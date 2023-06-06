Голова СБУ Малюк про підрив Каховської ГЕС: Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу:

- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)

- ст. 441 (екоцид).

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість - і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання - притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.

Нагадається також, що з початку повномасштабного вторгнення рф слідчі СБУ саме за фактами порушення рф законів та звичаїв війни відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.