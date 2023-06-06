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Міноборони (6999) закупівлі (3207) Ярова Дана (62)

Постачальник яєць по 17 грн для Міноборони подав до суду 22 скарги щодо торгів на Prozorro, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

яйця

Постачальник яєць для Міноборони по 17 грн подав 22 скарги до суду щодо торгів на Prozorro.

Про це повідомила член антикорупційної ради МО Дана Ярова у коментарі Цензор.НЕТ.

6 червня мають відбутись перші торги по харчуванню на Prozorro.

У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Після скандалу ціна яєць в контракті була знижена до 9.

Також читайте: Міноборони втратить постачальників, якщо Мінфін не схаменеться, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

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Топ коментарі
+38
Підари блокують роботу Прозоро, умисно,
створюючи неможливими поставки харчування, під час війни.
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06.06.2023 10:03
+38
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06.06.2023 10:04
+31
"Новиє ліца" *****! наставили цих крадіїв-слуг на всіх ланках влади. От на мерів ще ніяк не можуть наїхати бо то виборна посада. Але при такому розкладі подій думаю то справа часу, чекаю що наприймають законів щодо ліквідації посад мерів міст
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06.06.2023 10:12
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А он не дурак
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06.06.2023 10:02 Відповісти
А 90 грн./10 шт. це не дохера? ****, ублюдків зеленомордих, усіх без виключення потрібно ******* до тих пір поки не всруться, а потім ******* за те що всралися
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06.06.2023 13:25 Відповісти
Дохера, бо дрібнооптова ціна зараз 20-50 грн. за десяток курячих яєць. Сам купляв по 20-30 грн.
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06.06.2023 17:11 Відповісти
Підари блокують роботу Прозоро, умисно,
створюючи неможливими поставки харчування, під час війни.
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06.06.2023 10:03 Відповісти
Они сначало кому то забашляли, а выгады недапалучили))))
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06.06.2023 10:04 Відповісти
нас.хать, треба було не башлять
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06.06.2023 17:14 Відповісти
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06.06.2023 10:04 Відповісти
"Новиє ліца" *****! наставили цих крадіїв-слуг на всіх ланках влади. От на мерів ще ніяк не можуть наїхати бо то виборна посада. Але при такому розкладі подій думаю то справа часу, чекаю що наприймають законів щодо ліквідації посад мерів міст
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06.06.2023 10:12 Відповісти
На Кличка ж хочуть кримінальну справу завести, клоуни причмарені
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06.06.2023 10:15 Відповісти
десять негрітят з Второго Дома ОПсобеза - Кличко порушує Конвенцію, підписану Гоф маршалом Гнусавого
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06.06.2023 12:45 Відповісти
Кличка люди обрали, а ціх дармоїдів влада призначила осваювати(деребанити) бюджет
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06.06.2023 12:40 Відповісти
Цинізм неймовірний...які будуть дії влади...?! Закрити "Прозоро"...?!
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06.06.2023 10:05 Відповісти
Оштрафуйте її за Брехню.
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06.06.2023 10:05 Відповісти
есть подозрение что решение суда будет положительным
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06.06.2023 10:05 Відповісти
є таке поняття неотримана вигода
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06.06.2023 10:11 Відповісти
Гадаю ви з тими "постачальниками яєць", трошки вільно тлумачите це поняття! По вашому виходить, що якщо я хотів грабанути банк, а мені завадили поліцейські, то це також "неотримана вигода" у розмірі вмісту банківського сховища і можно сміло подавати до суду
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06.06.2023 11:05 Відповісти
До Печерського можна було
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06.06.2023 11:17 Відповісти
так ви подайте на них до суду , що і робить на зразок постачальник
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06.06.2023 11:47 Відповісти
Але нормальний суд, повинен відхилити такий позов. Тому що можно апелювати, тільки до законних "схем" отримання прибутку, а схема з "яйцями", мала купу порушень законодавства та містила ознаки корупційної
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06.06.2023 13:28 Відповісти
... нормальний суд, але не наш де все можливо
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06.06.2023 14:29 Відповісти
Ну, цього слід було очікувати. Мабуть ще й виграє.
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06.06.2023 10:06 Відповісти
*****, а у них є яйця після відкритого корупційного діяння вийобуватись через суди. Вони так до останньої інстанції суда лінча дійдуть.
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06.06.2023 10:06 Відповісти
А, и правда, почему бы не судить их судом линча! Если не всех, то хотя бы каждого второго, а? Я думаю результат был бы о-о-очень хороший!
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06.06.2023 12:35 Відповісти
где-то закордоном за такие приколы во время войны наверное всю цепочку схематозников от и до пустили бы по миру. а тут - норм, суды, все работает как раньше. нет методов на Костю Сапрыкина.
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06.06.2023 10:06 Відповісти
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06.06.2023 10:07 Відповісти
Вітаю особисто Редактора Цензор Пана Бутусова і увесь колектив з Днем Журналіста. Вічна Пам'ять Героям-журналістам.
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06.06.2023 10:07 Відповісти
Це не в нього. Це в вас. Зветься «персоналізація реклами». Реклама на Цензорі - Google AdSense. Відображається на основі минулих ваших персональних результатів пошуку в гугл. Забанити такий блок може адміністратор сайту, але для того треба вручну копирсати тисячі блоків. Звісно, що того ніхто робити не буде. А от чого така реклама з'явилася в вас - то краще вас за це спитати )))) Бо в мене самі шуруповерти та навушники, бо нещодавно переглядав цю тематику.
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06.06.2023 12:01 Відповісти
забожуся що ніколи не шукав цю ************... і всіх касабских виродків.. це модери туплять
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06.06.2023 13:40 Відповісти
То поставте блокувальник реклами. Від всіляких редтрамів та мгідів здорово допомагає. Скоріш за все, на Цензорі ще й тизерки є. Але я їх не бачу. Бо ці помийки в чорному списку. І вам раджу. Та й нерви ціліші будуть.
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06.06.2023 14:04 Відповісти
па пофуй.. просто дратує.. такий прогресивний сайт .. і на тобі...
та ви можете всі хором співати-зе хорошій--а я знаю що гівно!!!
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06.06.2023 20:35 Відповісти
Це вже лютий треш. Їх злапали на гарячому, а вони ''бикують. Цю владу треба знищувати на рівні з кацапами бо це внутрішні окупанти!
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06.06.2023 10:07 Відповісти
..тупорылый вумный нАрит-жлоб будет биться в истерике и своих чабанов-земафию в обиду не даст
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06.06.2023 10:11 Відповісти
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06.06.2023 10:07 Відповісти
Гімном з лопати.
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06.06.2023 11:44 Відповісти
Та не до чого вони не дійдуть. Мудрий нарід цілком задоволений владою. Порох тільки продовжує гадити, а так усьо норм.
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06.06.2023 10:08 Відповісти
Бачили очі тупого бидла, кого вибирали в 19 році, тепер жеріть, паскуди, не вдавіться.
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06.06.2023 11:43 Відповісти
То вже прямо кажіть, що за компанія і хто її власник.
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06.06.2023 11:46 Відповісти
А что, денюшки имеются,судебная система то что нужно для таких, всякие бакановцы,авакяновцы и пшонкинцы всегда готовы,за спасибо,выполнить любую просьбу,засудят всякого с конфискацией.
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06.06.2023 12:14 Відповісти
"членкиня"
длббзм починається з непомітного - трохи підрехтувати мову - бо вважають себе "розумнішими".
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06.06.2023 12:16 Відповісти
Закрытый клуб по вороству банды Зеленского бюджета Минобороны!!
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06.06.2023 12:19 Відповісти
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06.06.2023 12:52 Відповісти
Забавки в еквівалент-цифри можна продовжувати досхочу, та всі вони взайве ілюструють планетарний масштаб аномальної корупції..
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06.06.2023 14:53 Відповісти
Система Prozorro визнана найкращою в світі у сфері закупівель

19.05.2016
"ProZorro перемогла в найпрестижнішій міжнародної премії в сфері закупівель - World Procurement Awards 2016! Українська система визнана світом! Вітаю всю команду ProZorro і всіх, хто допомагав, вірив і боровся!"
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06.06.2023 14:59 Відповісти
Сейчас яйца оптом от 30 до 40 грв за 10 шт. Откуда цена 90 грв за десяток? Они совсем ******? Любая ферма будет продавать все сразу за пол цены. Даже 9 грв за яйцо это в 2.5 раза выше. Это какой то ******. Жлобы вонючие. Грабители
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06.06.2023 15:14 Відповісти
Как всегда никого не накажут.Грабили страну и продолжают грабить. И самое обидно что под лозунгом войны с кацапами грабят нашу армию, и ****** сделаешь?
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06.06.2023 15:18 Відповісти
Вони на дестку яєць мали більше 100 грн маржі
Ця ціна в три рази дорожча чім яйця були в рознічній торгівлі
І ніхто за це не відповів
Просто соромно за країну
А пенсіонери з посліднього збирають на допомогу армії
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06.06.2023 15:52 Відповісти
 
 