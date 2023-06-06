Глава МЗС Литви Ландсбергіс про підрив Каховської ГЕС: Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити. Вони не ведуть переговори ні з чим, окрім сили. Вони без жалю спричиняють величезні катастрофи. Я скажу це ще раз: тривалий мир в Європі вимагає перемоги України як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює", - зазначив міністр.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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