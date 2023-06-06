Наслідки нічних обстрілів Київщини: Пошкоджено гуртожиток та понад 20 авто. ФОТОрепортаж

Російські загарбники під час нічного обстрілу пошкодили гуртожиток та понад 20 автівок в одному з районів області.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області", - йдеться в повідомленні.

За його словами, сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні.

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