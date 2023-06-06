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Новини Війна
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Нічні удари по Харкову: зафіксовано прильоти у парковку біля аеропорту та центр міста. Пошкоджено дорогу, перебито водогін, - Терехов

обстріл,харків

Вночі російські окупанти ударили по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується нічного обстрілу. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий - на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів", - інформує очільник міста.

За його словами, в обох випадках постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.

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"Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська - все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися", - додає Терехов.

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обстріл (28435) Харків (5591) Харківщина (6054)


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Де подібні відповіді по кацапському місту яке ми можемо фізично достати? Чому наші відповіді закінчуються якимись підпалами сільських недобудов виключно? Чому досі цей страх перед атопутіннападьот ще не пройшов?
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06.06.2023 07:25 Відповісти
Дивно,що по Конча -Заспі і Межигір'ю польотів не має.
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06.06.2023 07:39 Відповісти
Ті, хто планують обстріли, і мешканці Кончі ще недавно сиділи по саунам разом. Зараз, якщо і зустрічаються, то таємно. Але дружбу нєпрапьеш.
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06.06.2023 07:43 Відповісти
в Харькове информаторов дофига
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06.06.2023 08:56 Відповісти
 
 