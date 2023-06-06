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Остін Ллойд (508) контрнаступ (432)

Остін про контрнаступ ЗСУ: Мають знайти слабкі місця в позиціях РФ та скористатися ними

остін

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські сили можуть знайти слабкі місця в обороні військ РФ і використати їх під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Остін зазначив, що російські укріплення простягаються на сотні миль, однак вони не можуть бути надійними на кожній ділянці настільки довгої лінії фронту.

"Тому їхнє (українців. - Ред.) завдання - з'ясувати, де вони не сильні, де є можливості. Визначити і використати ці можливості", - сказав очільник Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна РФ показала, яким став би світ, якби великі країни могли безкарно вторгатися до сусідів, - Остін

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Південь кацапи вже прикрили?
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06.06.2023 11:47
+1
Ще один стратег. Проте слабке місце у кацапів відомо й йому. ППО. Над московією. Яка виробляє зброю. Яка пре ешелонами чмобиків на м'ясорубку. Яка в оцих ешелонах тягне до фронту зброю та паливо. Яка зі своїх кацапських аеродромів всю Україну тримає під прицілом.
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06.06.2023 11:41
+1
Та забудьте вже про цей контрнаступ!
Ще не дійшло?
НЕ ДАСТЬ ЗЕЛЕНЕЧМО НАКАЗ!
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06.06.2023 11:53
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Ще один стратег. Проте слабке місце у кацапів відомо й йому. ППО. Над московією. Яка виробляє зброю. Яка пре ешелонами чмобиків на м'ясорубку. Яка в оцих ешелонах тягне до фронту зброю та паливо. Яка зі своїх кацапських аеродромів всю Україну тримає під прицілом.
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06.06.2023 11:41 Відповісти
Остін має на увазі напрям на Бєлгород, я правильно зрозумів?
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06.06.2023 11:41 Відповісти
Південь кацапи вже прикрили?
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06.06.2023 11:47 Відповісти
Та забудьте вже про цей контрнаступ!
Ще не дійшло?
НЕ ДАСТЬ ЗЕЛЕНЕЧМО НАКАЗ!
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06.06.2023 11:53 Відповісти
В них зараз одна мета - як усунути Залужого (і ще з десяток командувачів), щоб лишитись у статусі НАЙВЕЛИЧНІШОГО!
І щоб біомаса це проковтнула.
А далі - війни нема - найвеличніший миротворець!
"Какая разница"? - але частину України він зберіг!!!

................

Падло....
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06.06.2023 12:00 Відповісти
Американці значно розумніші за кацапів. Ті тільки на свій рузькій авось сподіваються.
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06.06.2023 11:55 Відповісти
Такі діла як наступ ---робляться в тиші
Як казав мюллер /знають двоє--- знає свиня /
Три місяці наступ наступ може і правельно
Привикнуть розслабляться тоді і получать /або краще підготуються /
Сам мав справу з документами з грифами с. сов с. ос в.
Це дуже щепетильна справа
Витік інформації -- це кримінальна справа /а у нас журналісти цитують
Документи з грифами різного ступеня /
,
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06.06.2023 12:03 Відповісти
---- До того часу поки Зе--клоуни НЕ забезпечать зволіканням контрнаступу власне. автоматичне( в зв*язку з військовим станом)збереження своїх -посад на 2-ий термін обрання---про що мова ???
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06.06.2023 15:20 Відповісти
Я уже нашел слабые места! - детские садики в москве. Вот это была бы война, двухсторонняя. Вот это была бы ответка. А свинособак солдат хоть десять миллионов положат, они плакать не будут, только белая лада в радость ,или компенсация. руснявый народ всё равно жалеть что развязали войну не будет, всё равно будет кричать что ***** правильно делает, и нужно уничтожить украинцев. пока не разорвёт на мясо хотя бы несколько сотен так называемых мирных в параше, желательно в моске.
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06.06.2023 15:51 Відповісти
 
 