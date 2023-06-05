Польща хоче постійної присутності військ НАТО на своїй території, - Моравецький

Польща виступає за постійну присутність військ країн-членів НАТО на своїй території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі канадського телеканалу СВС розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я розмовляв із президентом Байденом, прем’єр-міністром Трюдо й іншими нашими союзниками про те, щоб вони залишалися у Польщі на постійній основі, як, наприклад, у Південній Кореї", - сказав Моравецький.

Він наголосив, що Польща готова самостійно оплатити спорудження військової бази, "тож із фінансової точки зору проблем немає".

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"Це важливо для стабільності в регіоні й узагалі у всьому ЄС, який є ключовим торговельним і безпековим партнером США й Канади", - зазначив прем’єр-міністр.

При цьому Моравецький не відповів на запитання, про те, чи увінчалися його перемовини успіхом у цьому аспекті.

Нагадаємо, минулого тижня Моравецький відвідав із візитом Канаду, де зустрівся із прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Серед ключових тем їх спілкування була підтримка України у війні із Росією та боротьба з обходженням РФ міжнародних санкцій.

Після незаконної анексії Росією Криму, для зміцнення східного флангу НАТО, США відправили до Польщі свій батальйон, який перебуває там на тимчасовій основі. Варшава прагне зробити цю присутність постійною.

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