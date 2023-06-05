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Новини
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Польща хоче постійної присутності військ НАТО на своїй території, - Моравецький

матеуш,моравецький

Польща виступає за постійну присутність військ країн-членів НАТО на своїй території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі канадського телеканалу СВС розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я розмовляв із президентом Байденом, прем’єр-міністром Трюдо й іншими нашими союзниками про те, щоб вони залишалися у Польщі на постійній основі, як, наприклад, у Південній Кореї", - сказав Моравецький.

Він наголосив, що Польща готова самостійно оплатити спорудження військової бази, "тож із фінансової точки зору проблем немає".

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"Це важливо для стабільності в регіоні й узагалі у всьому ЄС, який є ключовим торговельним і безпековим партнером США й Канади", - зазначив прем’єр-міністр.

При цьому Моравецький не відповів на запитання, про те, чи увінчалися його перемовини успіхом у цьому аспекті.

Нагадаємо, минулого тижня Моравецький відвідав із візитом Канаду, де зустрівся із прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Серед ключових тем їх спілкування була підтримка України у війні із Росією та боротьба з обходженням РФ міжнародних санкцій.

Після незаконної анексії Росією Криму, для зміцнення східного флангу НАТО, США відправили до Польщі свій батальйон, який перебуває там на тимчасовій основі. Варшава прагне зробити цю присутність постійною.

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Автор: 

НАТО (6441) Польща (8496) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+4
Поляки ніколи не « боялися москалів», а ненавидять іх вже багато століть, та бьють іх сильно, від душі

Для України це дуже гарний приклад- НАТО в кожну хату. Потрібні бази НАТО в Україні.

Як кажуть у Великої Британії , чем вище паркан, тім дружелюбніші сусіди .
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05.06.2023 23:08
+3
США виводять війська з Німеччини. Логічно перевести їх не в США, а до Польщі. І запрати зменшать у рази, і до РФ ближче.
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05.06.2023 21:54
+3
Попри членство Польщі у НАТО, війська США знаходились не там, на кордонах НАТО, а в Німеччині. При вступі України в Альянс ближнім тилом буде вже не Німеччина, а Польща.
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05.06.2023 21:58
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Після цієї заяви очевидно,що поляки вже знають про безперспективність вступу України в НАТО і її війну з рашистом на де-кілька років.
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05.06.2023 21:53 Відповісти
Попри членство Польщі у НАТО, війська США знаходились не там, на кордонах НАТО, а в Німеччині. При вступі України в Альянс ближнім тилом буде вже не Німеччина, а Польща.
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05.06.2023 21:58 Відповісти
"Після цієї заяви очевидно..." що поляки сикуни . Навіть українці не просять присутності чужих військ на своїй землі, хоча Україна спливає кров"ю... Українці просять тільки - дайте нам зброю і ми самі впораємося! А ляхи мають ******* зброю і наклали у гачі. Власне - вони завжди такими були, тільки понтували (це у них називається гонором...)
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06.06.2023 08:24 Відповісти
Українці просять тільки - дайте нам зброю(в асвальті варто пошукати)"А ляхи мають ******* зброю і наклали у гачі", несеш куйню із прорашистських зелених "гачів".Ляхи думають і дбають про захист народу Польщі від рашистського нелюда, а не про колеса рашистської війскової техніки,про які дбав "зе лідор",будуючи для нихдороги, .щоб за пару днів куйло окупував Україну і поставив його "гауляйтером Українського округу 3,14дерації"
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06.06.2023 10:13 Відповісти
США виводять війська з Німеччини. Логічно перевести їх не в США, а до Польщі. І запрати зменшать у рази, і до РФ ближче.
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05.06.2023 21:54 Відповісти
логічно перекинути ті війська до України, десь між Черніговом та Сумами, Одесою та Херсоном !!!
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06.06.2023 08:01 Відповісти
Я щось пропустив? Україна вже в НАТО? Незважаючи на 9 мільярдів, виплачених за "повітря" в МО та яйця по 17 за кг?
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06.06.2023 08:15 Відповісти
Україна де-факто вже в НАТО, де-юре ще ні ... а яке це має значення ??? війська США були наприклад в сирії, захищали курдів у північно-східній частині країни ...
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06.06.2023 08:20 Відповісти
Сирія має ядерну зброю?
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06.06.2023 19:06 Відповісти
Поляки бояться маасковію як чорт ладану.
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05.06.2023 22:01 Відповісти
Co ty kurwo możesz wiedzieć o naszym strachu? Kiedy w 1980 roku niszczyliśmy bolszewizm w Polsce, byłeś jebanym niewolnikiem Breżniewa,kundlu
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11.07.2023 07:10 Відповісти
Ляше, по вашому не розумію. Коли пишеш на українському сайті, то пиши українською.
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11.07.2023 08:16 Відповісти
Поляки ніколи не « боялися москалів», а ненавидять іх вже багато століть, та бьють іх сильно, від душі

Для України це дуже гарний приклад- НАТО в кожну хату. Потрібні бази НАТО в Україні.

Як кажуть у Великої Британії , чем вище паркан, тім дружелюбніші сусіди .
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05.06.2023 23:08 Відповісти
Поляки ніколи не боялись москалів? Ахахаха. Тобі нагадати, що літак з президентом качинським знищили саме кацапи і про це знали всі у польщі, однак майже десять років про це боялись сказати вголос.
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06.06.2023 06:54 Відповісти
Ігорьок, в дупу тобі огірок, ти б так непалися зі своєю буковкою.
Від кацапів срався весь світ, поки вони не отримали звіздюлін на Україні, а надана нам поляками зброя, це розплата за всіх знищених поляків московією, і самий дієвий варіант.
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06.06.2023 07:47 Відповісти
Тупой ты и козломордый- думаю ты " ждун"- и дождешься по заслугам,кацап. Не на твою башку,кувшин,вопрос самолёта , сегодня любой ***** как ты находит второе дно не только в катастрофах,но и в том что обосрался- а воняешь русским ровном.
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11.07.2023 07:27 Відповісти
 
 