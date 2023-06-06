Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, є ризик подальшого витоку, - ОП
Під час екстреного засідання РНБО членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.
"Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких - скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.
Членів Ради національної безпеки і оборони також поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.
Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но кому это я? Артисту разговорного жанра, читающему видосики с суфлера, нужно проснуться, взбодриться и подождать пока подготовят новый текст.
Підірвано шлюзи на ширині 177 метрів. Хвиля висотою 3-5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин. Після чого почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів - підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.
Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені, і коли хвиля дійде до них- це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв.
Перешийок в кінці затоки за межами дельти Дніпра (Кінбурнська коса) буде майже повністю затоплений, хоча це почнеться приблизно через 50 годин після прориву дамби.
За інормацією Укргідроенерного, за 4 дні водосховище буде спрацьоване, тобто витече вся акамульована вода і залишиться тільки природнє русло Дніпра.
❗️Знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції. Руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії згідно Статті 56, Додаткового протоколу I 1977 року.
❗️Вторинними наслідками може бути:
На ЗАЕС може відбутися припинення подачі охолоджувальної води, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.
Північно-Кримський канал знову обміліє.
Меліорація Таврії і Каховського каналу буде майже неможлива.
Без питної води залишаться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ.
Заводи без достатньої кількості води доведеться зупинити, зокрема металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.
Можлива загибель риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону, бурі, посуха…
⚡️За умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення греблі може піти від 1 до 3 років. За інформацією Укргідроенерго станція відновлюенню не підлягає.
"Заболосення осушених земель"? Яким чином, якщо рівень води у водосховищі впаде, а нижче за течією посернеться до звичайного стану протягом кількох тижнів?
Те саме і з Кінбурнською косою - рівень моря ніхто не піднімав, окрім хвилі їй нічого не загрожує - перетвориться на кілька годин на острів.
Якось текст по-дибільному написаний...
-------------------------------------
Romanov Лайт
Херсонская область, Россия.
Бойцы с мест сообщают:
В результате уничтожения дамбы у наших бойцов находящихся на островах на н.п. сложилась критическая ситуация - не могут эвакуироваться (проблема с лодками), сидят уже буквально на деревьях. ( а де ще повинні сидіти мавпи ? )
Це знак того що наша спільна з кацапи історія розірвана.