Протягом 5 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 28 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 3 артпідрозділи, 2 пункти управління та 1 склад, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 5 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 станції РЕТ та 1 склад, - Генштаб