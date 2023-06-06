Внаслідок пошкодження аміакопроводу через обстріл росіян на Харківщині міг статися виток 130 тонн аміаку, - ОВА

Внаслідок обстрілу російською окупаційною армією Харківської області пошкоджено трубопровід з аміаком. Відбулася розгерметизація, в області розгорнули штаб із ліквідації наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"Загалом це може бути до 134 тонн аміаку, хмару може рознести на відстань до 2,5 кілометрів. Нині напрямок вітру - у бік тимчасово окупованих територій", - заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

Він додав, що точні об'єми витоку пошкодженого неподалік Масютівки трубопроводу з аміаком наразі встановлюють, а загрози для населених пунктів підконтрольних Україні, станом на 22:30, немає.

Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок ворожих ударів, 5 червня, відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі.

Також читайте: У Куп’янському районі окупанти пошкодили трубопровід з аміаком, - ОВА (оновлено)