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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 211 150 осіб (+800 за добу), 299 гелікоптерів, 3860 танків, 3603 артсистеми, 7543 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

рф

Станом на ранок 6 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 211 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,

танків - 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7543 (+20) од,

артилерійських систем - 3603 (+36) од,

РСЗВ - 590 (+6) од,

засоби ППО - 351 (+2) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3212 (+23),

крилаті ракети - 1171 (+35),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од,

спеціальна техніка - 489 (+5).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 211 150 осіб (+800 за добу), 299 гелікоптерів, 3860 танків, 3603 артсистеми, 7543 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) ліквідація (3916) знищення (7221)


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Топ коментарі
+32
О !!! пішла жара !!! Слава ЗСУ !!!
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06.06.2023 07:56
+23
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06.06.2023 07:58
+22
101!!! одиниця техніки і пєпєлац.
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3392 день.
101 одиниця техніки, (арта 42, броня 32, логістика 20, ППО 2, спецтехніка 5, один пєпєлац в складі з 58 інших повітряних цілей - дуже файно) та 800!!! чумардосів. Долбограї підірвали Каховську дамбу, тобто щось відбувається, зберегаємо тишу і тримаємо кулаки. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 211 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
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06.06.2023 08:26
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О !!! пішла жара !!! Слава ЗСУ !!!
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06.06.2023 07:56 Відповісти
Одного гелікоптера не вистачає!
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06.06.2023 07:56 Відповісти
не одного, а всіх що можуть літати в кацапів...
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06.06.2023 08:17 Відповісти
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06.06.2023 07:58 Відповісти
Баби будуть народжувати від таджіків,узбеків і само собою-кітайців..
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06.06.2023 08:15 Відповісти
Давно вже практикують. В 1990р була місяць в командировці в москві на підшипниковому заводі. В гуртожитку кожна москалька жила не з москалем, а з узбеком, вірменином, азербайджанцем.
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06.06.2023 11:30 Відповісти
Відрядженні
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06.06.2023 12:53 Відповісти
Само собою. Але з двох москалів, з якими доводилось спілкуватись, один завжди ледь піддатий, був одружений, а другий з непереносимим перегаром, 40 річний холостяк.
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06.06.2023 14:42 Відповісти
Жити не можуть без окупанського ізіка.
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06.06.2023 10:22 Відповісти
Хто, Ді Капріо?
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06.06.2023 11:35 Відповісти
36.6 !!!
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06.06.2023 07:58 Відповісти
Ого-го! Але тссс...
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06.06.2023 08:03 Відповісти
А що це з кацапами? Що за показники смертності? Епідемія ковіду накрила?
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06.06.2023 08:06 Відповісти
Пекельна русофобія ))
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06.06.2023 08:29 Відповісти
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06.06.2023 08:11 Відповісти
Інтенсивність боїв нараста.
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06.06.2023 08:13 Відповісти
Пригожин признав ПОЗОР РФ в Бахмуті.
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06.06.2023 08:19 Відповісти
101 рдиницятехніки (не рахуючи БПЛА та КР)! повторення суботнього рекорду
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06.06.2023 08:26 Відповісти
Гелікоптер стодругий.
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06.06.2023 11:31 Відповісти
101!!! одиниця техніки і пєпєлац.
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3392 день.
101 одиниця техніки, (арта 42, броня 32, логістика 20, ППО 2, спецтехніка 5, один пєпєлац в складі з 58 інших повітряних цілей - дуже файно) та 800!!! чумардосів. Долбограї підірвали Каховську дамбу, тобто щось відбувається, зберегаємо тишу і тримаємо кулаки. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 211 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
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06.06.2023 08:26 Відповісти
👍👍👍 Алтай - це діло. Бо Псков уже був приївся...
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06.06.2023 09:02 Відповісти
Теперь он про Алтай плешь проест, этнограф хренов!
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06.06.2023 12:46 Відповісти
Ще кільком мудакам можна одразу видавати ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Підрив греблі ГЕС - це, однозначно, воєнний злочин. А всі інші замахаються відробляти.
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06.06.2023 09:54 Відповісти
Кацапы мировые террористы.
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06.06.2023 08:40 Відповісти
Єдина приємна ранкова новина ,це як наші славні ЗСУ нищать рашиську мерзоту і їхню техніку.
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06.06.2023 08:45 Відповісти
Ні хера собі накосили. А тепер - тихенько, щоб не наврочити...
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06.06.2023 08:55 Відповісти
Оце наскирдували мразоти.
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06.06.2023 10:01 Відповісти
Вот это урожай!
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06.06.2023 10:13 Відповісти
Жохлая кацапия- єто гуд!))
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06.06.2023 10:24 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.06.2023 10:36 Відповісти
Героям Украіни слава 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.06.2023 00:16 Відповісти
 
 