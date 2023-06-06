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Новини Війна
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Масована атака на Київ: Всі цілі збиті, влучань не було. Внаслідок падіння уламків є пошкодження у Деснянському районі, - КМВА

ракета

Минулої ночі російські окупанти знову здійснили масовану атаку на Україну.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти ніколи не зупиняться, допоки ми їх не переможемо. Не дивлячись на міжнародне гуманітарне право, ані на безрезультативність, московити продовжують атакувати мирний Київ. Знов ніч. Знов сирена. Знов масована ракетна атака, потенційно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно - із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", - зазначає він.

За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога!

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"Всі збиті, влучань не було. Воїни нашої протиповітряної оборони - справжні герої! Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Відомості щодо потерпілих на разі не надходили. Дані оперативного зведення, інформація щодо руйнувань і потерпілих збираються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Вірте в Перемогу, підтримуйте ЗСУ. Допомагайте щодня наближати мир в Україні після нашої Перемоги", - резюмує Попко. 

Згодом у КМВА уточнили, що у Дніпровському районі, (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, потерпілих попередньо немає. Інформація уточнюється.

Автор: 

обстріл (28435) ракети (4022) дрони (4690) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+10
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.06.2023 06:12
+8
Як дізнатись, що русня бреше?

Дуже просто - вони брешуть завжди!

По-перше - вони замінували станцію ще коли відходили з правого берега.

По-друге - наші до станції не мали доступу! Нагадаю, що при появі коло станції десь з півтора місяці тому було поранено іноземного журналіста, і вбито його Українського фіксера, тобто вся місцевість біля станції прострілювалась.
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06.06.2023 06:22
+7
https://www.facebook.com/kpszsu?__cft__[0]=AZULiq-_nSauXCufCLtAjtQUXhuK43V_iNluXoos7GJeqSmi8ApdWIVMPK5q0u2c5d6UjoMZuWQMWde0GjzKC6sY_0Or2znwl85AaQqlhbX1rmW4goIaCwXiAVxHWfYtpX8kMCoprfeU6NXzgbvYhqiG&__tn__=-UC%2CP-R Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0PNgvsFEJt85S2ZKLrmQ3YRv2KmuocUSg3jtJw6yDXrs2bEyHvpcoupcJji69C7xpl?__cft__[0]=AZULiq-_nSauXCufCLtAjtQUXhuK43V_iNluXoos7GJeqSmi8ApdWIVMPK5q0u2c5d6UjoMZuWQMWde0GjzKC6sY_0Or2znwl85AaQqlhbX1rmW4goIaCwXiAVxHWfYtpX8kMCoprfeU6NXzgbvYhqiG&__tn__=%2CO%2CP-R 6 мин. ·

35 із 35: УНОЧІ 6 ЧЕРВНЯ ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗНИЩИЛИ УСІ КРИЛАТІ РАКЕТИ



Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Атакували традиційно - з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці - в зону відповідальності повітряного командування «Центр».

Вітаємо з Днем журналіста!

Тримаймо інформаційний фронт!

Разом - до перемоги!

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06.06.2023 06:18
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Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.06.2023 06:12 Відповісти
Каховську ГЕС підірвали таки падлюки. Якщо терміново почнуть тікати і трощити далі усе, то це саме і є незаперечний факт підриву орками дамби. Бо зараз падли пишуть, що то наші, агасча...
Херсон в паніці.
показати весь коментар
06.06.2023 06:14 Відповісти
Як дізнатись, що русня бреше?

Дуже просто - вони брешуть завжди!

По-перше - вони замінували станцію ще коли відходили з правого берега.

По-друге - наші до станції не мали доступу! Нагадаю, що при появі коло станції десь з півтора місяці тому було поранено іноземного журналіста, і вбито його Українського фіксера, тобто вся місцевість біля станції прострілювалась.
показати весь коментар
06.06.2023 06:22 Відповісти
https://www.facebook.com/kpszsu?__cft__[0]=AZULiq-_nSauXCufCLtAjtQUXhuK43V_iNluXoos7GJeqSmi8ApdWIVMPK5q0u2c5d6UjoMZuWQMWde0GjzKC6sY_0Or2znwl85AaQqlhbX1rmW4goIaCwXiAVxHWfYtpX8kMCoprfeU6NXzgbvYhqiG&__tn__=-UC%2CP-R Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0PNgvsFEJt85S2ZKLrmQ3YRv2KmuocUSg3jtJw6yDXrs2bEyHvpcoupcJji69C7xpl?__cft__[0]=AZULiq-_nSauXCufCLtAjtQUXhuK43V_iNluXoos7GJeqSmi8ApdWIVMPK5q0u2c5d6UjoMZuWQMWde0GjzKC6sY_0Or2znwl85AaQqlhbX1rmW4goIaCwXiAVxHWfYtpX8kMCoprfeU6NXzgbvYhqiG&__tn__=%2CO%2CP-R 6 мин. ·

35 із 35: УНОЧІ 6 ЧЕРВНЯ ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗНИЩИЛИ УСІ КРИЛАТІ РАКЕТИ



Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Атакували традиційно - з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці - в зону відповідальності повітряного командування «Центр».

Вітаємо з Днем журналіста!

Тримаймо інформаційний фронт!

Разом - до перемоги!

показати весь коментар
06.06.2023 06:18 Відповісти
А що поза Києвом?
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06.06.2023 06:42 Відповісти
Як не зайдеш в новину про обстріли - то скрізь невдоволений Саша Саша.

Мабуть голосовали за путена?
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06.06.2023 10:09 Відповісти
За *******, бидло. У нас збивали 100% всякої ху-ні, тепер половину. Бо нічим. Бо все в Київ звезли.
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08.06.2023 12:35 Відповісти
Де це "у вас", "не-бидло"?
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08.06.2023 13:14 Відповісти
Тобі з США не все одно?
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06.06.2023 07:06 Відповісти
Міністерство оборони вже готове. Чекають тільки вашого повернення з США - і тут же починають.
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06.06.2023 07:20 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2023 09:59 Відповісти
 
 