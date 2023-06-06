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Новини Війна
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Чергова масована атака ворога: знищено усі 35 крилатих ракет, - Повітряні сили

ракета

Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Атакували традиційно - з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці - в зону відповідальності повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що всі цілі в районі Києва були збиті, влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків є пошкодження у Деснянському районі.

Також повідомлялося, що у ніч на 6 червня у Києві та області оголошували повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на інші регіони.

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28435) Повітряні сили (2631) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+18
Дякуємо ППО!
Дякуємо ЗСУ!
Слава Україні!
Героям Слава!
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06.06.2023 06:27
+9
Otlycni rezultat
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06.06.2023 06:33
+9
І дякуємо Богу, що допоміг і захистив наших військових і цивільних! Кацапи для енас залишаться потворами на віка!
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06.06.2023 06:42
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Дякуємо ППО!
Дякуємо ЗСУ!
Слава Україні!
Героям Слава!
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06.06.2023 06:27 Відповісти
І дякуємо Богу, що допоміг і захистив наших військових і цивільних! Кацапи для енас залишаться потворами на віка!
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06.06.2023 06:42 Відповісти
Дякуємо ПВК (повітряне командування)) !
здоров'я командовачу Олещуку Н.Н.
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06.06.2023 10:56 Відповісти
Otlycni rezultat
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06.06.2023 06:33 Відповісти
Контрнаступ, це протинаступ. А проти чого наступати, якщо рашисти здебільшого обороняються? Тобто, це просто наступ, без усякого "контра". І досить запитувати "Коли?" та "Де?" - тоді і там, де треба. Хочете дізнатися - вперед на передок
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06.06.2023 07:02 Відповісти
Nastuplenije uze nacialos s Belgorodskoj oblasti.Tut dlia kacapov ne gde to Ukraine Donbase strelijet,a u nix teritoriji.Jesli dalse pojdut udari gradami po samomu Belgorodu,Kursku i poxoze dumajete i dalse kacapi budet poderzyvat putlera i etu vojnu?
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06.06.2023 07:16 Відповісти
Людина трішки про інше написала.
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06.06.2023 07:16 Відповісти
Паруччік, припиніть істерику, застрелитися у дальньому окопчику!
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06.06.2023 06:52 Відповісти
Тебе чекають
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06.06.2023 06:58 Відповісти
Дякуємо! Слава ЗСУ! Не забуваймо донатити на ЗСУ!!!!
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06.06.2023 07:08 Відповісти
ЗСУ - Ви наші ангели-охоронці!
Дякуємо.
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06.06.2023 07:14 Відповісти
Це ті ракети, які ще восени закінчились?
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06.06.2023 07:17 Відповісти
Саша, а вас яким боком це так чипляє? Наприклад, якщо вам повідомлять, що це ракети, вироблені після "восени" - вас відпустить?
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06.06.2023 10:07 Відповісти
Пффф. На нормальне питання і звертання на "ви" це чудо відповідає "Іди, бидло, на куй."
Друх, подивись в дзеркало - бидло там.
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08.06.2023 13:13 Відповісти
Круть. Результат яскравий. Дякую військовим, та нашим партнерам.
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06.06.2023 07:39 Відповісти
А що тоді к нам в Харків прилітило (двічі) цієї ночі?
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06.06.2023 10:43 Відповісти
 
 