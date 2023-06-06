УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10131 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
888 5

Протягом 5 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 28 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 3 артпідрозділи, 2 пункти управління та 1 склад, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом  5  червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 станції РЕТ та 1 склад, - Генштаб

Автор: 

авіація (4121) Генштаб ЗС (6565) артилерія (787)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наша армія б'ється так, що це НАТО має подавати заявку на вступ до України.
показати весь коментар
06.06.2023 05:56 Відповісти
Знаєте - є хороша пропозиція: замінить розпізнавальний знак на техніці ЗСУ Замість хреста малювать там букву «Ї»

По-перше - менше фарби витрачається

По-друге - у неї дуже характерний вигляд - ні з чим не сплутаєш

А по-третє - це несе в собі глибинну сутність : з цього звуку та букви починається кальковане українцями з російської мови слово «ЇБАШИТЬ»!!!
показати весь коментар
06.06.2023 06:28 Відповісти
Ох Ви і слово знайшли 😀
Но хрест теж грозно виглядає - усіх дикарей перехрестим і будуть хрести стояти
показати весь коментар
06.06.2023 10:19 Відповісти
То ми їм натякаємо, що "глаголь" буде "подвійним" (в російській історії "глаголєм" іменували шибеницю - буква "Г" Здалеку "Ї" виглядить як "двобічний глаголь"!)

"Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…



«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…"
показати весь коментар
06.06.2023 10:33 Відповісти
👍
Врага на палю! Хай сидить повище
показати весь коментар
06.06.2023 10:59 Відповісти
 
 