Чергова масована атака ворога: знищено усі 35 крилатих ракет, - Повітряні сили

Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Атакували традиційно - з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці - в зону відповідальності повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що всі цілі в районі Києва були збиті, влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків є пошкодження у Деснянському районі.

Також повідомлялося, що у ніч на 6 червня у Києві та області оголошували повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на інші регіони.