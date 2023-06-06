Клименко про підрив Каховської ГЕС: Вже евакуйовано 742 особи. Деякі дороги розмиває

Завдання ДСНС та поліції зараз - максимально евакуювати людей, врятувати від наслідків чергового теракту РФ.

Про це повідомив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Вода прибуває. Ситуація ускладнюються тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи", - зазначає він.

За словами Клименка, станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи.

"Працюємо. Допомагаємо громадянам на звільненій правобережній частині Херсонщини. Переживаємо за наших людей, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, бо для російських терористів життя не має жодної цінності. Глобальніша загроза - ситуація на окупованій ворогом Запорізькій АЕС. Всюди, де ступає нога російського режиму, приходить розруха та катастрофа. Тому росія має піти геть із ЗАЕС. Це питання безпеки не лише України", - резюмує Клименко.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.