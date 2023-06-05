Тільки в один шпиталь на окупованій Луганщині за день доправили 20 вантажівок поранених окупантів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат російських окупантів 3 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів.
Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.
На Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання".
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Після перемоги і закінчення війни теж пропоную написати у фінальному звіті не кількість скоту , а наприклад 15000 Камазів терористів або 24 мільйони кілограмів окупантів . ))
"- Куме! А скільки у вагон поміщається кацапів?
- Там все залежить від вагона і стану кацапів Якщо вагон вантажний, а кацапи дохлі та на шматки порвані - то дуже багато Більше, ніж штабелем укладать! "
Вот такими машинами их возить надо. Там внутри пресс, так что их сразу много войдет