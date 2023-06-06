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Новини Війна
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Наслідки нічних обстрілів Київщини: Пошкоджено гуртожиток та понад 20 авто. ФОТОрепортаж

Російські загарбники під час нічного обстрілу пошкодили гуртожиток та понад 20 автівок в одному з районів області.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області", - йдеться в повідомленні.

За його словами, сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні.

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Наслідки нічних обстрілів Київщини: Пошкоджено гуртожиток та понад 20 авто 01
Наслідки нічних обстрілів Київщини: Пошкоджено гуртожиток та понад 20 авто 02
Наслідки нічних обстрілів Київщини: Пошкоджено гуртожиток та понад 20 авто 03
Наслідки нічних обстрілів Київщини: Пошкоджено гуртожиток та понад 20 авто 04
Наслідки нічних обстрілів Київщини: Пошкоджено гуртожиток та понад 20 авто 05

Автор: 

Київська область (4018) обстріл (28449) Нєбитов Андрій (187)


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06.06.2023 09:14 Відповісти
Може таки буде далекобійна зброя для України?
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06.06.2023 09:16 Відповісти
Буде.
Як самі зробимо.
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06.06.2023 09:45 Відповісти
Була б, якби з 2019-го року продовжили би виробляти.
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06.06.2023 10:19 Відповісти
Это другое…. Нужно только прекратить стрелять. Уже бы давно у нас всё было и ракеты и самолёты и танки если бы алчных гандонов во власть не выбирали. Вспомните сколько танков продал Кучма в Пакистан… а самолёты в Африку, а ракеты в Азию, а как Йуля предлагала вообще от армии одну роту почетного караула оставить. А слова Юща о том что мы ни с кем воевать не собираемся. А как зэк со своими рашистскими министрами обороныармию сокращал….Перечислять можно много но это сейчас ни к чему не приведёт. Надо налаживать своё производство того что запад не даёт и впервую очередь далекобойных боеприпасов. Пока сами не возьмёмся никто не поможет….
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07.06.2023 18:51 Відповісти
 
 