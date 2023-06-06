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Новини
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Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, є ризик подальшого витоку, - ОП

каховка

Під час екстреного засідання РНБО членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента. 

Як зазначається, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

"Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких - скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

Членів Ради національної безпеки і оборони також поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС не влпинув на роботу енергосистеми, - "Укренерго"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

Автор: 

Дніпро (3273) мазут (63) РНБО (2281) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+28
Вместо констатации нужно не е@алом щелкать, а собирать экстренное заседание совбеза ООН и требовать созыва генассамблеи ООН из-за экологического терроризма раши, сопоставимого со взрывом Чернобыльской АЭС. Требовать консультаций на уровне НАТО. И это все не кулуарно, а официально с привлечением ведущих мировых СМИ.
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06.06.2023 12:43
+17
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06.06.2023 12:49
+16
Навіть географія України зміниться після цього теракту. Таких величезних руйнацій ми ще не зазнавали. Це десятки мільярдів збитків для України. Мабуть ще люди не зрозуміли. Каховське море стане величезним болотом.
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06.06.2023 12:44
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Вместо констатации нужно не е@алом щелкать, а собирать экстренное заседание совбеза ООН и требовать созыва генассамблеи ООН из-за экологического терроризма раши, сопоставимого со взрывом Чернобыльской АЭС. Требовать консультаций на уровне НАТО. И это все не кулуарно, а официально с привлечением ведущих мировых СМИ.
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06.06.2023 12:43 Відповісти
"Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких - скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні. Джерело:
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06.06.2023 12:45 Відповісти
Экстренное заседание Рады с привлечением иностранных послов уже созвано? Президент уже выступил с экстренным сообщением по ТВ с призывом к мировым лидерам? Я чего-то пропустил?
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06.06.2023 12:48 Відповісти
Провести экстренное заседание Рады с призывом к мировому содружеству помочь остановить обезумевшего маньяка...

Но кому это я? Артисту разговорного жанра, читающему видосики с суфлера, нужно проснуться, взбодриться и подождать пока подготовят новый текст.
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06.06.2023 12:46 Відповісти
там не тільки новий текст потрібен, а й свіжа партія коксу.
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06.06.2023 14:36 Відповісти
ООН повністю імпотентний орган, чим вони допоможуть ?! Виголосять свою занепокоєність і призовуть рашку до миру !? Срали орки на це все ! Засуньте те ООН собі в дупу разом з ОБСЄ !
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06.06.2023 12:55 Відповісти
Какой бы он не был - это пока единственный законный орган, единственная мировая трибуна для донесения своей позиции. И Раша за свое место в Совбезе почему-то держится руками и ногами. И сейчас идеальный повод вынести рашу с Совбеза решением Генассамблеи и провести через ООН решения, выгодные Украине и на которые можно ссылаться, как на законное обоснование своих действий.
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06.06.2023 13:11 Відповісти
Навіть географія України зміниться після цього теракту. Таких величезних руйнацій ми ще не зазнавали. Це десятки мільярдів збитків для України. Мабуть ще люди не зрозуміли. Каховське море стане величезним болотом.
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06.06.2023 12:44 Відповісти
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06.06.2023 12:49 Відповісти
Там и были затопляемые плавни до строительства ГЭС. Днепр просто вернется в старое русло.
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06.06.2023 12:49 Відповісти
Раньше там была степь. Чтобы там люди могли жить нужны ирригационные сооружения. Без них юг запустеет.
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06.06.2023 12:53 Відповісти
Это южнее Днепра - приазовские степи. Там да, без полива днепровской водой там будет жопа.
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06.06.2023 12:54 Відповісти
Там були плавні з луками. В сасушливі роки туди зганяли худобу ледь не з усього півдня пастись.
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06.06.2023 13:03 Відповісти
Тобто до кінця 1950-х там ніхто не жив? Ані Херсона не було, ані Олешків? Цікава думка...
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06.06.2023 13:05 Відповісти
Картинка
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06.06.2023 13:11 Відповісти
До желтого уровня может не дойдет - не знаю какие прогнозы. Но вот зеленое точно будет. Хотя может и до красного дойти, учитывая что сейчас всякие глобальные потепеления, Кто знает какое лето будет.
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06.06.2023 13:13 Відповісти
Ще раз: "До кінця 1950-х там ніхто не жив?".
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06.06.2023 13:24 Відповісти
Ну кто-то может жить.
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06.06.2023 13:31 Відповісти
Там не только география, а в целом траблы с водой.
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06.06.2023 12:51 Відповісти
Подоляк знавець гідроспоруд?
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06.06.2023 12:46 Відповісти
Есть тут эксперты. Когда потоки воды улягутся - что будет дальше? Такие населённые пункты как Новая Каховка и Олешки затоплены навсегда? Течение Днепра изменилось насовсем или может как-то стабилизируется?
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06.06.2023 12:47 Відповісти
Чим же загрожує підрив дамби?

Підірвано шлюзи на ширині 177 метрів. Хвиля висотою 3-5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин. Після чого почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів - підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені, і коли хвиля дійде до них- це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв.

Перешийок в кінці затоки за межами дельти Дніпра (Кінбурнська коса) буде майже повністю затоплений, хоча це почнеться приблизно через 50 годин після прориву дамби.

За інормацією Укргідроенерного, за 4 дні водосховище буде спрацьоване, тобто витече вся акамульована вода і залишиться тільки природнє русло Дніпра.

❗️Знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції. Руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії згідно Статті 56, Додаткового протоколу I 1977 року.

❗️Вторинними наслідками може бути:

На ЗАЕС може відбутися припинення подачі охолоджувальної води, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.

Північно-Кримський канал знову обміліє.

Меліорація Таврії і Каховського каналу буде майже неможлива.

Без питної води залишаться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ.

Заводи без достатньої кількості води доведеться зупинити, зокрема металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.

Можлива загибель риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону, бурі, посуха…

⚡️За умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення греблі може піти від 1 до 3 років. За інформацією Укргідроенерго станція відновлюенню не підлягає.
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06.06.2023 12:57 Відповісти
Асканія Нова((
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06.06.2023 13:05 Відповісти
Нестиковки від самого початку "шлюзи на ширині 177 метрів". Це для авіаносця шлюзи? Чи як? "Знесення дамби" - це як? Була ****** і зникла? І уся вода одразу на усій довжині і ширині греблі поперла униз Дніпром???
"Заболосення осушених земель"? Яким чином, якщо рівень води у водосховищі впаде, а нижче за течією посернеться до звичайного стану протягом кількох тижнів?
Те саме і з Кінбурнською косою - рівень моря ніхто не піднімав, окрім хвилі їй нічого не загрожує - перетвориться на кілька годин на острів.
Якось текст по-дибільному написаний...
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06.06.2023 13:20 Відповісти
Все залежить яким буде рівень нового русла Дніпра.Після відходу води з Каховського водосховища нас чекає екоармагедон з мулу і залишків риби, яка залишиться в утворених ставках. А загалом наслідки непередбачувані?....
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06.06.2023 12:58 Відповісти
Вода зтече і Дніпро повернеться у своє русло. Нижче греблі ГЕС, звісно. Як довго зтікатиме вода залежить від пошкоджень креблі - довжини і ширини підриву. Від цього ж залежить і швидкість та площа затоплення берегів.
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06.06.2023 13:08 Відповісти
Ширины и глубины подрыва.
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06.06.2023 15:41 Відповісти
зелені підари, хто дав наказ розмінувати чонгар?! хто?!
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06.06.2023 12:49 Відповісти
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06.06.2023 12:56 Відповісти
Нехай спочатку відсидить(разом з зєлєю) рочків з десять, подумає... А потім заяви робити
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06.06.2023 13:07 Відповісти
Випускайте Грету
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06.06.2023 12:49 Відповісти
О, до речі, а де ця екоактивістка? москалі природу нищать в тисячі разів інтенсивніше аніж те про що вона кричала
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06.06.2023 12:55 Відповісти
Голосила на стільки, на скільки їй поповнили власний рахунок за "страждання" по природі!
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06.06.2023 13:28 Відповісти
Гретту не так давно брали в Німеччині на якомусь еко-пікеті)
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06.06.2023 22:13 Відповісти
Все попливе в Чорне Море .
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06.06.2023 12:53 Відповісти
Вітання від ***** хитромудрому Ердогану.
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06.06.2023 13:01 Відповісти
ну шо, хотьпаржалі зелені довбні? якщо запитаєте до чого це то відслідкуйте увесь ланцюжок від техногенної катастрофи та війни до вашого вибору голобородька в 2019...
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06.06.2023 12:53 Відповісти
Вони змінили ніки і зникли. Дивився їхні коментарі 19 року. Знайшов лише одного який нещодавно щось гавкнув. Показав йому скрин його коментаря і він зник. Не видно і по цей день.
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06.06.2023 13:10 Відповісти
Я бегал на цензоре и кричал что зеленые это реванш антимайдана. Оказалось что это антимайдан курильщика.
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06.06.2023 13:14 Відповісти
Зільоні це маладиє риганали.
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06.06.2023 13:22 Відповісти
Бесполезно спрашивать. Если бы они понимали причинно-следственные связи, то они бы так и не голосовали. Жить безмозглым легче и проще.
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06.06.2023 13:34 Відповісти
Где там ООН, партия *зеленых* и Грета Тумберг? Или им за ето не заплатили? Вот АЕС закрыть по всей Европе и посадить на газовую росийскую иглу так они аж из штанов каждый день выпрыгивали
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06.06.2023 12:55 Відповісти
Немає ніяких сумнівів зо ЗАЕС також замінована і чекає свого часу.
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06.06.2023 12:58 Відповісти
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06.06.2023 15:04 Відповісти
Всім водоплавним птахам в гирлі та і в дніпро-бузькому лимані загрожує зникнення.
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06.06.2023 13:02 Відповісти
Зникнення не зникнення, а ось якщо затопить їх гнізда, то у цьому році нових птахів не з'явиться і популяція стане меншою, бо сам птах випливе, а от його яйця - НІ!!! Тож це зовсім не жарт "Бусько"!!!
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06.06.2023 13:26 Відповісти
Ну буськів не затопить, а от масляна плівка на воді пошкодить не тільки гніздам.
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06.06.2023 13:32 Відповісти
повернення до історичного русла для тварин не може нічим загрожувати.
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06.06.2023 13:33 Відповісти
А масляна плівка на поверхні води?
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06.06.2023 13:37 Відповісти
вона збирається спецзасобами, біля Одеси вже збирали.
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06.06.2023 13:38 Відповісти
Дніпро-бузький лиман на даний момент це зона бойових дій, і для того щоб там почати такі роботи потрібно договір про припинення вогню, місія ОБСЄ( правда її небуде), ООН, і тд.
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06.06.2023 13:42 Відповісти
Єрмак! Давай! Ми знаєм, ти можеш!
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06.06.2023 13:03 Відповісти
Русняве ******* пише в своїй тєлєгі -

-------------------------------------

Romanov Лайт

Херсонская область, Россия.

Бойцы с мест сообщают:

В результате уничтожения дамбы у наших бойцов находящихся на островах на н.п. сложилась критическая ситуация - не могут эвакуироваться (проблема с лодками), сидят уже буквально на деревьях. ( а де ще повинні сидіти мавпи ? )
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06.06.2023 13:10 Відповісти
Один з наших бійців припустив що рашисти планували менші руйнування від підриву, аби лише підтопити острови дельти річки на більшості з яких закріпились бійці ЗСУ, але вже пошкоджена ****** зруйнувалась більше ніж було їм треба. Усім вже відома роССійська КРЖ, то ж можливо так і відбулось, але ТОЧНО може бути відомим якщо до наших рук попаде хтось з виконавців цього злочину. Тож сподіваємось що нашим розвідникам та СБУ це вдастся!!!
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06.06.2023 13:22 Відповісти
Без заперечних доказів нехай й очевидної безпосередньої вини рашистів скликати засідання Радбезу ООН не має сенсу, бо буде тільки невеликий шум без наслідків, та й кремляді спокійно скажуть "де ваши докази", бо власними брехливими звинуваченнями без доказів привчили членів ООН нічому й нікому без них не довіряти!!!
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06.06.2023 13:15 Відповісти
где грета туберг?
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06.06.2023 13:33 Відповісти
А я рада, що Дніпро повертає свої території.
Це знак того що наша спільна з кацапи історія розірвана.
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06.06.2023 13:34 Відповісти
Я вспоминаю ироничное абрестовичкое словечко про юг '********', это і на вашей совести суки зелёные!
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06.06.2023 14:42 Відповісти
 
 