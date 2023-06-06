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Росіяни накрили Херсон артилерією, поранено двоє поліцейських, які допомагали жителям евакуюватися, - МВС

херсон

Поки українські правоохоронці та рятувальники намагаються рятувати місцевих мешканців, росіяни продовжують обстрілювати Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією. Росія - країна-терорист. Без сумніву", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Острові у Херсоні продовжується евакуація. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено, - МВА. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Автор: 

МВС (3501) обстріл (28449) Херсон (3354) евакуація (2312)


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мразота,ублюдки і нечисть - рашиська феерація!
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06.06.2023 11:37 Відповісти
Ось так ворог прийшов знищувати Україну і українців ,тому вся рашиська мерзота має бути знищена, смерть нациській росії ,смерть рашиським окупантам.
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06.06.2023 11:51 Відповісти
Саме зараз іде евакуація людей, а вояки з країни ГНІЙ криють артою людей зверху
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06.06.2023 11:58 Відповісти
Кацапи звичайно виродки...
Але чи не надто довго ми жували соплі з наступом?
Чекали, що куснемо там, сям, розхитаємо логістику, влаштуємо бузу в Білгородській області, і кацапи самі відступлять.
Ну от і дочекалися... Прикро курва.
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06.06.2023 13:15 Відповісти
 
 