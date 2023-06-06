Росіяни накрили Херсон артилерією, поранено двоє поліцейських, які допомагали жителям евакуюватися, - МВС

Поки українські правоохоронці та рятувальники намагаються рятувати місцевих мешканців, росіяни продовжують обстрілювати Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією. Росія - країна-терорист. Без сумніву", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.