На Бєлгородщині Росія залишила деякі населені пункти та тримає їх під вогневим контролем, - ГУР МО

Російські війська залишили деякі населені пункти Бєлгородської області РФ та намагаються утримувати вогневий контроль над ними, тобто завдають ударів з артилерії та РСЗВ по об’єктах власної цивільної інфраструктури.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Білгородській області тривають активні бойові дії і внутрішні масові бійки. Дійсно, частина громадян РФ, місцевих жителів зі зброєю в руках повстали проти диктатури режиму Путіна... Зараз конкретно коментувати важко, але кілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над цими пунктами. Це означає - завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури та місцевих жителів", - повідомив Юсов.

За інформацією розвідки, на протистояння повстанцям РФ кинула ФСБ, Росгварію, структуру МВС і також регулярні війська, армійську авіацію, артилерію, також там є "тероборона".

"Але скоріше РДК і легіон "Свобода Росії" і є та сама місцева самооборона, яка захищає власну територію, власних співвітчизників від внутрішньої окупації режиму Путіна", - резюмував Юсов.

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Нагадаємо, місцева влада Бєлгородської області РФ визнала, що втратила контроль над селом Нова Таволжанка.