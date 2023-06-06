Підрив Каховської ГЕС: Наразі жертв серед населення через високу воду немає, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, він заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.

"Наразі жертв серед населення через високу воду немає", - уточнив він.

Шмигаль також зауважив, що наразі поставлено чотири головні завдання:

- організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.

- Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

- забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.

- оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

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"Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.