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Підрив Каховської ГЕС: Наразі жертв серед населення через високу воду немає, - Шмигаль

каховка,гребля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, він заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.

"Наразі жертв серед населення через високу воду немає", - уточнив він.

Шмигаль також зауважив, що наразі поставлено чотири головні завдання:

- організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.
- Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
- забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
- оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про підрив Каховської ГЕС: Обурливий акт

"Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

Автор: 

підтоплення (196) Шмигаль Денис (4572) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+14
Пане Бутусов, розкручуйте тему також про масову загибель тварин, європейці дуже за тварин переживають
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06.06.2023 12:09
+14
Вот такая цена у строительства ЦНАПов и сервисных зон на Чонгаре и Перекопе. Дорого мы заплатим за предательство гре@анного "миротворца".
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06.06.2023 12:13
+9
Я також переживаю... Вони-то бідні та беззахисні до чого???
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06.06.2023 12:13
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Те що уряд не знає про жертви це може свідчити про те що уряд не володіє ситуацією.
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06.06.2023 12:08 Відповісти
ты иФан как всегда точен...\тролль ты надолго вылез...?\
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06.06.2023 12:11 Відповісти
Найбільша за 100 років техногенна катастрофа не може минутись без жертв, це потрібно розуміти навіть такому недалекому чиновнику як Шмигаль.
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06.06.2023 12:13 Відповісти
Тут не только о сиюминутных жертвах должна идти речь, но и о потенциальных. Погибло много животных, трупы в воде, смыто в воду много химической дряни из почвы... Это реальный экоцид
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06.06.2023 12:17 Відповісти
Уряд має надавати правильні меседжі, має казати що кількість жертв уточнюються.
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06.06.2023 13:05 Відповісти
да и без тебя тролля это понятно...\ты всегда вылазишь в таких темах...\
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06.06.2023 12:18 Відповісти
А Ви знаете про жертви ?
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06.06.2023 12:48 Відповісти
Наш уряд , нажаль, взагалі нічого не знає.
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06.06.2023 14:01 Відповісти
А тим більше на окупованій території, хіба кацапи напряму Шмигалю подзвонили і доложили - жертв нєт. Але зєльоним плювати, їм важно продемонструвати бурну діяльність.
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06.06.2023 16:58 Відповісти
Пане Бутусов, розкручуйте тему також про масову загибель тварин, європейці дуже за тварин переживають
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06.06.2023 12:09 Відповісти
Я також переживаю... Вони-то бідні та беззахисні до чого???
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06.06.2023 12:13 Відповісти
всі переживають, а ніхто тему не піднімає
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06.06.2023 12:15 Відповісти
Цимбалюк сказав, що в Каховці на березі був зоопарк. І всі ті тваринки були в клітках і всі потонули.
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06.06.2023 12:17 Відповісти
Какцапський вірус нищить все живе ((( Їхньої недодержави після цієї війни просто не має бути - це не люди і навіть не тварини, це просто вірус, котрий має бути знищений...
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06.06.2023 12:27 Відповісти
Острова ниже ГЭС и в дельте лимана кишели животными. Большинство из них погибли.
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06.06.2023 12:15 Відповісти
Так. А також про вуглекислий газ - мовляв, одна 500-кігоррамова бомба, яка зруйнувала багатоповерхівку з дітми та їх родинами, виштовхнула стільки СО2 - дуже непріємно для природи та середовища. Має працювати.
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06.06.2023 12:16 Відповісти
Організації з захисту природи і тварин, це ґрантожери.
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06.06.2023 12:44 Відповісти
Було б непогано відповісти підривом АЕС та хімзаводів на території Парашії. Анонімно звичайно. І спихнути все на якесь "Товариство анонімних онаністів-підривників з Ірану". І потім зробити здивоване обличчя і сказати "Настамняма"!
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06.06.2023 12:12 Відповісти
Тепер відкриються затоплені раніше села. Там біля якогось села стояла козацька церква, а неподалік була могила отамана Сірка.
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06.06.2023 12:13 Відповісти
Хіба воно настільки обміліє?
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06.06.2023 12:18 Відповісти
Коли збудували каховську ГЕС ці села були затоплені.
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06.06.2023 12:21 Відповісти
В районі Берислава уже видно село по вікна і кладовище… зі слів місцевих..
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06.06.2023 16:58 Відповісти
історикам буде час в землі поковирятися
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06.06.2023 17:16 Відповісти
Почалися заспокійливі бовкання. Так і хочетися запитати:"Шмигаль ! А ти там був?"
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06.06.2023 12:13 Відповісти
Вот такая цена у строительства ЦНАПов и сервисных зон на Чонгаре и Перекопе. Дорого мы заплатим за предательство гре@анного "миротворца".
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06.06.2023 12:13 Відповісти
Ото довбур! Охолодження Запорізської АЕС під загрозою!
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06.06.2023 12:15 Відповісти
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06.06.2023 12:16 Відповісти
" Жертв и разрушений нет"
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06.06.2023 12:17 Відповісти
******** ждали до последнего, ****, тоже самое будет и с Атомной станцией, и почему Киев к этому не готовится? Уже бесит это все!!!!!
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06.06.2023 12:18 Відповісти
Так заспокійливо ...
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06.06.2023 12:20 Відповісти
Впевнений, що Шмигаль і ЗЕбіли вже готуються використати підрив Каховської ГЕС для ще більшого збільшення тарифів на воду та світло. А до жертв їм байдуже, тому і роблять поспішні та не перевірені заяви про їх відсутність.
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06.06.2023 12:21 Відповісти
Орки, что были на охране дамбы пишут что прилетов небыло. Там последние дни был дикий подьем воды, а русня воду не сбрасывала. Вполне возможно, что под давлением битая-перебитая дамба сама не выдержала. Тем более с её прорывом Крым без воды уже надолго будет.
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06.06.2023 12:24 Відповісти
Там последние дни был дикий подьем воды, а русня воду не сбрасывала.
----

То есть это была спланированная акция, по ранее задуманному плану.
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06.06.2023 13:15 Відповісти
Це Шмигло перевірило особисто чи "взяло під особистий контроль", як любить його улюблений шеф???
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06.06.2023 12:24 Відповісти
А так как глава МЗС Чехії Ліпавський сказать падло зелёное не в состоянии?: Підрив Каховської ГЕС росіянами прирівнюється до застосування зброї масового знищення. Гнида продажная
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06.06.2023 12:24 Відповісти
и что, ответим своим? ой, забыл. у нас же его нет. пи*деть не мешки ворочать. Они могут это считать хоть использованием трансгаллактического оружия, только это все до одного места если по результату будет только озабоченность.
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06.06.2023 12:32 Відповісти
"Помсти, брати мої, помсти!"

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06.06.2023 12:27 Відповісти
Рух "АТЕШ" дізнався, хто підірвав Каховську ГЕС. Це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьоннівськ Ставропольського краю.
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06.06.2023 12:30 Відповісти
пардон, но какая цель подрыва, пока от неё больше всего военного ущерба как раз по русским идем. внизу Каховки смывает все защитные сооружения и минные поля на левом берегу, а выше Каховки легкая переправа на левый берег для быстрого подхода на Энергодар. Плюс Крым без воды окончательно.
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06.06.2023 12:37 Відповісти
Відповідь у кацапів: назло врагам козу продам, чтоб дети молоко не пили; бешеной собаке семь верст не круг, тощо.
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06.06.2023 12:54 Відповісти
Цель проанонсирована уже давно. ГЭС ведь построена при СССР, понятно что построена она исключительно благодаря "умнейшими и рудолюбивейшими кремлевскими коммунистами" для "тупых и ленивых тунеядцев с окраины, которые присосались к великой и могучей рсфср и тянули из нее, кормилицы всех и вся, все соки, при этом отказываясь беззаветно любить и почитать кормилицу".
Поэтому главный кормилец всего мира обиделся и сказал "Ах так! Ну тогда " - https://www.youtube.com/watch?v=vChYbmXEGok https://www.youtube.com/watch?v=vChYbmXEGok


После полного "жеста доброй воли", за границы 1991 года, всё это будет подано "глубинному народу", как главная цель сво и будет назначен день "Второй Великой Победы" ....
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06.06.2023 13:44 Відповісти
Все это очень печально.

Но началось с ТОТАЛЬНОЙ ИЗМЕНЫ СОТРУДНИКОВ СБУ.

Это не вчера.

Это всегда.

Никто не наказан.

Когда все и вся писали: НАУМОВ - негодяй и подонок, один кловун и Ко. не делали НИЧЕГО.

Баканов - друг человека, а человек на Банковой.

«Не надейтесь на князи и сыны человеческие даже если они друзья детства, в них же несть спасения»
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06.06.2023 12:39 Відповісти
Так что писать надо не только о плотине, а и окадровых ошибках. Но об этом нигде ни гу-гу. Такова команда с Банковой. А фамилия черта Баканова вообще нигде не упоминается. Совпадение? Не думаю.
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06.06.2023 12:41 Відповісти
То Чорнобиль, тепер ГЕС, війни, Голодомори скільки горя й бід приніс Українцям ссаний смердючий кацап. Скільки людей за віки повбивали недоординські потвори, більше ніж всі західні народи разом взяті з часів Кия й діра. В десятки разів більше. Закарбуй собі на носі кому більше пощастить вижити, і своїм дітям головне, який дай Бог будуть розумніші своїх батьків, щоб ніколи такого не було що прокацапське гавно яке нічого крім бід розрухи крові не несло на ці землі, бере владу на виборах, якась "свобода" - 0,5%
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06.06.2023 12:49 Відповісти
интересно, а проводили ли работу с населением с потенциально опасных к затоплению территорий до? скорее всего - нет, наверное, как обычно, считали кацапов людьми.
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06.06.2023 12:54 Відповісти
"через високу воду немає" - треба казати незафіксовано.
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06.06.2023 13:13 Відповісти
 
 