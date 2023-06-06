Остін про контрнаступ ЗСУ: Мають знайти слабкі місця в позиціях РФ та скористатися ними

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські сили можуть знайти слабкі місця в обороні військ РФ і використати їх під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Остін зазначив, що російські укріплення простягаються на сотні миль, однак вони не можуть бути надійними на кожній ділянці настільки довгої лінії фронту.

"Тому їхнє (українців. - Ред.) завдання - з'ясувати, де вони не сильні, де є можливості. Визначити і використати ці можливості", - сказав очільник Пентагону.

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