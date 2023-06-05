Говорили про енергетику та аграрну сферу, - Зеленський провів нараду щодо трансформації країни
Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок "тривалу і дуже змістовну нараду щодо трансформації нашої країни, нашого життя зараз і після перемоги".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні 5 червня.
"Об'єктивно, існують фундаментальні, безпекові, економічні, енергетичні, технологічні та просто людські питання, які потребують повних та ефективних відповідей. Саме від цих відповідей залежатиме, якою буде Україна і яким буде життя українських дітей, коли вони стануть дорослими і отримають державу від попередніх поколінь. Сильна держава, вільна держава, сучасна держава. Приємна для життя держава", - сказав він
За його словами, "основу для цього закладаємо зараз".
"Наприклад, сьогодні у форматі "уряд, офіс, РНБО" обговорили енергетичну сферу і в широкому сенсі аграрне виробництво. Не тільки відновлення того, що в України було, а розвиток і розширення з урахуванням глобальної ролі України для продовольчої та енергетичної безпеки Європи і світу. Усі ці деталі представимо. Буде ґрунтовно", - сказав Зеленський.
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Это из анкеты на получение соцвыплат. Они думают что больше получат, ответив "не собираюсь".
в августе 2021 года в Украине выпечено 64 900 тонн хлебобулочных изделий. Умножаем на 12 месяцев. 780 000 тонн в год. Взрослый человек съедает примерно 1-2кг хлеба и булок в неделю, дети грамм 250 в среднем.
Теперь делим 780 000 000кг на минимальные 30кг.....
Это численность населения Украины после пандемии, но до нападения рашистов, потери юга Украины и масштабной эмиграции.
Вот поэтому закрыли выезд. При такой остаточной численности ещё надо суметь выстоять в такой жестокой войне.
Зеленский знатно порезвился за эти 4 года....
Сьогодні задача як швидко і якісно відбудувати дома, щоб відповідальні не розкрали гроши.
а це можно зробити тількі через контроль з Брюсселю , тобто Україна мае вступити до ЕС.
2. Сьогодні задача як швидко і якісно відбудувати дома, щоб відповідальні не розкрали гроши.
3. «жити в орендованій квартирі в Німеччин» не володіючи добре мовою , не мати їх нострифіцірованих дипломів ? Яку роботу ви бажаєте отримати ? Ви думаете , що країни будуть Вас до пенсії утримувати , ще і пенсію дадуть ?
4. Робочі автозаводів СЛОВАЧЧІНІ вчать мову , щоб їхати працювати у Німеччіну і получати зарплатню у 3000 евро замість 1000 евро. А німецький , французський, британський бізнес перевозить заводи у Словаччіну , шоб платити 1000 евро замість 3000 евро 😀
5. можете мені не відповідати , бо Ви пишите якусь дурню для політичних сварок , а сами мабудь були закордоном тількі у Египті
2. Ніхто ніяких будинків не збирається будувати. Та це і не має сенсу. Бо треба не будинки, а з нуля будувати цілі міста. Навіщо мені квартира в місті, де немає заводів, магазинів, дитячих садків та транспорту? Та тут навіть ті, хто зараз має квартиру, продадуть її і рвонуть куди завгодно, аби там була робота. А головне, чого не буде в Україні, що перемогла - це роботи. Квартири можна і збудувати, ось тільки нічого іншого не буде.
3. У виборі між "жодної роботи" і "хоч якась робота" другий варіант завжди виглядає краще. Ми зараз говоримо про тих, хто зараз сидить на гуманітарної допомозі в 600 євро в Німеччині, і їм треба повернутися в Україну, де вони не отримуватимуть взагалі нічого. У таких умовах жодна нормальна людина не зрушить з місця, як би вона не була патріотично налаштована, і як би не сумувала за Батьківщиною.
4. Той, хто зараз сидить на гуманітарній допомозі 600 євро в Німеччині, отримує її лише за умови проходження курсу німецької мови. Шість разів на тиждень, сім годин на день, іспити. Через пару років ці люди знатимуть німецьку не гірше за німців. Я не проти Словаччини, це хороша країна, але вона зробила велику помилку, коли не зробила те саме. Тому що коли робітник на заводі в Словаччині отримує 1000 євро, йому є куди прагнути, туди де є зарплати в 3000 євро. Але робітникам в Україні є куди прагнути, і це не лише Німеччина. Тому що тим, хто отримує 200 євро, і зарплата у Словаччині виглядає привабливою. А після війни зарплати в Україні будуть не 200 євро, а 20 євро. Тому що станеться грандіозна фінансово-економічна криза. Наразі Україна тримається лише на зовнішній економічній допомозі і немає видимих причин, чому вона зможе без неї прожити після закінчення війни.
5. Ні,я вдома, в Україні, і зранку злий і невиспалий, бо вночі над моєю головою знову збили 35 кацапських носіїв високої російської культури. Чекаю на повістку з військкомату. І я знаю, що Пушкіни прилетять і завтра вночі, і післязавтра, і може ще кілька років поспіль. Тож я відправив свою сім'ю туди, де Достоєвські не літають. А через пару років я не знаю, хто до кого поїде, чи сім'я до мене, чи я до сім'ї. Я без роботи, а от сім'я облаштовується в Польщі і за кілька років там у всіх є всі шанси влаштуватися.
І як ви ставитесь до тотальної корупції зеленської влади?
платя позорные 800 гр ……………?
Подняли стоимость эл-энергии потому что... у генерирующих компаний нет денег на восстановление. А кредит взять в наших банках не пробовали? Но решили за счёт населения.
Предпринимателям отменяют льготы. Война закончилась, платежеспособность населения восстановилась... Нацбанк вводит мониторинг операция по картам физлиц. Ищут тех кто занимается предпринимательской деятельность без регистрации.
Вообще, зажимают опять гайки среди самых низших слоев населения.
Но при этом никто не слышал про сокращение чиновников, урезания зарплат высокопоставленным пенсионерам (судьям, ментам и прочим чинушам) и привлечения коррупционеров к ответственности.
Власть зелёных проходимцев начинает агонизировать, самих себя оторвать от кормушки и наказать они не могут, остаётся только закручивать гайки.
С текущими то процентами по кредиту.
Потому что проценты с кредитов отдавать всё равно будем мы, генерирующие компании генерируют электричество, а не деньги, а деньги генерируют потребители. Поэтому как раз не надо, чтобы они брали кредиты в банке, нам от этого будет только хуже.
С остальным полностью согласен.