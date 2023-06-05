Губернатор Бєлгородщини Гладков визнав втрату контролю над одним з населених пунктів

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади "не можуть увійти" до села Нова Таволжанка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.

"Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що там перебувало близько 100 осіб, за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт", - заявив Гладков.

Однак він не уточнив, через що російська влада "не може" увійти на територію села.

Представники "Російського добровольчого корпусу" у своєму телеграм-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.

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Нагадаємо, що Міноборони РФ та Гладков вчора повідомляли про бій у цьому районі та що нібито російським військам вдалося зупинити спробу бійців РДК переправитися через ріку.