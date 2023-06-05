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Новини
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Говорили про енергетику та аграрну сферу, - Зеленський провів нараду щодо трансформації країни

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок "тривалу і дуже змістовну нараду щодо трансформації нашої країни, нашого життя зараз і після перемоги".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні 5 червня. 

"Об'єктивно, існують фундаментальні, безпекові, економічні, енергетичні, технологічні та просто людські питання, які потребують повних та ефективних відповідей. Саме від цих відповідей залежатиме, якою буде Україна і яким буде життя українських дітей, коли вони стануть дорослими і отримають державу від попередніх поколінь. Сильна держава, вільна держава, сучасна держава. Приємна для життя держава", - сказав він 

За його словами, "основу для цього закладаємо зараз".

"Наприклад, сьогодні у форматі "уряд, офіс, РНБО" обговорили енергетичну сферу і в широкому сенсі аграрне виробництво. Не тільки відновлення того, що в України було, а розвиток і розширення з урахуванням глобальної ролі України для продовольчої та енергетичної безпеки Європи і світу. Усі ці деталі представимо. Буде ґрунтовно", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я вдячний кожному нашому воїну. Бахмутський напрямок – молодці, воїни! - Зеленський у зверненні 5 червня. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) реформи (3207)


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Топ коментарі
+28
та виключiть нах#й цей трансформатор, поки ми ще якось живi.
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05.06.2023 23:43
+25
Ты уже заложил основу, гнида. Никогда не забудем твою основу

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05.06.2023 23:49
+22
Отака у мухи срака - відірвалась і балака.
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05.06.2023 23:38
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Отака у мухи срака - відірвалась і балака.
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05.06.2023 23:38 Відповісти
Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають.
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06.06.2023 00:08 Відповісти
та виключiть нах#й цей трансформатор, поки ми ще якось живi.
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05.06.2023 23:43 Відповісти
Собрание у колгоспу перше питания забудова комунізму...голова прое...лі переносним на інший рік друге питання новий коровник грошей нема лімітів будматеріалів нема корови померли ...так і тут... Ахметов наше усе ....
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06.06.2023 01:43 Відповісти
Трансформатор, млять....
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05.06.2023 23:44 Відповісти
Що знов генерувати на АЕС біткоїни, а електрику купувати у Луки?
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05.06.2023 23:45 Відповісти

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05.06.2023 23:46 Відповісти
Говорили-балакали, сіли, та й заплакали.
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05.06.2023 23:47 Відповісти
Ты уже заложил основу, гнида. Никогда не забудем твою основу

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05.06.2023 23:49 Відповісти
Ага, з нас будуть шашлики
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06.06.2023 10:54 Відповісти
охлос повинен платити!
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05.06.2023 23:51 Відповісти
Уже. Только в большинстве своем они не собираются здесь жить. Наголосовали и свалили.

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05.06.2023 23:56 Відповісти
в меньшинстве
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06.06.2023 00:02 Відповісти
Согласно крайним опросам - уже более 50% не собираются возвращаться в страну. А это в основном женщины и дети. А после окончания войны к ним подтянутся их мужчины. Вот така херня ...
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06.06.2023 00:10 Відповісти
нет ссылки на источник, то бишь соловьиный помёт или **********.
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06.06.2023 00:13 Відповісти
не собираются возвращаться в страну
===
Это из анкеты на получение соцвыплат. Они думают что больше получат, ответив "не собираюсь".
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06.06.2023 00:16 Відповісти
Это из анонимных опросов. Еще зимой их было 20%, в марте\апреле 45%. Куда возвращаться жителям Марьинки, Авдеевки, Угледара, Соледара, Бахмута, Берислава, Кременной и т.д. Вы дадите им новое жилье и работу?
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06.06.2023 00:56 Відповісти
Какие оптимистичные цифры. Было бы 29 миллионов никто бы выезд не перекрыывал.

в августе 2021 года в Украине выпечено 64 900 тонн хлебобулочных изделий. Умножаем на 12 месяцев. 780 000 тонн в год. Взрослый человек съедает примерно 1-2кг хлеба и булок в неделю, дети грамм 250 в среднем.

Теперь делим 780 000 000кг на минимальные 30кг.....

Это численность населения Украины после пандемии, но до нападения рашистов, потери юга Украины и масштабной эмиграции.

Вот поэтому закрыли выезд. При такой остаточной численности ещё надо суметь выстоять в такой жестокой войне.

Зеленский знатно порезвился за эти 4 года....
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06.06.2023 00:56 Відповісти
Цифры не учитывают тех, кто до 24.02 выехал на временные заработки и уже не вернулся. Они не имеют статус беженцев. Это еще миллионы Плюс нет цифры по ВПО. Даже по оптимистическим данным Минреинтеграции - это около 7 млн.человек.
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06.06.2023 01:11 Відповісти
Люди не можуть усе життя жить на арендованих квартирах - так що багато повернется.
Сьогодні задача як швидко і якісно відбудувати дома, щоб відповідальні не розкрали гроши.

а це можно зробити тількі через контроль з Брюсселю , тобто Україна мае вступити до ЕС.
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06.06.2023 05:30 Відповісти
Так, але коли ти маєш вибір жити в орендованій квартирі в Україні, без роботи і перспектив, і жити в орендованій квартирі в Німеччині, то варіант "В Україні" відразу стає непривабливим. А коли в тебе твою квартиру змиває через те, що кацапи підірвали греблю Каховської ГЕС, то коли війна закінчиться, квартири в тебе таки не буде.
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06.06.2023 08:06 Відповісти
1. Не ТИ , а ВИ Читайте уважно :

2. Сьогодні задача як швидко і якісно відбудувати дома, щоб відповідальні не розкрали гроши.

3. «жити в орендованій квартирі в Німеччин» не володіючи добре мовою , не мати їх нострифіцірованих дипломів ? Яку роботу ви бажаєте отримати ? Ви думаете , що країни будуть Вас до пенсії утримувати , ще і пенсію дадуть ?

4. Робочі автозаводів СЛОВАЧЧІНІ вчать мову , щоб їхати працювати у Німеччіну і получати зарплатню у 3000 евро замість 1000 евро. А німецький , французський, британський бізнес перевозить заводи у Словаччіну , шоб платити 1000 евро замість 3000 евро 😀
5. можете мені не відповідати , бо Ви пишите якусь дурню для політичних сварок , а сами мабудь були закордоном тількі у Египті
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06.06.2023 10:15 Відповісти
1. "ТИ" в данному випадку - це не звернення до співрозмовника, а мовний зворот, що означає відчуття в собі. Я до себе на "ВИ" ніколи не звертаюсь.

2. Ніхто ніяких будинків не збирається будувати. Та це і не має сенсу. Бо треба не будинки, а з нуля будувати цілі міста. Навіщо мені квартира в місті, де немає заводів, магазинів, дитячих садків та транспорту? Та тут навіть ті, хто зараз має квартиру, продадуть її і рвонуть куди завгодно, аби там була робота. А головне, чого не буде в Україні, що перемогла - це роботи. Квартири можна і збудувати, ось тільки нічого іншого не буде.

3. У виборі між "жодної роботи" і "хоч якась робота" другий варіант завжди виглядає краще. Ми зараз говоримо про тих, хто зараз сидить на гуманітарної допомозі в 600 євро в Німеччині, і їм треба повернутися в Україну, де вони не отримуватимуть взагалі нічого. У таких умовах жодна нормальна людина не зрушить з місця, як би вона не була патріотично налаштована, і як би не сумувала за Батьківщиною.

4. Той, хто зараз сидить на гуманітарній допомозі 600 євро в Німеччині, отримує її лише за умови проходження курсу німецької мови. Шість разів на тиждень, сім годин на день, іспити. Через пару років ці люди знатимуть німецьку не гірше за німців. Я не проти Словаччини, це хороша країна, але вона зробила велику помилку, коли не зробила те саме. Тому що коли робітник на заводі в Словаччині отримує 1000 євро, йому є куди прагнути, туди де є зарплати в 3000 євро. Але робітникам в Україні є куди прагнути, і це не лише Німеччина. Тому що тим, хто отримує 200 євро, і зарплата у Словаччині виглядає привабливою. А після війни зарплати в Україні будуть не 200 євро, а 20 євро. Тому що станеться грандіозна фінансово-економічна криза. Наразі Україна тримається лише на зовнішній економічній допомозі і немає видимих причин, чому вона зможе без неї прожити після закінчення війни.

5. Ні,я вдома, в Україні, і зранку злий і невиспалий, бо вночі над моєю головою знову збили 35 кацапських носіїв високої російської культури. Чекаю на повістку з військкомату. І я знаю, що Пушкіни прилетять і завтра вночі, і післязавтра, і може ще кілька років поспіль. Тож я відправив свою сім'ю туди, де Достоєвські не літають. А через пару років я не знаю, хто до кого поїде, чи сім'я до мене, чи я до сім'ї. Я без роботи, а от сім'я облаштовується в Польщі і за кілька років там у всіх є всі шанси влаштуватися.
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06.06.2023 14:57 Відповісти
А ти не думав, що сотні тисяч людей просто не їдять хлібо-булочні вироби? Ще б по кількості проданих прокладок порахував кількості жінок в Україні 🤣🤣🤣
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06.06.2023 06:51 Відповісти
Так, сотня тисяч людей з 40 млн. не їдять хліба, а сотні тисяч жінок - не користуються прокладками, а продовжують прати ганчірочки. Але 100 тисяч від 40 мільйонів - це 0.25%. Це у масштабах статистичної похибки і на подібні помилки у підрахунках можна не звертати уваги.
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06.06.2023 08:01 Відповісти
Перестаньте красти мільярдами,ненаситна зелена шобла.
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06.06.2023 00:04 Відповісти
ви хочете самосуд, як в кацапстані?
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06.06.2023 00:18 Відповісти
Ви в якому словосполученні речення це прочитали?
І як ви ставитесь до тотальної корупції зеленської влади?
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06.06.2023 00:22 Відповісти
у словосполученні, де немає вироку суду.
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06.06.2023 00:32 Відповісти
а хто в нас "суд" - татаров i його висуванцi. так вони майдан вже i судили, i катували.
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06.06.2023 00:37 Відповісти
у кого "в нас"?
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06.06.2023 12:42 Відповісти
А ты хочешь , чтобы тебе срали на голову ,Предатели оППы ,😈🤢»слуги» , ОПЗЖопа , марадеря ,воруя миллиарды , балдея на мировых курортах , издеваются над раненными воинами
платя позорные 800 гр ……………?
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06.06.2023 07:28 Відповісти
ти хочеш
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06.06.2023 13:18 Відповісти
А де самосуд у Кацапстані? Там кожен знає, скільки потрібно відстебнути "силовикам", щоб тебе не чіпали. І живеш спокійно, та ніхто довкола вголос і слова не скаже, бо раби, худоба.
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06.06.2023 08:09 Відповісти
не чіпають лише бідноту. З крупної риби ніхто спокійно не живе, побоююччись самосуду. Тому Тіньков, Чічваркін, Ходор та інші виїхали.
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06.06.2023 12:40 Відповісти
"Підтримую Україну та український спорт": легенда НХЛ Домінік Гашек відвідав Харків.
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06.06.2023 00:07 Відповісти
Аграрка отстой,саме білше трансформіровать можна на енергетиці і обороні.
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06.06.2023 00:51 Відповісти
Підняли тариф, лехторат схавав, тепер пішли розмови що треба зробити 5 гривень за кіловат... Тобто третину мвнімалки за світло, а слідом треба підвищувати все бо основне в собівартості це електроенергія, то так вся зарплата піде на комуналку... Субсидію усім не даси, та й то це переливання з пустого в порожнє, бо субсидії не з кишені "бідненьких", а наші з вами податки! Отак нас дурять...
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06.06.2023 01:08 Відповісти
Так лехторат і винен у всьому, самі ж обирали своє майбутнє. Як дурний то вигрібай, співав Кузьма.
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06.06.2023 09:19 Відповісти
слався найвеличніший трансформатор всіх часів та народів!
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06.06.2023 04:45 Відповісти
Генератор случайных слов
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06.06.2023 06:16 Відповісти
говорили об энергетике- опять пора поднять цены
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06.06.2023 06:35 Відповісти
Мне кажется что мы идём к какой-то экономической катастрофе.
Подняли стоимость эл-энергии потому что... у генерирующих компаний нет денег на восстановление. А кредит взять в наших банках не пробовали? Но решили за счёт населения.
Предпринимателям отменяют льготы. Война закончилась, платежеспособность населения восстановилась... Нацбанк вводит мониторинг операция по картам физлиц. Ищут тех кто занимается предпринимательской деятельность без регистрации.
Вообще, зажимают опять гайки среди самых низших слоев населения.
Но при этом никто не слышал про сокращение чиновников, урезания зарплат высокопоставленным пенсионерам (судьям, ментам и прочим чинушам) и привлечения коррупционеров к ответственности.
Власть зелёных проходимцев начинает агонизировать, самих себя оторвать от кормушки и наказать они не могут, остаётся только закручивать гайки.
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06.06.2023 07:41 Відповісти
Если генерирующие компании возьмут кредит в банках, то у нас тарифы будут ещё в пять раз выше.

С текущими то процентами по кредиту.

Потому что проценты с кредитов отдавать всё равно будем мы, генерирующие компании генерируют электричество, а не деньги, а деньги генерируют потребители. Поэтому как раз не надо, чтобы они брали кредиты в банке, нам от этого будет только хуже.

С остальным полностью согласен.
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06.06.2023 08:14 Відповісти
Там де немає ринкової економіки є монополії та високі ціни. Кредитна система разом із прозорими ринковими правилами для всіх без виключень є двигуном прогресу. Ус просто.
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06.06.2023 10:59 Відповісти
Країна уже трансформована до невпізнанності. Не лишилося вже предмета трансформації. Трансформатор бракований виявився.
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06.06.2023 09:29 Відповісти
 
 