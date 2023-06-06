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Херсонщина (5364) евакуація (2242) Клименко Ігор (472) Каховська ГЕС (565)

Клименко про підрив Каховської ГЕС: Вже евакуйовано 742 особи. Деякі дороги розмиває

херсон

Завдання ДСНС та поліції зараз - максимально евакуювати людей, врятувати від наслідків чергового теракту РФ.

Про це повідомив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Вода прибуває. Ситуація ускладнюються тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи", - зазначає він.

За словами Клименка, станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи.

"Працюємо. Допомагаємо громадянам на звільненій правобережній частині Херсонщини. Переживаємо за наших людей, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, бо для російських терористів життя не має жодної цінності. Глобальніша загроза - ситуація на окупованій ворогом Запорізькій АЕС. Всюди, де ступає нога російського режиму, приходить розруха та катастрофа. Тому росія має піти геть із ЗАЕС. Це питання безпеки не лише України", - резюмує Клименко. 

Також читайте: Херсонська ОВА про підрив Каховської ГЕС: Через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

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Топ коментарі
+23
Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:30
+16
Я більше скажу, ніяких планів по евакуації навіть у разі підриву ЗАЕС немає. Вони "бімбасховища" почали через 1,5 роки перевіряти коли люди загинули.
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06.06.2023 10:40
+12
Зараз ми бачимо що плану евакуації громадян на випадок підриву Каховської ГЕС не було, не були прораховані навіть шляхи евакуації з врахуванням підняття рівня води! Це ж елементарно - в першу чергу потрібно прорахувати по Гугль картам висоти до яких підніметься вода і побачити межі розливу води по транспортним шляхам - автодорогам та залізницям, щоб в першу чергу евакуйовувати те населення яке буде відрізано затопленими дорогами!
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06.06.2023 10:33
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Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:30 Відповісти
і не вже нашім "талановитим" гєнєралам так важко зрозуміти потенційні загрози? вони ж бачуть і мали б прораховувати ризики від захоплення тих чи інших обʼєктів на территорії України! Може варто було б прикласти додаткові зусилля, щоб ці обʼєкти звільнити? куди йдуть трильйони?
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06.06.2023 10:34 Відповісти
піди звільни
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06.06.2023 10:35 Відповісти
ти дебіл? хоча це риторичне питання!
піду звільну одразу як отримаю всі трильйони фінансуваннь!
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06.06.2023 10:36 Відповісти
Проблема в тому,що це не останній такий підхід до інфраструктури України. Дописувач має рацію, бо порахувати уже повинні були усі ризики і виходи з них. Каховська це уже не закриті бомбосховища Києва, це набагато більше
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06.06.2023 10:46 Відповісти
Прораховувати треба було ще до 24.02.2022. А зараз - хоч рахуй, хоч не рахуй .....
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06.06.2023 10:52 Відповісти
В 2019...що може оп без мізків?
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06.06.2023 10:55 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/24/7373201/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/24/7373201/



У випадку підриву російськими військами Каховської дамби окупанти лише ненадовго вповільнять контрнаступ захисників України, але Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/24/7373160/ в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Вона (дамба - ред.) замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян (готовність піти на такий теракт - ред.) якоюсь логікою оцінювати дуже важко.

Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити - що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені.

Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть".

Деталі: На думку Буданова, російські загарбники від підриву дамби на Херсонщині більше втратять, ніж здобудуть.

Бо якщо зруйнувати дамбу повністю, запустивши багато ракет чи заклавши купу вибухівки, вони отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини.

Прямо мова: "Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити.

І найцікавіше - вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде.

Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні".
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06.06.2023 10:55 Відповісти
Я ж і пишу що недорозвідник без логічного мислення. Що отримають орки,то це кожний знає. Погано коли війна а ще хуже, коли свої ж вороги.
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06.06.2023 11:02 Відповісти
Дякую, як раз жадав написати, що це було вже прогназовано розвідкою.
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06.06.2023 11:06 Відповісти
ну так чому ніхто не котролював той обʼєк на предмет щоб не підвозили вибухівку тощо... підвезти сотню тон вибухівки - це прям задача! чи вони ту вибухівку в трусах носили?
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06.06.2023 11:19 Відповісти
То це ж на територіях зайнятих ворогом.
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06.06.2023 11:45 Відповісти
греблю Каховської ГЕС було видно неозброєним оком! хочаб вогневе ураження тих, хто туди підходить, можна було б організувати?
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06.06.2023 11:47 Відповісти
умовно "завтра" буде "неочікуванним" підрив дамби у Вишгороді?
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06.06.2023 10:52 Відповісти
Хіба верховний блазень зі своєю ставкою не бачили до чого може привести здача ЗАЕС?
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06.06.2023 10:56 Відповісти
Чи готові вони на це? ТАК! Чи буде війна? Ну що ви, яка війна. Їдьте на шашлики...накуй. Здача ЗАЕС - ОСТАННІЙ ЕТАП ЗДАЧІ ПІВДНЯ, РОЗМІНУВАННЯ, ЗНИЩЕННЯ БЛИЗЬК 3000000 ПРОТИПІХОТНИХ МІН ЗА НАКАЗОМ ВГ.
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06.06.2023 17:19 Відповісти
Швидше ти здохнеш і ніколи тут більше не з"явишся.
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06.06.2023 11:00 Відповісти
Реальность такова на сегодня. Контрпрорыв мы на юге мы упустили по срокам, подрыв дамбы и доказал. Увлеклись таволжанкой на севере. Они минировали не менее 2 недель. На столько и опоздали. И аммиакопровод, звенья этой цепи. Легко догадаться что будут и дальше так делать. Легко с дивана ляпать, война не шутка--- касается всех. Мы не грохнули 5 колону--- жестокая ошибка. Не ввели трибуналы. И не раздали оружие стрелковое гражданским по паспорту кто добровольно согласен. И сто раз и до 24 февраля тоже просил всех кретинов заткнуться за керченский мост. Он один. А в других местах мостов много--- ущучили хуторянские о чем речь???
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06.06.2023 10:57 Відповісти
Зебіл змінив нік, але всеодно спалився.
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06.06.2023 11:02 Відповісти
Це до чого тут? Порошенко дамбу підірвав чи нову партію катерів оплатив. Петро Бучу заклав в 2019, в 2023 катер Залужний прийняв, а зе в 2022 кинув іншу Бучу ворогу на знищення. Ваша продажність повинна мати кордони
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06.06.2023 11:22 Відповісти
касапський наратив. Прикметно, що в списку нема овоща. Цікаво, хто з вас, ольгінських ботів, чесно признається про свою з/п?
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06.06.2023 17:54 Відповісти
Хіба тільки ОвоЧа? Ольгєнський забув ще й його тезку та соратника
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06.06.2023 18:04 Відповісти
На заводі, який купив Тігіпко в 2018 року за безцінь
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06.06.2023 18:06 Відповісти
Зараз ми бачимо що плану евакуації громадян на випадок підриву Каховської ГЕС не було, не були прораховані навіть шляхи евакуації з врахуванням підняття рівня води! Це ж елементарно - в першу чергу потрібно прорахувати по Гугль картам висоти до яких підніметься вода і побачити межі розливу води по транспортним шляхам - автодорогам та залізницям, щоб в першу чергу евакуйовувати те населення яке буде відрізано затопленими дорогами!
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06.06.2023 10:33 Відповісти
Я більше скажу, ніяких планів по евакуації навіть у разі підриву ЗАЕС немає. Вони "бімбасховища" почали через 1,5 роки перевіряти коли люди загинули.
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06.06.2023 10:40 Відповісти
Після підриву дамби вже вночі мала початись евакуація по раніше затвердженому плану, але нічого не почалось бо не було розробленого та завтердженому плану!
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06.06.2023 10:48 Відповісти
А оце брехня і відверто. На цьому ж ресурсі написано про евакуацію і куди (правобережжя), а ось лівий берег в окупації. Поліцейські навіть тварин витягають з води.
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06.06.2023 10:49 Відповісти
Вони з ранку тільки почали людей евакуювити. Вночі мабудь навіть сповіщень ніяких не було, якщо вірити інформації, то її у другій годині ночі підірвали.
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06.06.2023 10:59 Відповісти
Ну тепер ,око за око ,Брянськ,Курськ,Білгород ,там десь і АЄС є,з водосховищем,зрозуміло...ну то питання до БонеВтіка вже,і ГУР
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06.06.2023 10:34 Відповісти
рвануть должно ближе к Уралу, не стоит портить экологию вблизи наших границ
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06.06.2023 10:46 Відповісти
Ничего. зелька новых настроит...
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06.06.2023 10:34 Відповісти
зараз започаткує программу "мульйон є-дамб"
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06.06.2023 10:35 Відповісти
ЗАРА будуть нагинати бюджетників скидатись на дамбу.
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06.06.2023 17:24 Відповісти
Язиком хіба що
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06.06.2023 10:40 Відповісти
А як там ЗЕлена трансформація України? Все в порядочку?

Вчора ж ЗЄ засідання трансформаторів проводив...
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06.06.2023 10:36 Відповісти
Згадалось про трансформатор: на вході 10 кВ, на виході 380 В, а на решту гудить.
Якраз підходить до зе-трансформаторів.
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06.06.2023 11:01 Відповісти
Це все не поправні руйнування,як і знищені міста.
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06.06.2023 10:37 Відповісти
Більше постраждає лівий берег, зайнятий самими окупантами - самі набурили собі в штани.
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06.06.2023 10:38 Відповісти
Невже неможливо попідривати шлюзи, які б затопили маскву та інші міста *********. Якщо російський Легіон захоплює села в кацапії, то більш ніж за рік можна було б підготуватися до підриву таких об'єктів, розуміючи, що вони охороняються. Але знаючи кацапську розхлябанісь, що довела війна, на охоронюваних об'єктах така ж сама херня.
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06.06.2023 10:39 Відповісти
Це, напевно, початок трансформації, оголошеної зеленою владою?
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06.06.2023 10:39 Відповісти
Кацапи підірвали ГЕС неспроста бо скільки часу не підривали а зараз підірвали
Тому що вже йде контрнаступ і кацапи хочуть запобігти цьому
Зрозуміло що в Росії терористичний режим і вони будуть все нищити і вбивати на своєму шляху
Тому які переговори з Росією можуть бути зараз? І кому вони потрібні? Український народ точно не захоче переговорів після таких жахливих злочинів
Тому для
України один шлях знищувати ворога
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06.06.2023 10:43 Відповісти
Відкривається непочатий край роботи для великого крадівництва.
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06.06.2023 10:46 Відповісти
...Він також повідомив, що фахівцям групи вдалося виявити деякі документи, згідно з якими таке розміщення катастрофонебезпечних об'єктів було свідомим і пов'язувалося зі створенням керівництвом Радянського Союзу гідроядерного комплексу "Відплата". Цей комплекс у разі захоплення радянських територій повинен був перетворити широкий пояс територій від Прибалтики до Чорного моря в повністю спустошені радіоактивні землі.

На підтвердження своїх слів В.Кредо надав журналістам нещодавно розсекречені військові карти і розроблені фахівцями групи схеми.
https://www.radiosvoboda.org/a/874311.html
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06.06.2023 10:48 Відповісти
І все одно це не вплине на купу совкодрочерів, для яких це "Америка посварила братні народи"...
І з ними давно вже треба щось робити....
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06.06.2023 10:52 Відповісти
На РФ говорят что Украина ГЕС обстреляла толи ракетами, толи артой, но это уже совсем для тупых.
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06.06.2023 10:53 Відповісти
так может наши ребята откроют шлюзы на запорожской ГЕС? чтоб всю ту русню нахер затопило и они отступили? а наши перекроют и займут места!
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06.06.2023 10:57 Відповісти
Шоо, дороги? На святе для бубочки замахнулися,
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06.06.2023 10:58 Відповісти
Хтось знає,на який рівень може піднятися вода?Чи зможуть люди повернутися в свої домівки,і коли(чи це реально)?Навіть думати страшно,якого збитку наробили виродки кацапські.Знищили все,людську працю,домівки,господарства.Що залишиться з садків,полів,які люди роками плекали?
Гидкі брудні рашисти звикли жити гірше свиней,і той свій свинарник тягнуть в Україну
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06.06.2023 11:04 Відповісти
Шлюзы есть везде, даже на России.
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06.06.2023 11:04 Відповісти
Ну, і що Орбан , Фіцо і папаня з Ватикану скажуть зараз ?
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06.06.2023 11:06 Відповісти
Konstantin Grinchuk
"Ладно поучу ещё дураков, чтобы они понимали, что их ждет (а точнее из-за их непрофессионализма, нас население).
Но главное, чтобы ни одна гадина не говорила, что я только критикую пишу им главное, что уже надо планировать и к чему готовиться.

Так исходя из всех услышанных мною заявлений и только собирания комиссий ТЕБ и НС, (не в 5 утра) и не плановой работы Штабов ГО, 24/7, уже понятно, что планового оповещения и организованной экстренной эвакуации НП из зоны катзатопления не было (опять слышим рекомендации эвакуироваться, про какойто аж один поезд их Херсона в Николаев).
Я бы мог сейчас расписать, что организация эвакуации из зон катзатоплений делится на этапы и как я когдато проверял все эти планы, подготовку и плавсредств и всех видов транспорта в том числе и в военное время пока моя служба не была уничтожена, а я все, что могу, это давать рекомендации с дивана.
И так уде понятно из всего что я слышу от разных ВГА, что реальных мероприятий по минимизации возможных последствий (даже после понимания минирования ГЭС и повреждения ее элементов), не было.
Почему-то именно Наташа Гуменюк вдруг успокаивает страну, что нет ничего катастрофичного и все под контролем (а ты что-то в этом понимаешь?)
В Марафоне уже сказали, что на 7.30 было полностью подтоплено 12 населенных пунктов и вода прибывает и топит ниже по руслу и ещё натворит многое, но это только первый этап.

А теперь объясняю, что вероятнее всего будет после ее спада, и что будет во втором этапе, и к чему надо было бы уже быть готовым, или сейчас готовиться пока этот этап не начался и есть несколько дней после уже случившегося:

1. Будут трупы в домах (утопленники). Особенно где были больные, старые люди, кто плохо передвигался и чьи дома были в относительной близости и к краю воды и дамбе. То есть кто практически не имел времени, да и возможности собраться и эвакуироваться в безопасные места;
Будут трупы и на открытой поверхности и особенно домашних животных да и диких, которые со временем станут разлагаться от солнца
2. нарушена (и возможно частично уничтожена) системы электроснабжения, газа, воды, тепла, а главное канализации;
3. частично размыты кладбища и не только людские, а также разные могильники, свалки;
4. возможно будет очень серьезно нарушен водобаланс огромной территории (после осушения Коховского водохранилища, когда оно перестанет быть таковым) и вполне допустимо, что вода будет пропадать и в скважинах, и колодцах.
Это возможно даже в тех зонах, что не попали в зону затопления.
Кроме этого она вероятнее всего со временем будет заражена (необходим массовый ее мониторинг на больших площадях, а людям уже использовать только кипяченую, или привозную бутилированную).
Все должны помнить, что именно в южном регионе с жарой появлялась Холера…. даже в мирное время;
5. В добавок к вышесказанному наполнение разных могильников, очистных и мусорных свалок вероятно попали, или попадут в Днепр и вначале это разлились с волной затопления, а потом осядет на большой территории, заражая ее под палящим солнцем юга Украины;
6. вопрос технологического обеспечения Запорожской АЭС, я пока не трогаю, но специалисты должны были бы давно и это просчитать.

Мог бы ещё писать, но не имею дополнительной информации, да и раз такие как Верещук, Маляр … нужнее пойду сапать картошку.
А эту инфу я кинул людям в СНБО, чтобы хоть что-то учли и спросили у тех кто проводит эти комиссии ТЕБ и НС.

А всех прочитавшим, просьба расширьте, чтобы и в южных регионах начали не заваливать народ фразами, «все под контролем», а что-то делать До, а не После!

Ну и главное, «не паникуйте»!
Правла при этом помните, что наша власть никогда не готовится к худшему, поэтому чаще всего это и получает.
Но при этом, как потом героически борется, петляя в вариантах оправданий своей беспомощности и недалекости."
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06.06.2023 11:14 Відповісти
А ці тварини, окрім рекомендацій, хіба ще що можуть? ОКРІМ КРАСТИ, КРИШУВАТИ, ЗАЛЯКУВАТИ?
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06.06.2023 17:12 Відповісти
 
 