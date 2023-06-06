На Острові у Херсоні продовжується евакуація. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено, - МВА. ВІДЕО+ФОТО

На Острові у Херсоні продовжується евакуація з трьох пунктів збору.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео Антонівській міст, передмістя Херсону, селище Дніпряни та ріка Інгулець.

"Гідропарк і нафтогавань вже затоплено. Лежачих і маломобільних вивозимо до лікарень. Якщо знаєте про наявність людей, які потребують допомоги з евакуації прошу звертатися на гарячу лінію адміністрації чи писати мені в особисті повідомлення фб із вказанням номерів телефонів!!!", - зазначає він.

Мрочко публікує також фото затоплень у районі Острову.









Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський ініціював через підрив екстренне засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.