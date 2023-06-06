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Новини
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Голова СБУ Малюк про підрив Каховської ГЕС: Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців

гес,каховська

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу:

- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)

- ст. 441 (екоцид).

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість - і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання - притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.

Нагадається також, що з початку повномасштабного вторгнення рф слідчі СБУ саме за фактами порушення рф законів та звичаїв війни відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко про підрив Каховської ГЕС: Вже евакуйовано 742 особи. Деякі дороги розмиває

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Автор: 

СБУ (12812) Малюк Василь (99) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+8
А все почалося з розмiнування чонгара... Багато українців любили кацапстан
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06.06.2023 11:20
+7
А Буданова і його цирк?
Москалі ще вчора своїх орків планово евакуювали з прибрежних зон...
А по нашим катерам які евакуюють морпіхів з островів, тепер криють артою вслід...
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06.06.2023 11:12
+7
Это какой-то *******! Военный на войне о противнике говорит "притягнути до відповідальності".
Просто ржу не могу. Розгами что ли высекешь? Вася, ты такой Вася...
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06.06.2023 11:18
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А Буданова і його цирк?
Москалі ще вчора своїх орків планово евакуювали з прибрежних зон...
А по нашим катерам які евакуюють морпіхів з островів, тепер криють артою вслід...
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06.06.2023 11:12 Відповісти
Так на кого працює Буданов?
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06.06.2023 12:10 Відповісти
Маємо притягнути до відповідальності....ni. treba ih vbiti. vseh.
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06.06.2023 11:12 Відповісти
Как это сделать, вынести подозрения как местным предателям и коллаборантам?
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06.06.2023 11:13 Відповісти
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06.06.2023 11:16 Відповісти
Это вас нужно под трибунал за то , что проспали и брехали , в мае БУДЕМ В Крыму , а вернуть на свои МЕСТА ПРОФЕССИОНАЛОВ -ПАТРИОТОВ - Генерала Бурбу и его команду ВЫСШЕГО КЛАССА Романа Червинского и других
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06.06.2023 11:22 Відповісти
я вас оскорбил лично? Вы коллаборант?
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06.06.2023 11:27 Відповісти
Извините , но причём здесь , Вы ? Гур и предатели в СБУ ! Например старый крот ФСБшник демченко -СМОТРЯЩИЙ ЗА внешней разведкой , ЗЕКОДЛО замыслили ОЧИ США , не ВЗЯВШИ ПОД СТРАЖУ ВСЕХ ,ПРЕДАТЕЛЕЙ ПО СПИСКУ ,ЛУЧШИХ РАЗВЕДОК Мира ! Ворон - ворону глаз не выклюет
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06.06.2023 14:29 Відповісти
Соли на хвост насыпьте им.
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06.06.2023 11:15 Відповісти
треба не притягати , а просто притопити ...
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06.06.2023 11:16 Відповісти
Ага, в ООН на них пожалійтеся… якраз пособить
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06.06.2023 11:17 Відповісти
Ні, краще в спортлото!
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06.06.2023 11:56 Відповісти
Баканова він не хоче притягнути?
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06.06.2023 11:17 Відповісти
Это какой-то *******! Военный на войне о противнике говорит "притягнути до відповідальності".
Просто ржу не могу. Розгами что ли высекешь? Вася, ты такой Вася...
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06.06.2023 11:18 Відповісти
73% ИМБИЦИЛОВ , не смешно ? Поржали?
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06.06.2023 11:24 Відповісти
Та отож. Но я из той области, которая единственная не за шмарклю проголосовала.
Ну и понятно голосовал не за шмарклю.
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06.06.2023 11:28 Відповісти
СБУ не военные
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06.06.2023 11:47 Відповісти
Погоны есть? Присягу давал?
Ну ок, не военный...
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06.06.2023 11:50 Відповісти
Прокуроры , или офицеры юстиции тоже с погонами и присягу давали
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06.06.2023 13:27 Відповісти
СБУ - отрыжка совка !В
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06.06.2023 14:33 Відповісти
Всі мокшани, які перебували на території України повинні нести колективну відповідальність. Є перелік частин, що приймають участь у військових частинах. Ото гуртом їх до Гааги. А не по кожному чмобу.

Ще кошти витрачати на збір документів по кожному, комісії..
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06.06.2023 11:20 Відповісти
А все почалося з розмiнування чонгара... Багато українців любили кацапстан
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06.06.2023 11:20 Відповісти
"Поема про море"...пам'ятаєте?...по всьому Дніпру було знищено найродючіші землі, знищено найдавнішу культуру, бо здавна люди селилися вздовж річок...і як і куди ще виселяли людей...
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06.06.2023 11:21 Відповісти
Головне це все казати з грізним виразом обличча, і ногою тупати, і кулаком махати
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06.06.2023 11:21 Відповісти
Бандюкович вже сидить.....?
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06.06.2023 11:23 Відповісти
Тобто, знову охоронець з лікарні, якій не відкрив бомбосховища....
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06.06.2023 11:23 Відповісти
Звучить потужно але безнадійно . Як вони їх дістануть щоб принаймі слідчі дії провести не кажу вже про суд .
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06.06.2023 11:29 Відповісти
Вы даже не сможете объяснить суть обвинения этим пропитым от алкоголя мозгам. Они просто не поймут. Они односложные существа, которые выросли без образования в сплошной криминальной среде. Орков сначала к психиатру придется отвести, половина сразу по шизе отъедет, другая половина на 2-3 антидепрессанта сразу отправиться, чтобы им можно было в вину что-то вменить. Не имеет никакого смысла наказывать этих "простых исполнителей", они на россии только нам пользу принесут, совершая очередной разбой или изнасилование.

А вот по заказчикам нужно бить. Прямо в эту минуту идут десятки нефтяных танкеров без охраны с минимальным экипажем, прямо в эту минуту казахстанские пограничники готовы за чемодан с деньгами смотреть в другую сторону, а казахстанский владелец шахты готов отгрузить пару фур со взрывчаткой, ну и прямо в это минуту в Дубае, Лазурном берегу, швейцарских курортах и других места ******* кремлевской сволочи наслаждаются жизнью. Любой человек в мире может взять нож и отомстить этой падали, все цели известны, их местонахождение отслеживается.

Делай это и многое другое. Но для этого нужно избавиться от завербованных за деньги руководителей, которым поставлена задача тратить диверсионные ресурсы на безрезультативную ерунду, а не сжигать заводы по производству компонентов для калибров и и искандеров. Кацапы же не полные дегенераты и при успешной вербовке на счет в кипрском банке не будут говорить продажному генералу, чтобы тот делал совсем уж бредовые вещи. Нет, они более тонко будут делать из него полезного идиота, это совсем несложно. Вот этих продажных тварей сначала арестуй, а не тупых орков из Тувы и Бурятии, блин, пообщался бы хоть раз в с ними лицом к лицу, это полуживотные с мыслями только перед собой.
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06.06.2023 11:29 Відповісти
А наше Богом данное нам (в наказание наверное) правительство не надо привлечь к ответственности? Они или знали о риске того что оккупанты взорвут ГЭС и будут вот такие последствия (для наступления тоже кстати) или не знали. В первом случае преступная халатность. Во втором случае некомпетентность и неполное соответствие. В первом случае должны быть уголовные дела. Во втором должны стройными рядами прямо даже сейчас идти науй.
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06.06.2023 11:30 Відповісти
Anti-colorados
https://defence-line.org/2023/06/potomstvennye-razrushiteli-chast-1/ Потомственные разрушители (Часть 1)
https://defence-line.org/2023/06/potomstvennye-razrushiteli-chast-2/ Потомственные разрушители (Часть 2)

...И между прочим все, кто в нынешней власти, допустил до этого, обязаны ответить за это если не сегодня, то завтра - обязательно. Сейчас мы наблюдаем последствия их преступной бездеятельности.
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06.06.2023 11:40 Відповісти
Голова СБУ Малюк про підрив Каховської ГЕС: Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців Джерело:

а коли притягнете тих хто нічого не підірвав....розмінував...нічого не зробив...какая разніца....ми їх зробили?
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06.06.2023 11:52 Відповісти
Лише "маємо притягти"??? А не мали би попередити і не допустити??? Кому потрібне таке сбу?
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06.06.2023 11:52 Відповісти
Это не к сбу, это к жОПе.
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06.06.2023 12:10 Відповісти
спочатку притягніть до відповідальності тих, хто давав команду розмінувати Чонгар та не підривати мости, бо зе-лідор тоді готувався до "шашличков" та готувались запускати "шаттли", про які звітувала Верещук за два дні до початку широкомасштабної війни. Саме це є причиною захоплення півдня москалотою, в тому числі Нової Каховки, Херсону та ЗАЕС. Хто за це покараний??? Вся ця наволоч й досі в ОПі сидить та грає на своєму "марафонє" в "патріотів".
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06.06.2023 11:54 Відповісти
це в ресторані, на дні народження татарова таке сказали?
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06.06.2023 12:20 Відповісти
Вася, шо там з бакановим?
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06.06.2023 12:29 Відповісти
Керівництво СБУ це філіал Мальтійського ордена. З Кіссінджера і Шваба переводить стрілки на рядових виконавців.
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06.06.2023 12:39 Відповісти
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06.06.2023 13:02 Відповісти
Спочатку із своїми кришувателями конрабасів би розібралися...
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06.06.2023 12:41 Відповісти
У відповідь треба їм підірвати Саяно-шушенську ГЕС. Щоб знали, гади.
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06.06.2023 12:53 Відповісти
Кримський міст потрібно *******
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06.06.2023 12:54 Відповісти
Да никого вы не привлечете. Зачем заниматься пустобрехством?
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06.06.2023 13:07 Відповісти
Спочатку притягни до відповідальності в Україні тих хто готував країну до "шашликів"
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06.06.2023 15:07 Відповісти
 
 