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Новини Війна
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Якщо Україна отримуватиме звернення від жителів Бєлгородщини про гуманітарний коридор, вона належним чином їх розглядатиме, - ГУР МО

юсов

Якщо Україна отримуватиме звернення від жителів Бєлгородської області РФ про організацію гуманітарного коридору, вона належним чином їх розглядатиме.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення. І це стосується, як людей, готових зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих жителів, які просять про захист у повстанців. Я переконаний, якщо відповідні звернення будуть надходити в Україну, то Україна в належному порядку буде їх розглядати", - зазначив Юсов.

Також він підтвердив, що українській розвідці відома інформація про те, що "Російський добровольчий корпус" захопив полонених під час операції в РФ і планує передати їх українській стороні.

"Відома ця інформація, вона оприлюднена. Як і інша інформація про певну пропозицію з боку повстанців російських до Пригожина. Давайте так скажемо: якщо російські окупанти в той чи інший спосіб опиняться на території України, то, безумовно, в рамках Женевської конвенції Україна забезпечить поводження належне з російськими військовополоненими", - зауважив Юсов.

Також читайте: Масштаб внутрішніх конфліктів у Росії лише збільшуватиметься, - ГУР МО

Нагадаємо, місцева влада Бєлгородської області РФ визнала, що втратила контроль над селом Нова Таволжанка. 

розвідка (3858) гуманітарний коридор (178) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+17
Коридор кацапським біженцям в Україну???? На хіба вони нам? Своїх гнид стрілять... не перестрілять.
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05.06.2023 22:37
+14
Я вже писав, за коридор-тільки до Уралу. Нам донецьких переселенців хвате, ще з совка. Раніше Донбасс - був україномовним, потім кацапів нагнали і ось вам результат. Хай расєя сваіх спасает І на сібірь!
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05.06.2023 22:53
+9
ілловайський коридор їм
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05.06.2023 22:33
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Угруповання Пригожина затягнуло російську армію в Бахмут. Спершу вагнерівці знищили його, а потім закинули туди російську армію і пішли. Бахмут не має стратегічного значення для них. А зараз взагалі став небезпечний, бо українські військові перебувають на висотах. Але і рос армія не може його покинути, бо тоді їх Пригожин просто заклює.
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05.06.2023 22:30 Відповісти
Куди коридор?
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05.06.2023 22:31 Відповісти
Розстрілять їх в тому коридорі!
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05.06.2023 22:38 Відповісти
До пекла.
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05.06.2023 22:45 Відповісти
Я вже писав, за коридор-тільки до Уралу. Нам донецьких переселенців хвате, ще з совка. Раніше Донбасс - був україномовним, потім кацапів нагнали і ось вам результат. Хай расєя сваіх спасает І на сібірь!
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05.06.2023 22:53 Відповісти
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05.06.2023 22:57 Відповісти
ілловайський коридор їм
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05.06.2023 22:33 Відповісти
Коридор кацапським біженцям в Україну???? На хіба вони нам? Своїх гнид стрілять... не перестрілять.
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05.06.2023 22:37 Відповісти
А це вже цікаво.
"Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення. І це стосується, як людей, готових зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих жителів, які просять про захист у повстанців"
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05.06.2023 22:39 Відповісти
Якщо готові боротися з зброєю в руках проти путіна - нехай і борються. Ніяких коридорів!
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05.06.2023 23:51 Відповісти
Це треба Зелі, для рейтінгу але в дійсності це країні не треба !
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05.06.2023 22:40 Відповісти
Тобто, Буданов готовмй до співпраці з ворогом.
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05.06.2023 22:45 Відповісти
В Конча-Заспу заселіть, бл#
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05.06.2023 22:48 Відповісти
Російська армія планує знищити артилерією Шебекіно, - перехоплення ГУР.
Звернімо увагу, що перехоплення українською розвідкою розмови може вплинути на плани ворога. Цілком імовірно, що росіяни не робитимуть цієї провокації. Якщо ж ні, то це буде демонстрація того, що окупанти готові для досягнення власних цілей загрожувати життю своїх же громадян.
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05.06.2023 22:49 Відповісти
Вчора те ж саме казав Подоляк.

Зацініть самостійність та адекватність ГУРМО під Будановим - розвідка виконує бажалки януковського пінькобіжця.

Розвідка, бляха, на побігеньках в Єрмака та Подоляка.

Хтось ще вірить в те, що це бюро добрих послуг спроможне на дієві спецоперації?
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05.06.2023 22:50 Відповісти
Квартал-95 всюди.
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05.06.2023 22:52 Відповісти
Валерию Залужному подарили трофейного русского младенца из Шебекино
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05.06.2023 22:59 Відповісти
Руськомовного. На вечерю. Як пан Валерій на нього плотоядно дивиться... Аж мурашки по шкірі!
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05.06.2023 23:10 Відповісти
Дядя - ти дурак?
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05.06.2023 22:59 Відповісти
Або дурні або зрадники або все разом.
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05.06.2023 23:43 Відповісти

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05.06.2023 23:05 Відповісти
не надо рассматривать
надо делать
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05.06.2023 23:10 Відповісти
Який коридор? Всіх за Урал. А на історичній українській землі Бєлгородщини, Курщини, Орловщини, Брянщини, Смоленщини, Ростовщини розмістити військові бази ЗСУ і НАТО.
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05.06.2023 23:53 Відповісти
ГУР МО получается само по соби...а украинци теж сами по соби...щось тут не так.
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06.06.2023 00:54 Відповісти
ГУР підримує Зелю. А Зеля.. що вже і говорити...
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06.06.2023 08:13 Відповісти
Які ви ***** гандони.

Ви своїх біженців поселіть зі сходу України до гуртожитків, хоча б.

Люди платять по 10-20 тис за хлів.
Кацапів селіть у себе дома з гогілашвілі і буданову
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06.06.2023 14:07 Відповісти
 
 