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Новини Війна
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На Бєлгородщині Росія залишила деякі населені пункти та тримає їх під вогневим контролем, - ГУР МО

град

Російські війська залишили деякі населені пункти Бєлгородської області РФ та намагаються утримувати вогневий контроль над ними, тобто завдають ударів з артилерії та РСЗВ по об’єктах власної цивільної інфраструктури.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"У Білгородській області тривають активні бойові дії і внутрішні масові бійки. Дійсно, частина громадян РФ, місцевих жителів зі зброєю в руках повстали проти диктатури режиму Путіна... Зараз конкретно коментувати важко, але кілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над цими пунктами. Це означає - завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури та місцевих жителів", - повідомив Юсов.

За інформацією розвідки, на протистояння повстанцям РФ кинула ФСБ, Росгварію, структуру МВС і також регулярні війська, армійську авіацію, артилерію, також там є "тероборона".

"Але скоріше РДК і легіон "Свобода Росії" і є та сама місцева самооборона, яка захищає власну територію, власних співвітчизників від внутрішньої окупації режиму Путіна", - резюмував Юсов.

Також читайте: Якщо Україна отримуватиме звернення від жителів Бєлгородщини про гуманітарний коридор, вона належним чином їх розглядатиме, - ГУР МО

Нагадаємо, місцева влада Бєлгородської області РФ визнала, що втратила контроль над селом Нова Таволжанка.

розвідка (3858) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+27
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05.06.2023 23:40
+24
Зачем русня шамбит Бебекино?
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05.06.2023 23:28
+21
Трилер, блін. Цікаво: на скільки серій і коли продовження (курськ, воронеж...)?
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05.06.2023 23:08
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Трилер, блін. Цікаво: на скільки серій і коли продовження (курськ, воронеж...)?
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05.06.2023 23:08 Відповісти
Не серий, сезонов!
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05.06.2023 23:40 Відповісти
Теж так подумав, але хочеться швидкої розв"язки.
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05.06.2023 23:44 Відповісти
НЕ , не выгодно , кацапы должны страдать , и страдать долго , пусть режут друг друга , годами , пока вся эта псячая погань узкая не повыздыхает .
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06.06.2023 01:50 Відповісти
песів не ображайте, навіть скаженні краще за цих скотів, в собак то нажаль хвороба, яку якщо завчасно то можливо вилікувати, ці тварюки, я про русню, народжуються хворими на всю башку, тож не не лікується, як вони самі кажуть " горбатого могила исправит".......
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06.06.2023 13:08 Відповісти
Ну, пошли дела кое-как. (с)
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05.06.2023 23:10 Відповісти
Кемская волость
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06.06.2023 08:25 Відповісти
"Я завжди називав Калінінградську область своєю" - Лукашенко здивував заявою.

"Білорусь у Радянському Союзі, так би мовити, відповідала за Калінінградську область. Тому я її завжди називав своєю", - заявив Лукашенко.Сказав, що "боявся, щоб росіяни не подумали", що Білорусь "претендує захопити Калінінградську область"."Хоча, напевно, це було б не гірше, якби Калінінградська область була ближче до Білорусі", - заявив Лукашенко.
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05.06.2023 23:13 Відповісти
Нехай купить собі глобус.
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05.06.2023 23:16 Відповісти
Йому зараз глобус кладовища потрібен, де скоро закопають.
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05.06.2023 23:19 Відповісти
Передсмертне марення?)
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05.06.2023 23:22 Відповісти
Глобус Калінінградської області
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05.06.2023 23:29 Відповісти
Кеніксберг не має спільного кордону з бульбашами
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05.06.2023 23:38 Відповісти
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05.06.2023 23:17 Відповісти
Шмаляйте, скажете я дозволив.
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05.06.2023 23:21 Відповісти
сегодня стало известно о двух беспилотниках, упавших на трассе М3 «Украина». Как https://t.me/Shapsha_VV/8787 сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, один БПЛА упал на отметке 299 км (Жиздра), второй - на отметке 283 км (Думиничи). Детонация установленного на дроны взрывного устройства не произошла. Территория была оцеплена, движение перекрыто. По словам очевидцев, один из дронов упал на трассе около четырех часов утра, а вскоре после этого упал второй БПЛА.
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05.06.2023 23:23 Відповісти
Боже как я ждал этого момента
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05.06.2023 23:23 Відповісти
Зачем русня шамбит Бебекино?
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05.06.2023 23:28 Відповісти
Уже 8 дней.
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05.06.2023 23:32 Відповісти
шахтерьі уже устали терпеть издевательства режима!
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05.06.2023 23:37 Відповісти
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05.06.2023 23:39 Відповісти
план такой , мы заходим в белгород, поднимаем карты 17 века , доказываем всему миру что это исконно Украинские земли , проводим референдум , поднимаем Укранский флаг и начинаем де- русификацию и де- милитаризацию обласи . Вежливые человечки , накупив обмундирования и вооружения в узких военторгах продолжают движение по всем районам исконно Украинских земель до гранмцы с китаем , после чего подписываем с китайцами договор о мире и сотрудничестве . И по скольку узкие обосравшись дрыснут в свои ***** таежные , всю остальную , засранную узкими землю , начинаем приводить в порядок совместно с китайцами , каждой китайско китайской семье по узкаму рабу, пусть научат этих баранов работать , и хоть что-то в своей никчемной жизни произвести . работать узкие рабы должны будут только за еду , ***** их баловать.
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06.06.2023 02:02 Відповісти
ДержДеп схвалюе!
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06.06.2023 02:40 Відповісти
Макс ! Ти чув кацапське прислів"я" : "Что у трезвого на уме - у пьяного - на языке..."? У 2008 році мав розмову зі своїм колишнім однокурсником Дослужився до полковника в армії РФ Начальник управління кадрів Так він "по-п"яні" вивалив : "Мы НАТО не баимся - ано слишка мягкателае и законапаслушнае Мы китайцев баимся Ани нас из Сибири вытесняют Есть апасения, что начнётся атток эмигрантав из Сибири в еврапейскую часть Рассии..." Я йому тоді сказав - "Так у вас Нечерноземье полупустое стоит - пусть обживают Климат-то теплее! И земля без мерзлоты!"
Він на мене тоді глянув як на ідіота і промовчав А я ж тоді і уявить не міг, що вони ще тоді на нашу землю "око поклали"! Адже у нас землі освоєні Навіть, якщо села невеликі пустіють, земля не "гуляє" - її фермери продовжують оброблять і урожаї вирощувать А в них поля і села лісом заростають!
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06.06.2023 05:26 Відповісти
https://fb.watch/k_FOIso051/?mibextid=2Rb1fB
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06.06.2023 11:27 Відповісти
чудово. треба тепер в інші заходити.
трохи далі, вздовж кордону)
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05.06.2023 23:36 Відповісти
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05.06.2023 23:40 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1665761940986003458

Слова "Цурюк нах хауз русіше швайне" сказані в мегафон "неідентифікованим ДРГ" десь поблизу Н. Таволжанки справили незабутнє враження на місцеве населення
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05.06.2023 23:56 Відповісти
Я был прав, когда позавчера написал, шо это Булановская "оборутка".
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06.06.2023 00:17 Відповісти
БуДановская
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06.06.2023 00:18 Відповісти
Нічого не розумію, а де Ілля Муромець - мальчик Фєдя? М
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06.06.2023 00:31 Відповісти
Курськ і Брянськ теж страждають від пуйла, треба їх асвабаждать
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06.06.2023 01:02 Відповісти
Туда батальоны Шейха Мансура и Джохара Дудаева пойдут.
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06.06.2023 05:41 Відповісти
"Вы фсё врьоти! Эта у хахлов ракеты и снаряды такие хитрые - американские! Ани их запускают с запада а те летят над Рассией и высматривают в палёте мирных рассеян Патом разварачиваются в воздухе и летят уже с вастока Именна паэтаму павреждения дамов и варонки в населённых пунктах Рассии - с васточнай стараны"
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06.06.2023 05:06 Відповісти
Шебекинцы борятся с режимом путем выноса магазинов с мобильными телефонами.Гойда,мля!
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06.06.2023 06:16 Відповісти
Масштабное наступление на уши
https://www.youtube.com/watch?v=hJsaXbnrRsk
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06.06.2023 10:34 Відповісти
путлер так долго рассказывал о гражданской войне в Украине, что эта самая гражданская война началась на рабссее.
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06.06.2023 11:11 Відповісти
Тут докладніше про громадянську війну на расєє.
https://fb.watch/k_FOIso051/?mibextid=2Rb1fB
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06.06.2023 11:31 Відповісти
 
 