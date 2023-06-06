Чергова масована атака ворога: знищено усі 35 крилатих ракет, - Повітряні сили
Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Атакували традиційно - з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці - в зону відповідальності повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.
Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що всі цілі в районі Києва були збиті, влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків є пошкодження у Деснянському районі.
Також повідомлялося, що у ніч на 6 червня у Києві та області оголошували повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на інші регіони.
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