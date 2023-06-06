Підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ. Все за планом, - Маляр

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС через страх перед ЗСУ. Але їхні дії не вплинуть на ситуацію на півдні України.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З ранку у нас була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз як все за планом відбувалося, так і відбувається", - сказала заступниця міністра оборони.

Вона додала, що на півдні вчора точилися бої місцевого значення, і зараз росіяни там знаходяться в обороні. Маляр розповіла, що подекуди у росіян є просування, утім, динаміка постійно змінюється.

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"Обидві сторони постійно трошки просуваються то в один бік, то в інший. Зарано говорити про якісь результати. Йдуть бої місцевого значення", - пояснила вона.

Підрив дамби Каховської ГЕС Маляр пояснює тим, що росіяни бояться контрнаступу ЗСУ.

"Росіяни просто фізично бояться Збройний сил України, тому вони вдаються до різних руйнівних дій, в тому числі вони не гребують навіть вчиненням катастрофи - екологічної, техногенної. ... Вони щодня демонструють, що у них немає меж", - сказала вона.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тон мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.