Постачальник яєць по 17 грн для Міноборони подав до суду 22 скарги щодо торгів на Prozorro, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

Постачальник яєць для Міноборони по 17 грн подав 22 скарги до суду щодо торгів на Prozorro.

Про це повідомила член антикорупційної ради МО Дана Ярова у коментарі Цензор.НЕТ.

6 червня мають відбутись перші торги по харчуванню на Prozorro.

У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Після скандалу ціна яєць в контракті була знижена до 9.

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