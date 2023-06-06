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Новини
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На Острові у Херсоні продовжується евакуація. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено, - МВА. ВІДЕО+ФОТО

На Острові у Херсоні продовжується евакуація з трьох пунктів збору.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео Антонівській міст, передмістя Херсону, селище Дніпряни та ріка Інгулець.

"Гідропарк і нафтогавань вже затоплено. Лежачих і маломобільних вивозимо до лікарень. Якщо знаєте про наявність людей, які потребують допомоги з евакуації прошу звертатися на гарячу лінію адміністрації чи писати мені в особисті повідомлення фб із вказанням номерів телефонів!!!", - зазначає він.

Мрочко публікує також фото затоплень у районі Острову. 

На Острові у Херсоні продовжується евакуація. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено, - МВА 01
На Острові у Херсоні продовжується евакуація. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено, - МВА 02
На Острові у Херсоні продовжується евакуація. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено, - МВА 03
На Острові у Херсоні продовжується евакуація. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено, - МВА 04

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював через підрив екстренне засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Автор: 

підтоплення (196) Херсон (3354) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+24
Перед тем, как сегодня разрушить Каховскую плотину, русские подняли уровень воды до рекордных 17,5 метров, оставив ворота закрытыми. Затопление хотели сделать как можно большим
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06.06.2023 10:23
+23
Плачу, що довелося і що ще прийдеться пережити простим людям України. Тримайтесь один одного, бо надія тільки на самих себе і ЗСУ.
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06.06.2023 10:40
+19
Єдиний позитив - кацапня могла піти на такий крок лише у одному випадку: оцінюють потенціал наступу ЗСУ на Півдні як вкрай загрозливий для себе.
Інших варіантів немає.
І це радує...
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06.06.2023 10:29
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Перед тем, как сегодня разрушить Каховскую плотину, русские подняли уровень воды до рекордных 17,5 метров, оставив ворота закрытыми. Затопление хотели сделать как можно большим
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06.06.2023 10:23 Відповісти
Главное людей спасти - остальное отстроится и будет еще лучше чем до этого.
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06.06.2023 10:28 Відповісти
Зяма вже великозбудував нову Мрію. Ще кращу.
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06.06.2023 10:50 Відповісти
чи Зёма...
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06.06.2023 11:56 Відповісти
Ага,вчора якраз дивився Bihus про "відбудову" Бучі і Ірпіня зеленими гнидами.Там покрали 100% коштів.Досі стоять розвалені будівлі.Якщо і буде відбудова,то тільки коли повісять клоуна і його всю шоблу і оберуть проукраїнського президента.
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06.06.2023 11:09 Відповісти
За то ты ***** только ******. А выхлопа нет
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06.06.2023 14:19 Відповісти
Угу, відбодується, особливо під керуванням єрмака і прикриттям татарова з друзями портеова
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06.06.2023 11:28 Відповісти
От тільки дамби на Дніпрі аби не відбудували - річка перетворена на систему озер з гидотними синьо-зеленими... яке співпадіння
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06.06.2023 11:29 Відповісти
фотографы и блогеры не хотят (и никогда не будут) месить бетон. а еще как просчитать правильно и построить без распилов, чтобы через полгода не упало - то вообще без шансов. единственное - остается захватить паритетно кацапские угодья (до полного восстановления военнопленными того что они устроили).
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06.06.2023 16:23 Відповісти
Єдиний позитив - кацапня могла піти на такий крок лише у одному випадку: оцінюють потенціал наступу ЗСУ на Півдні як вкрай загрозливий для себе.
Інших варіантів немає.
І це радує...
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06.06.2023 10:29 Відповісти
ну оцінюють і шо з того? цю загрозу вони, схоже, купіровали
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06.06.2023 10:40 Відповісти
Розумна людина
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06.06.2023 10:43 Відповісти

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06.06.2023 10:36 Відповісти
Ну что там с зерновой сделкой о которой дагаварились в Стамбуле? Зернобарыги спрашивают, бабосики будут или нет? Да и в Сирии и Иране мальшики в трусиках очень хотят чтобы Украина запустила амиакопровод
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06.06.2023 10:38 Відповісти
Плачу, що довелося і що ще прийдеться пережити простим людям України. Тримайтесь один одного, бо надія тільки на самих себе і ЗСУ.
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06.06.2023 10:40 Відповісти
Та чого ви? Шнапс, піво та сосіськи є - усьо гут.
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06.06.2023 11:26 Відповісти
Кацапи на каналах виклали відео підриву з камер спостереження,а потім почали видаляти
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06.06.2023 10:44 Відповісти
Насправді, ті клоаки у вигляді дніпровських водосховищ хоч якось треба було спустити. Звісно, не так по-варварськи, але треба було. Ну, і рашисти тіпа нищать усе, що набудував савєйський народ для усього савєйського народу - усе, пішов той савєйський народ за водою
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06.06.2023 11:24 Відповісти
Може ви і маєте рацію. Гниле море мало стати знову Великим Лугом
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06.06.2023 11:44 Відповісти
Але з відходами, які Дніпро принесе з заводів, Південмашу,азотно-тукового, хімічних, з каналізації... це, на жаль, далеко вже не Великий Луг...
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07.06.2023 12:17 Відповісти
Чому кулеби і постійні представники при ооні не піднімають тривогу і не скликають радбез?Чи це тілбки всякі небензі скликають без усякого приводу?Чи оону зараз ,,не на часі," треба святкувати ,,день сруської мови"?
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06.06.2023 11:30 Відповісти
тепер будуть казати "українська Венеція"
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06.06.2023 11:40 Відповісти
Така вже є. Вілково, Одеська обл. Називають "Українська Венеція"
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06.06.2023 11:55 Відповісти
Головний пріорітет нації - уже зараз раз і на завжди убити систему. Рознести на молекули і залити 100 метровим слоєм бетону. Тоді виграється війна, відбудується країна а діти отримають виховання, освіту і майбутнє.
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06.06.2023 11:49 Відповісти
 
 