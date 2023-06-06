Масована атака на Київ: Всі цілі збиті, влучань не було. Внаслідок падіння уламків є пошкодження у Деснянському районі, - КМВА
Минулої ночі російські окупанти знову здійснили масовану атаку на Україну.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти ніколи не зупиняться, допоки ми їх не переможемо. Не дивлячись на міжнародне гуманітарне право, ані на безрезультативність, московити продовжують атакувати мирний Київ. Знов ніч. Знов сирена. Знов масована ракетна атака, потенційно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно - із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", - зазначає він.
За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога!
"Всі збиті, влучань не було. Воїни нашої протиповітряної оборони - справжні герої! Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Відомості щодо потерпілих на разі не надходили. Дані оперативного зведення, інформація щодо руйнувань і потерпілих збираються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Вірте в Перемогу, підтримуйте ЗСУ. Допомагайте щодня наближати мир в Україні після нашої Перемоги", - резюмує Попко.
Згодом у КМВА уточнили, що у Дніпровському районі, (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, потерпілих попередньо немає. Інформація уточнюється.
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Херсон в паніці.
Дуже просто - вони брешуть завжди!
По-перше - вони замінували станцію ще коли відходили з правого берега.
По-друге - наші до станції не мали доступу! Нагадаю, що при появі коло станції десь з півтора місяці тому було поранено іноземного журналіста, і вбито його Українського фіксера, тобто вся місцевість біля станції прострілювалась.
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0PNgvsFEJt85S2ZKLrmQ3YRv2KmuocUSg3jtJw6yDXrs2bEyHvpcoupcJji69C7xpl?__cft__[0]=AZULiq-_nSauXCufCLtAjtQUXhuK43V_iNluXoos7GJeqSmi8ApdWIVMPK5q0u2c5d6UjoMZuWQMWde0GjzKC6sY_0Or2znwl85AaQqlhbX1rmW4goIaCwXiAVxHWfYtpX8kMCoprfeU6NXzgbvYhqiG&__tn__=%2CO%2CP-R 6 мин. ·
35 із 35: УНОЧІ 6 ЧЕРВНЯ ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗНИЩИЛИ УСІ КРИЛАТІ РАКЕТИ
Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
Атакували традиційно - з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці - в зону відповідальності повітряного командування «Центр».
Вітаємо з Днем журналіста!
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Разом - до перемоги!
Мабуть голосовали за путена?
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам