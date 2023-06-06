Нічні удари по Харкову: зафіксовано прильоти у парковку біля аеропорту та центр міста. Пошкоджено дорогу, перебито водогін, - Терехов
Вночі російські окупанти ударили по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується нічного обстрілу. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий - на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів", - інформує очільник міста.
За його словами, в обох випадках постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.
"Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська - все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися", - додає Терехов.
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