Внаслідок пошкодження аміакопроводу через обстріл росіян на Харківщині міг статися виток 130 тонн аміаку, - ОВА
Внаслідок обстрілу російською окупаційною армією Харківської області пошкоджено трубопровід з аміаком. Відбулася розгерметизація, в області розгорнули штаб із ліквідації наслідків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"Загалом це може бути до 134 тонн аміаку, хмару може рознести на відстань до 2,5 кілометрів. Нині напрямок вітру - у бік тимчасово окупованих територій", - заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.
Він додав, що точні об'єми витоку пошкодженого неподалік Масютівки трубопроводу з аміаком наразі встановлюють, а загрози для населених пунктів підконтрольних Україні, станом на 22:30, немає.
Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок ворожих ударів, 5 червня, відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі.
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Откуда там вообще взялось 130 тонн?
Че додаткова засторога від поновлення роботи аміакопроводу в районі бойових дій
При робочому тиску виток набогато більший.
Впрочем для расеян это недоступно. Ты даже не имееш представления что это за зверь - КВП!
СБС одим словом.
Если нет - смотри в зеркало! Поможет.
@tZEinform
Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України.
Ти ж казав,що полоненних не віддають,тому що ми перекрили транзит аміаку!
А виходить,що твоя **** арахамія в турції договорилася з кацапами.....за бабло!
А полоненні,як сиділи,так і сидять.
https://twitter.com/war_monitor_ua/status/1665907128551239683
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1665908830293598208
Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України.