Голова СБУ Малюк про підрив Каховської ГЕС: Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу:
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)
- ст. 441 (екоцид).
"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість - і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання - притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.
Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.
Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.
Нагадається також, що з початку повномасштабного вторгнення рф слідчі СБУ саме за фактами порушення рф законів та звичаїв війни відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.
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Москалі ще вчора своїх орків планово евакуювали з прибрежних зон...
А по нашим катерам які евакуюють морпіхів з островів, тепер криють артою вслід...
Просто ржу не могу. Розгами что ли высекешь? Вася, ты такой Вася...
Ну и понятно голосовал не за шмарклю.
Ну ок, не военный...
Ще кошти витрачати на збір документів по кожному, комісії..
А вот по заказчикам нужно бить. Прямо в эту минуту идут десятки нефтяных танкеров без охраны с минимальным экипажем, прямо в эту минуту казахстанские пограничники готовы за чемодан с деньгами смотреть в другую сторону, а казахстанский владелец шахты готов отгрузить пару фур со взрывчаткой, ну и прямо в это минуту в Дубае, Лазурном берегу, швейцарских курортах и других места ******* кремлевской сволочи наслаждаются жизнью. Любой человек в мире может взять нож и отомстить этой падали, все цели известны, их местонахождение отслеживается.
Делай это и многое другое. Но для этого нужно избавиться от завербованных за деньги руководителей, которым поставлена задача тратить диверсионные ресурсы на безрезультативную ерунду, а не сжигать заводы по производству компонентов для калибров и и искандеров. Кацапы же не полные дегенераты и при успешной вербовке на счет в кипрском банке не будут говорить продажному генералу, чтобы тот делал совсем уж бредовые вещи. Нет, они более тонко будут делать из него полезного идиота, это совсем несложно. Вот этих продажных тварей сначала арестуй, а не тупых орков из Тувы и Бурятии, блин, пообщался бы хоть раз в с ними лицом к лицу, это полуживотные с мыслями только перед собой.
https://defence-line.org/2023/06/potomstvennye-razrushiteli-chast-1/ Потомственные разрушители (Часть 1)
https://defence-line.org/2023/06/potomstvennye-razrushiteli-chast-2/ Потомственные разрушители (Часть 2)
...И между прочим все, кто в нынешней власти, допустил до этого, обязаны ответить за это если не сегодня, то завтра - обязательно. Сейчас мы наблюдаем последствия их преступной бездеятельности.
а коли притягнете тих хто нічого не підірвав....розмінував...нічого не зробив...какая разніца....ми їх зробили?