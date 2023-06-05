Якщо Україна отримуватиме звернення від жителів Бєлгородщини про гуманітарний коридор, вона належним чином їх розглядатиме, - ГУР МО
Якщо Україна отримуватиме звернення від жителів Бєлгородської області РФ про організацію гуманітарного коридору, вона належним чином їх розглядатиме.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення. І це стосується, як людей, готових зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих жителів, які просять про захист у повстанців. Я переконаний, якщо відповідні звернення будуть надходити в Україну, то Україна в належному порядку буде їх розглядати", - зазначив Юсов.
Також він підтвердив, що українській розвідці відома інформація про те, що "Російський добровольчий корпус" захопив полонених під час операції в РФ і планує передати їх українській стороні.
"Відома ця інформація, вона оприлюднена. Як і інша інформація про певну пропозицію з боку повстанців російських до Пригожина. Давайте так скажемо: якщо російські окупанти в той чи інший спосіб опиняться на території України, то, безумовно, в рамках Женевської конвенції Україна забезпечить поводження належне з російськими військовополоненими", - зауважив Юсов.
Нагадаємо, місцева влада Бєлгородської області РФ визнала, що втратила контроль над селом Нова Таволжанка.
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"Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення. І це стосується, як людей, готових зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих жителів, які просять про захист у повстанців"
Звернімо увагу, що перехоплення українською розвідкою розмови може вплинути на плани ворога. Цілком імовірно, що росіяни не робитимуть цієї провокації. Якщо ж ні, то це буде демонстрація того, що окупанти готові для досягнення власних цілей загрожувати життю своїх же громадян.
Зацініть самостійність та адекватність ГУРМО під Будановим - розвідка виконує бажалки януковського пінькобіжця.
Розвідка, бляха, на побігеньках в Єрмака та Подоляка.
Хтось ще вірить в те, що це бюро добрих послуг спроможне на дієві спецоперації?
надо делать
Ви своїх біженців поселіть зі сходу України до гуртожитків, хоча б.
Люди платять по 10-20 тис за хлів.
Кацапів селіть у себе дома з гогілашвілі і буданову