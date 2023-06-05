Протягом 5 червня росіяни 27 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 94 вибухи, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: ворог по території громади бив з мінометів – 13 вибухів.
Великописарівська громада: здійснено артобстріли – 22 вибухи. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач.
Дружбівська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів), унаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.
Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії – 7 вибухів.
Миропільська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Такод здійснено скидання з БпЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ.
Новослобідська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
Шалигинська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади.
Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів)".
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