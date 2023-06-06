За тиждень до підриву Каховської ГЕС Росія дозволила не розслідувати аварії на об’єктах, - The Insider
Влада Росії за тиждень до підриву Каховської ГЕС дозволила не розслідувати "аварії, що відбулися внаслідок воєнних дій" та теракти на небезпечних об’єктах - зокрема, гідроелектростанціях.
Про це пише російське опозиційне видання The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідна постанова російського уряду №873, підписана прем’єром РФ Мішустіним, набула чинності 31 травня.
Документ має пункт про аварії, в якому йдеться: "до 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об’єктах і аварій гідротехнічних споруд, що трапилися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться".
Також документ містить пункти про те, що до 1 вересня 2023 року та до 1 березня 2024 року на об'єктах у "ДНР, ЛНР", у Запорізькій та Херсонській областях не застосовується частина пунктів федеральних законів "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
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Українці упевнені на відповідне глибоке занепокоєння РадБезу ООН в день срюсьКага изіка… в ООН!! Екологічна катастрофа в Україні здійснена руками прутіна…
Чомусь ********** з орбаном затихли, теж глибоко…
Это необходимо и МАГАТЭ и Совет Европы...
аби хоч якось тероризувати українців