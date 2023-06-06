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Ландсбергіс Габріелюс (210) Каховська ГЕС (565)

Глава МЗС Литви Ландсбергіс про підрив Каховської ГЕС: Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити

ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити. Вони не ведуть переговори ні з чим, окрім сили. Вони без жалю спричиняють величезні катастрофи. Я скажу це ще раз: тривалий мир в Європі вимагає перемоги України як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії доведеться відповісти за підрив Каховської ГЕС, - голова Євроради Мішель

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС росіянами не вплине на водопостачання Києва, - КМДА

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Топ коментарі
+12
Називати ми їх можемо як завгодно. Їхньої суті це не змінить. З точки зору правил ведення війни, моралі і т.п. вони виїбки - андрофаги. З точки зору ведення війни вони зробили досить розумний крок. Перше, продовжують активно знищувати нашу інфраструктуру, на нашій території. Ми зараз будемо вимушені витрачати ресурси для мінімізації наслідків, скоріш за все понесемо людські втрати. Друге, вода банально сповільнить будь які рухи в напрямку до АР Крим з цього напрямку. У кацапів з'явиться можливість вивільнити частину орди на інші напрямки. Третє, психологічний тиск, мовляв ГЕС ми знищили, так само зробимо і з АЕС. От тут напевно найнебезпечніший момент, яка буде реакція у нашої, Боже прости, влади. І яка буде реакція ЄС та США.
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06.06.2023 10:33
+11
Та норм че, главное чтобы бельгийские патроны не использовали,а то не дай бог русня пойдет на эскалацию
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06.06.2023 10:37
+10
Всі ті ж самі висловлюються проти русні - Литва, Естонія, Польща... Решта набрали в рот води і мовчать. Класика.
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06.06.2023 10:39
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А кто ж єго посадит ?? Он же памятнік!!
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06.06.2023 10:26 Відповісти
так званий цивілізований світ і далі буде розповідати про "стримування ескалації"?
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06.06.2023 10:32 Відповісти
Називати ми їх можемо як завгодно. Їхньої суті це не змінить. З точки зору правил ведення війни, моралі і т.п. вони виїбки - андрофаги. З точки зору ведення війни вони зробили досить розумний крок. Перше, продовжують активно знищувати нашу інфраструктуру, на нашій території. Ми зараз будемо вимушені витрачати ресурси для мінімізації наслідків, скоріш за все понесемо людські втрати. Друге, вода банально сповільнить будь які рухи в напрямку до АР Крим з цього напрямку. У кацапів з'явиться можливість вивільнити частину орди на інші напрямки. Третє, психологічний тиск, мовляв ГЕС ми знищили, так само зробимо і з АЕС. От тут напевно найнебезпечніший момент, яка буде реакція у нашої, Боже прости, влади. І яка буде реакція ЄС та США.
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06.06.2023 10:33 Відповісти
Самое правильное решение, которое нужно было сделать до начала передачи оружия и техники для контрнаступления - передать ракеты дальнего радиуса действия. Много. И тогда у кацапов была бы дилемма - бежать или очень быстро бежать с захваченных территорий.
А так, имея сейчас вооружение, нам по факту нечем ответить на этот теракт. Просто сидим и смотрим как разливается водичка.
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06.06.2023 11:14 Відповісти
.......менше потрібно було язиками тріпатися по всім телеканалам данілову ...подоляку...буданову і непереможнову з українським бачком мосійчук на марафоні про контр наступи та можливі напрямки ...нічого було тріпатися....
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06.06.2023 10:36 Відповісти
Та норм че, главное чтобы бельгийские патроны не использовали,а то не дай бог русня пойдет на эскалацию
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06.06.2023 10:37 Відповісти
Всі ті ж самі висловлюються проти русні - Литва, Естонія, Польща... Решта набрали в рот води і мовчать. Класика.
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06.06.2023 10:39 Відповісти
В ********** оон взагалі треш і сюр - у цих підарів сьогодні "дєнь уззкого йазика".
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06.06.2023 11:49 Відповісти
.......і де наша українска гордіст .....після цього потрібно знести кримський МІСТ з лиця землі в море.....чи слабо....самі винні ДОТРІПАЛИСЯ НА ТБ....КРАЩЕБ СЕРІАЛИ КРУТИЛИ ТА МОВЧАЛИ...НІ ПОЛІТИКАМ І ВЛАДІ ПОТРІБЕН ПІАР НА ВІЙНІ....
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06.06.2023 10:39 Відповісти
Видимо власть таким образом парилась, кормила людей надеждой
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06.06.2023 11:16 Відповісти
Гранаткою з БПЛА міст не знесеш. А заряд занести на міст - непроста справа. Один раз пощастило - іншого вже не буде.
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06.06.2023 11:22 Відповісти
.....НУ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО....І НЕДАЙ БОГ КАТАСТРОФА НА АЕС...ТО БУДУТЬ ПИСАТИ ТА КАЖАТИ ЩО ПОТРІБНО БУЛО ВВОДИТИ МІЖНАРОДНІ ВІЙСЬКА ДЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ ХОЧАБ ІНФРАСТРУКТУР ПОВЬЯЗАНИХ З АЕС....КОРДОНІВ ДЛЯ РАДІАЦІЇ НЕІСНУЄ.....
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06.06.2023 10:42 Відповісти
Кацапію треба не зупиняти, а Знищити!
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06.06.2023 10:47 Відповісти
Цікава думка, але висновок ЯКИЙ ? ..... На очах Європи цілу країну беруть терористи (кремлівські) у заручники. В якій країні світу влада діє так, начебто справа звільнення заручників в руках самих заручників? Треба тільки дати їм зброю. І все гаразд. Гинути спецпризначенці не будуть. Все, як заручники намагаються визволити себе, будемо показувати на великих екранах. Будемо цокотіти зубами, критикувати за помилки, співчувати рідним, які поруч заливаються у сльозах, і всім заручникам, яким не пощастило. Це ж БАНАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНУ. Ми не вкрали, не взяли заручників, ми тільки постоїмо на ШУХЄРЄ. Трясця, з ДЕМОКРАТІЇ глумляться всі ті, які себе "ВВАЖАЮТЬ ЩИРИМИ ДЕМОКРАТАМИ". ХТО вони насправді ??? Вирішувати всім у Європі та США. Вирішувати дітям оцих "демократів".
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06.06.2023 11:19 Відповісти
Глава МЗС Литви Ландсбергіс про підрив Каховської ГЕС: Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити Джерело:
ХОЧ ХТОСЬ ДІЛО КАЖЕ
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06.06.2023 12:09 Відповісти
Пора вже кримський мiст взiрвати *****
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06.06.2023 13:03 Відповісти
Не рівнозначно, удари повинні бути по кремлю, останкіно, пітеру, тулі, іжевську, курську і іншим кацапським містам, одного кримського міста замало.
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06.06.2023 13:35 Відповісти
 
 