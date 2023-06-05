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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Тільки в один шпиталь на окупованій Луганщині за день доправили 20 вантажівок поранених окупантів, - Генштаб

рф,армія

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо втрат російських окупантів 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів.

Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

На Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші, - Данілов 

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) втрати (4395)


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Топ коментарі
+19
Кацапів возять як дрова і рахують камазами.
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05.06.2023 22:34
+12
а доктор сказав в морг
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05.06.2023 22:35
+9
Доктор помилився треба в скотомогильник.
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05.06.2023 22:51
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Кацапів возять як дрова і рахують камазами.
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05.06.2023 22:34 Відповісти
а доктор сказав в морг
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05.06.2023 22:35 Відповісти
Доктор помилився треба в скотомогильник.
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05.06.2023 22:51 Відповісти
Неужели они хвостатые и волохатые? (удивление)
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05.06.2023 23:29 Відповісти
Вони - кацапи...
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05.06.2023 23:38 Відповісти
рогатые
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06.06.2023 07:28 Відповісти
яка сумна новина
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05.06.2023 22:43 Відповісти
А вантажівки то самоскиди?
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05.06.2023 22:49 Відповісти
20 грузовиков в один слой - это 200-240 туловищ. Значит 50-70 штук везти в госпиталь уже не пришлось.
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05.06.2023 22:57 Відповісти
Чудово!
Після перемоги і закінчення війни теж пропоную написати у фінальному звіті не кількість скоту , а наприклад 15000 Камазів терористів або 24 мільйони кілограмів окупантів . ))
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05.06.2023 22:57 Відповісти
Интересно, скока кг колбасьі кремль никогда не вьіплатит семьям зажмуренньіх чмобиков?
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05.06.2023 23:05 Відповісти
Килограмов??? Ой-й-й, не бери дурной пример с ...
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05.06.2023 23:33 Відповісти
Мало
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05.06.2023 23:01 Відповісти
грузите апельсины бочками
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05.06.2023 23:32 Відповісти
Скоро товарними вагонами возитимуть.
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05.06.2023 23:50 Відповісти
Дохлую кацапню рахують камазами
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06.06.2023 02:02 Відповісти
Грузите апельсины бочками!"
"- Куме! А скільки у вагон поміщається кацапів?
- Там все залежить від вагона і стану кацапів Якщо вагон вантажний, а кацапи дохлі та на шматки порвані - то дуже багато Більше, ніж штабелем укладать! "
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06.06.2023 06:19 Відповісти

Вот такими машинами их возить надо. Там внутри пресс, так что их сразу много войдет
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06.06.2023 08:28 Відповісти
 
 