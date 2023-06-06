Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 211 150 осіб (+800 за добу), 299 гелікоптерів, 3860 танків, 3603 артсистеми, 7543 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 211 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,

танків - 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7543 (+20) од,

артилерійських систем - 3603 (+36) од,

РСЗВ - 590 (+6) од,

засоби ППО - 351 (+2) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3212 (+23),

крилаті ракети - 1171 (+35),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од,

спеціальна техніка - 489 (+5).

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.