39 Відповісти
Єта нєдуг такой злобний - нєвхадімость!
Может, фімоз. Может, общєрузьге вялость МПХ.
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05.06.2023 21:51 Відповісти
Слабоду Таволжанській Народній Республіці!
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05.06.2023 21:54 Відповісти
Губернатор Бєлгородщини Гладков...
_____________________________________________________________________

Помилка текста.
Не просто "губернатор Гладков", а "Кавалер Ордена "Мужества" губернатор Гладков.
Маю нахабство поцікавитися - якщо за втрату контролю над частиною довіреної тобі області у мирний час (адже війни немає!) його нагороджують Орденом Мужності, то яку нагороду він отримає за втрату цілого Бєлгородського регіону.
Ніяк не менше Зірки Героя Росії
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05.06.2023 21:56 Відповісти
губернатор Сциклов.
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05.06.2023 23:02 Відповісти
Путєн викликав Хуженєкудича.
- Так што там случілось?
Маршал став «струнко»
- Рускіє дівєрсанти захватілі рускіх плєнних, а рускіє найомнікі захватілі руского подпалковніка.
- Чєво? - охрінів путєн.
- Да, - підтвердив Хуженєкудич. - І тєпєрь рускіє рускім хотят менять руского на рускіх.
- Ето ми ещьо с Україной воюєм? - перепитав путєн.
- Нікак нєт! С НАТО!!!
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05.06.2023 21:57 Відповісти
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05.06.2023 23:17 Відповісти
Это тот ****** дырявый который хотел Харьков присоединить?ой,а шо ж такое ,что случилось то ?
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05.06.2023 22:03 Відповісти
Минобороны орков же доблестно докладывало шо пресекло попытку проникнуть в том районе....мы говорит их прогнали но войти в село пока не можем
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05.06.2023 22:10 Відповісти
Валерию Залужному подарили трофейного русского младенца из Шебекино
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05.06.2023 22:51 Відповісти
Руськойазичного. На вечерю. )
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05.06.2023 23:41 Відповісти
теперь у этого с накрашенными губами гувернатора-питарка не булет больше области
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06.06.2023 05:03 Відповісти
 
 