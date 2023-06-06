Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 211 150 осіб (+800 за добу), 299 гелікоптерів, 3860 танків, 3603 артсистеми, 7543 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 6 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 211 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
танків - 3860 (+12) од,
бойових броньованих машин - 7543 (+20) од,
артилерійських систем - 3603 (+36) од,
РСЗВ - 590 (+6) од,
засоби ППО - 351 (+2) од,
літаків - 313 (+0) од,
гелікоптерів - 299 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3212 (+23),
крилаті ракети - 1171 (+35),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од,
спеціальна техніка - 489 (+5).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3392 день.
101 одиниця техніки, (арта 42, броня 32, логістика 20, ППО 2, спецтехніка 5, один пєпєлац в складі з 58 інших повітряних цілей - дуже файно) та 800!!! чумардосів. Долбограї підірвали Каховську дамбу, тобто щось відбувається, зберегаємо тишу і тримаємо кулаки. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 211 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...