Постачальник яєць по 17 грн для Міноборони подав до суду 22 скарги щодо торгів на Prozorro, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова
Постачальник яєць для Міноборони по 17 грн подав 22 скарги до суду щодо торгів на Prozorro.
Про це повідомила член антикорупційної ради МО Дана Ярова у коментарі Цензор.НЕТ.
6 червня мають відбутись перші торги по харчуванню на Prozorro.
У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Після скандалу ціна яєць в контракті була знижена до 9.
Топ коментарі
+38 Олександр Гуменюк 7bbba3b5
показати весь коментар06.06.2023 10:03
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар06.06.2023 10:04
+31 Victor Frey a502d342
показати весь коментар06.06.2023 10:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
створюючи неможливими поставки харчування, під час війни.
как раньше. нет методов на Костю Сапрыкина.
та ви можете всі хором співати-зе хорошій--а я знаю що гівно!!!
длббзм починається з непомітного - трохи підрехтувати мову - бо вважають себе "розумнішими".
19.05.2016
"ProZorro перемогла в найпрестижнішій міжнародної премії в сфері закупівель - World Procurement Awards 2016! Українська система визнана світом! Вітаю всю команду ProZorro і всіх, хто допомагав, вірив і боровся!"
Ця ціна в три рази дорожча чім яйця були в рознічній торгівлі
І ніхто за це не відповів
Просто соромно за країну
А пенсіонери з посліднього збирають на допомогу армії