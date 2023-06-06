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росія (63568) Каховська ГЕС (565)

За тиждень до підриву Каховської ГЕС Росія дозволила не розслідувати аварії на об’єктах, - The Insider

гес,каховська

Влада Росії за тиждень до підриву Каховської ГЕС дозволила не розслідувати "аварії, що відбулися внаслідок воєнних дій" та теракти на небезпечних об’єктах - зокрема, гідроелектростанціях.

Про це пише російське опозиційне видання The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідна постанова російського уряду №873, підписана прем’єром РФ Мішустіним, набула чинності 31 травня.

Документ має пункт про аварії, в якому йдеться: "до 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об’єктах і аварій гідротехнічних споруд, що трапилися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться".

За тиждень до підриву Каховської ГЕС Росія дозволила не розслідувати аварії на об’єктах, - The Insider 01

Дивіться: Центр затопленої окупантами Нової Каховки. ВIДЕО

Також документ містить пункти про те, що до 1 вересня 2023 року та до 1 березня 2024 року на об'єктах у "ДНР, ЛНР", у Запорізькій та Херсонській областях не застосовується частина пунктів федеральних законів "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Також дивіться: Каховська ГЕС повністю під водою: "Пірсу просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

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Топ коментарі
+3
Ця "цілеспрямована" гуманітарна катастрофа має назву терористичний акт, наслідком якого є гуманітарна катастрофа.
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06.06.2023 11:47
+2
але уйоПки з МАГАТЕ тоді проігнорили
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06.06.2023 11:33
+2
А МАГАТЭ к ГЭСам имеет полномочия?
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06.06.2023 11:35
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але уйоПки з МАГАТЕ тоді проігнорили
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06.06.2023 11:33 Відповісти
А МАГАТЭ к ГЭСам имеет полномочия?
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06.06.2023 11:35 Відповісти
До Каховської має мати - як по вашому охолоджується Запорізька АЄС?
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06.06.2023 11:38 Відповісти
Рівень води у водосховищі впливає на безпеку ЗАЕС.
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06.06.2023 11:39 Відповісти
Когда воды не будет на ЗАЭС, тогда будет реальная катастрофа. А коммент сверху - это обычное шапито - типа Ze ни в чем не винауват, это все плохое магате. перебивают стрелки, клоуны, не желают отвечать за содеянное - ибо это прямая вина ze и его ко-манды.
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06.06.2023 11:41 Відповісти
треба було кацапів не пускати на південь України !!!
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06.06.2023 16:00 Відповісти
"З точки зору юриспруденції" - кацапи "умили руки" стосовно того що твориться на окупованій НИМИ території
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06.06.2023 11:38 Відповісти
Та они и мины подвезли, снаряды, заняли позиции. Еще до взрыва. Чтобы сразу открыть огонь по плацдармам на берегу и островах. Все это спланированная акция в круглую дату. Даже взрыв кацапы наверняка рассчитали за несколько недель, чтобы нанести больше ущерба на правом берегу с медленным (и тотальным) разрушением плотины, но на левом не вышло цунами, которое могло бы быть за счет перепада высоты. И теперь нам пройти на быстрых катерах станет значительно сложнее, узкий участок у плотины легко заминировать. Кацапы не могут сделать что-то скрытно и эффективно, это биомусор, делающих ошибки в самых простых диверсиях. Ведь могли же отправить на суицидальную миссию пару десятков десантников с птурами, перейти на наш берег, открыть огонь по плотине (птуры ее не пробьют, но картинка бы была), снять это на дроны и сразу вбросить. Мясу пообещать эвакуацию, а потом не просто кинуть, а самих их расстрелять из арты, чтобы никто не заговорил. Но кацапы никогда на это не способны, как не смогли травануть своего бывшего агента в Великобритании новичком, еле-еле с полонием добили прошлого и то там было 50 на 50. Тогда они еще брехали и отрицали свою вину, сейчас уже даже пытаться не будут, итак все ясно.
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06.06.2023 11:38 Відповісти
Це ще один, із сотень фактів, з організованої групою осіб підготовки та здійснення воєнних злочинів в Україні московітами *****!
Українці упевнені на відповідне глибоке занепокоєння РадБезу ООН в день срюсьКага изіка… в ООН!! Екологічна катастрофа в Україні здійснена руками прутіна…
Чомусь ********** з орбаном затихли, теж глибоко…
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06.06.2023 11:39 Відповісти
Необходим созыв ООН, в связи с целенаправленной гуманитарной катастрофой. И не только гуманитарной. Под проблему попадает Запорожская АЭС!

Это необходимо и МАГАТЭ и Совет Европы...
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06.06.2023 11:39 Відповісти
Ця "цілеспрямована" гуманітарна катастрофа має назву терористичний акт, наслідком якого є гуманітарна катастрофа.
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06.06.2023 11:47 Відповісти
Вода Каховського водосховища охолоджує блоки Запоріжської АЕС. А це небезпека для всього Світу.
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06.06.2023 12:13 Відповісти
Почти вся Каховская ГЭС ушла под воду ....... но обещала вернутся
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06.06.2023 11:59 Відповісти
Звісно ГЕС плагодять або збудують нову, без утримання рівня води дніпровські пороги не судохідні
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06.06.2023 13:07 Відповісти
хер зна коли запланували цей тероризм,
аби хоч якось тероризувати українців
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06.06.2023 17:53 Відповісти
 
 