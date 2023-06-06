Клименко про підрив Каховської ГЕС: Вже евакуйовано 742 особи. Деякі дороги розмиває
Завдання ДСНС та поліції зараз - максимально евакуювати людей, врятувати від наслідків чергового теракту РФ.
Про це повідомив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Вода прибуває. Ситуація ускладнюються тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи", - зазначає він.
За словами Клименка, станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи.
"Працюємо. Допомагаємо громадянам на звільненій правобережній частині Херсонщини. Переживаємо за наших людей, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, бо для російських терористів життя не має жодної цінності. Глобальніша загроза - ситуація на окупованій ворогом Запорізькій АЕС. Всюди, де ступає нога російського режиму, приходить розруха та катастрофа. Тому росія має піти геть із ЗАЕС. Це питання безпеки не лише України", - резюмує Клименко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.
Будь ласка, зачекайте...
піду звільну одразу як отримаю всі трильйони фінансуваннь!
У випадку підриву російськими військами Каховської дамби окупанти лише ненадовго вповільнять контрнаступ захисників України, але Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.
Джерело: керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/24/7373160/ в інтерв'ю "Українській правді"
Пряма мова: "Вона (дамба - ред.) замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян (готовність піти на такий теракт - ред.) якоюсь логікою оцінювати дуже важко.
Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити - що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені.
Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть".
Деталі: На думку Буданова, російські загарбники від підриву дамби на Херсонщині більше втратять, ніж здобудуть.
Бо якщо зруйнувати дамбу повністю, запустивши багато ракет чи заклавши купу вибухівки, вони отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини.
Прямо мова: "Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити.
І найцікавіше - вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде.
Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні".
Вчора ж ЗЄ засідання трансформаторів проводив...
Якраз підходить до зе-трансформаторів.
Тому що вже йде контрнаступ і кацапи хочуть запобігти цьому
Зрозуміло що в Росії терористичний режим і вони будуть все нищити і вбивати на своєму шляху
Тому які переговори з Росією можуть бути зараз? І кому вони потрібні? Український народ точно не захоче переговорів після таких жахливих злочинів
Тому для
України один шлях знищувати ворога
На підтвердження своїх слів В.Кредо надав журналістам нещодавно розсекречені військові карти і розроблені фахівцями групи схеми.
https://www.radiosvoboda.org/a/874311.html
І з ними давно вже треба щось робити....
Гидкі брудні рашисти звикли жити гірше свиней,і той свій свинарник тягнуть в Україну
"Ладно поучу ещё дураков, чтобы они понимали, что их ждет (а точнее из-за их непрофессионализма, нас население).
Но главное, чтобы ни одна гадина не говорила, что я только критикую пишу им главное, что уже надо планировать и к чему готовиться.
Так исходя из всех услышанных мною заявлений и только собирания комиссий ТЕБ и НС, (не в 5 утра) и не плановой работы Штабов ГО, 24/7, уже понятно, что планового оповещения и организованной экстренной эвакуации НП из зоны катзатопления не было (опять слышим рекомендации эвакуироваться, про какойто аж один поезд их Херсона в Николаев).
Я бы мог сейчас расписать, что организация эвакуации из зон катзатоплений делится на этапы и как я когдато проверял все эти планы, подготовку и плавсредств и всех видов транспорта в том числе и в военное время пока моя служба не была уничтожена, а я все, что могу, это давать рекомендации с дивана.
И так уде понятно из всего что я слышу от разных ВГА, что реальных мероприятий по минимизации возможных последствий (даже после понимания минирования ГЭС и повреждения ее элементов), не было.
Почему-то именно Наташа Гуменюк вдруг успокаивает страну, что нет ничего катастрофичного и все под контролем (а ты что-то в этом понимаешь?)
В Марафоне уже сказали, что на 7.30 было полностью подтоплено 12 населенных пунктов и вода прибывает и топит ниже по руслу и ещё натворит многое, но это только первый этап.
А теперь объясняю, что вероятнее всего будет после ее спада, и что будет во втором этапе, и к чему надо было бы уже быть готовым, или сейчас готовиться пока этот этап не начался и есть несколько дней после уже случившегося:
1. Будут трупы в домах (утопленники). Особенно где были больные, старые люди, кто плохо передвигался и чьи дома были в относительной близости и к краю воды и дамбе. То есть кто практически не имел времени, да и возможности собраться и эвакуироваться в безопасные места;
Будут трупы и на открытой поверхности и особенно домашних животных да и диких, которые со временем станут разлагаться от солнца
2. нарушена (и возможно частично уничтожена) системы электроснабжения, газа, воды, тепла, а главное канализации;
3. частично размыты кладбища и не только людские, а также разные могильники, свалки;
4. возможно будет очень серьезно нарушен водобаланс огромной территории (после осушения Коховского водохранилища, когда оно перестанет быть таковым) и вполне допустимо, что вода будет пропадать и в скважинах, и колодцах.
Это возможно даже в тех зонах, что не попали в зону затопления.
Кроме этого она вероятнее всего со временем будет заражена (необходим массовый ее мониторинг на больших площадях, а людям уже использовать только кипяченую, или привозную бутилированную).
Все должны помнить, что именно в южном регионе с жарой появлялась Холера…. даже в мирное время;
5. В добавок к вышесказанному наполнение разных могильников, очистных и мусорных свалок вероятно попали, или попадут в Днепр и вначале это разлились с волной затопления, а потом осядет на большой территории, заражая ее под палящим солнцем юга Украины;
6. вопрос технологического обеспечения Запорожской АЭС, я пока не трогаю, но специалисты должны были бы давно и это просчитать.
Мог бы ещё писать, но не имею дополнительной информации, да и раз такие как Верещук, Маляр … нужнее пойду сапать картошку.
А эту инфу я кинул людям в СНБО, чтобы хоть что-то учли и спросили у тех кто проводит эти комиссии ТЕБ и НС.
А всех прочитавшим, просьба расширьте, чтобы и в южных регионах начали не заваливать народ фразами, «все под контролем», а что-то делать До, а не После!
Ну и главное, «не паникуйте»!
Правла при этом помните, что наша власть никогда не готовится к худшему, поэтому чаще всего это и получает.
Но при этом, как потом героически борется, петляя в вариантах оправданий своей беспомощности и недалекости."