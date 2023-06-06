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Новини
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Внаслідок пошкодження аміакопроводу через обстріл росіян на Харківщині міг статися виток 130 тонн аміаку, - ОВА

аміак

Внаслідок обстрілу російською окупаційною армією Харківської області пошкоджено трубопровід з аміаком. Відбулася розгерметизація, в області розгорнули штаб із ліквідації наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Суспільне.

"Загалом це може бути до 134 тонн аміаку, хмару може рознести на відстань до 2,5 кілометрів. Нині напрямок вітру - у бік тимчасово окупованих територій", - заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

Він додав, що точні об'єми витоку пошкодженого неподалік Масютівки трубопроводу з аміаком наразі встановлюють, а загрози для населених пунктів підконтрольних Україні, станом на 22:30, немає.

Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок ворожих ударів, 5 червня, відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі.

Також читайте: У Куп’янському районі окупанти пошкодили трубопровід з аміаком, - ОВА (оновлено)

Автор: 

аміак (114) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+17
Таки эти твари запустили химическую бомбу в Украине! Тварь квартальная, ты совсем мозг наркотой отшиб?
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06.06.2023 01:27
+17
Потому, шо эти ублюдки ОПешные втихушку запустили аммиакопровод в работу.
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06.06.2023 01:30
+12
Заткни хайло, придурок.Откуда там взялся аммиак, если его не запустили в работу?
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06.06.2023 01:34
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Аааа вітер у бік окупованих територій? Ну тоді все спокійно, завтра на шашлики
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06.06.2023 01:18 Відповісти
Трубопровід заповнений аміаком?
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06.06.2023 01:21 Відповісти
Он же капец какой ядовитый, не? Это техногенная катастрофа.
Откуда там вообще взялось 130 тонн?
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06.06.2023 01:26 Відповісти
Потому, шо эти ублюдки ОПешные втихушку запустили аммиакопровод в работу.
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06.06.2023 01:30 Відповісти
остаться не могло? вряд ли прям выкачивали с труб - не до того \наверное\ было.
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06.06.2023 02:24 Відповісти
Не могло.
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06.06.2023 03:20 Відповісти
Таки эти твари запустили химическую бомбу в Украине! Тварь квартальная, ты совсем мозг наркотой отшиб?
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06.06.2023 01:27 Відповісти
Стрелки не переводи, упоротое. Аммиакопровад поврежден в результате обстрела рашистов.
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06.06.2023 01:31 Відповісти
Заткни хайло, придурок.Откуда там взялся аммиак, если его не запустили в работу?
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06.06.2023 01:34 Відповісти
Заспокойся! Перекачку зупинили Але аміак у трубах залишився Це не вода - він навіть стекти під ухил не може - бо легший повітря Викачувать примусово заповняючи труби повітрям? Це складно та небезпечно (горюча суміш створюється) Тому труби просто могли стоять заповнені аміаком
Че додаткова засторога від поновлення роботи аміакопроводу в районі бойових дій
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06.06.2023 04:59 Відповісти
Звісно! Невеличкий тиск,необхідній для робити КВП!
При робочому тиску виток набогато більший.
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06.06.2023 07:06 Відповісти
Не путай газотранспортную систему с амиакопроводом, в ГТС нужно поддерживать постоянное давление для подачи газа потребителям и подъема из газохранилищ.
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06.06.2023 12:41 Відповісти
Я - нет,а ты да,с домашней газовой трубой!
Впрочем для расеян это недоступно. Ты даже не имееш представления что это за зверь - КВП!
СБС одим словом.
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06.06.2023 13:06 Відповісти
Конечно, я знаю КИП, а не КВП( исходя из твоей логики УО.)
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06.06.2023 15:10 Відповісти
О! Действительно УО! КИП знает,а КВП - ні! Ну дерёвня!
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06.06.2023 15:15 Відповісти
Я написал - ...исходя из ТВОЕЙ логики уо.
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06.06.2023 15:19 Відповісти
Ха! Ха! Ха! Расеянин - это диагноз!😀
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06.06.2023 16:06 Відповісти
А что такое СБС понял?
Если нет - смотри в зеркало! Поможет.
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06.06.2023 16:10 Відповісти
Иди, выпей шо тебе там прописано.
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06.06.2023 18:01 Відповісти
Посмотрел? Понял что есть СБС?
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06.06.2023 21:26 Відповісти
Еще не понял? Ну - ну. Подожду. Может поймеш.
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06.06.2023 23:33 Відповісти
Ты сначала определись на каком языке ты пишешь? Похоже, что у тебя проблемы с обоими.
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07.06.2023 15:47 Відповісти
Так ты разбираешся "на каком языке", а понимание абревиатур КВП и СБС отложил на потом?
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07.06.2023 15:56 Відповісти

@tZEinform

Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України.
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06.06.2023 12:37 Відповісти
24 февраля 2022 в связи с началом боевых действий на Украине «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака по трубопроводу и заявил о проработке железнодорожных маршрутов. - То есть получается "зе-*****", уже по тихому дала добро на его использование, если такое большое кол-во аммиака там было?
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06.06.2023 01:41 Відповісти
Аамиак потрібен для виробництва пороху у тому числі
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06.06.2023 13:31 Відповісти
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06.06.2023 01:52 Відповісти
надо бы вернуть с процентами
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06.06.2023 02:04 Відповісти
Всьо, оманські договорняки на злів ....
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06.06.2023 02:15 Відповісти
Там схоже не тiльки оманськи а й недавнi. I здається менi вимога рашки зараз була едина - вiдмова вiд контрнаступу. А оскiлькi вiн почався, то вони пiдiрвали i амiакопровiд i каховську дамбу i щось в мене погане почуття щодо ЗАЕС
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06.06.2023 05:44 Відповісти
если так прикинуть то вроде как с ~2 км трубы столько вылетит
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06.06.2023 02:19 Відповісти
Проміжки мід станціями підкачки 10- 15 км. На низ й вентилі стоять для перекривання участку труби.
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06.06.2023 03:22 Відповісти
******** команда зеленого ублюдка!
Ти ж казав,що полоненних не віддають,тому що ми перекрили транзит аміаку!
А виходить,що твоя **** арахамія в турції договорилася з кацапами.....за бабло!
А полоненні,як сиділи,так і сидять.
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06.06.2023 04:43 Відповісти
Кацапи підірвали греблю Каховської ГЕС - Відео
https://twitter.com/war_monitor_ua/status/1665907128551239683
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06.06.2023 06:09 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1665908830293598208

Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України.
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06.06.2023 10:24 Відповісти
 
 