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ЗСУ (7187) Маляр Ганна (525) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ. Все за планом, - Маляр

маляр

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС через страх перед ЗСУ. Але їхні дії не вплинуть на ситуацію на півдні України.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З ранку у нас була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз як все за планом відбувалося, так і відбувається", - сказала заступниця міністра оборони.

Вона додала, що на півдні вчора точилися бої місцевого значення, і зараз росіяни там знаходяться в обороні. Маляр розповіла, що подекуди у росіян є просування, утім, динаміка постійно змінюється.

Читайте: РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна, - Пєсков

"Обидві сторони постійно трошки просуваються то в один бік, то в інший. Зарано говорити про якісь результати. Йдуть бої місцевого значення", - пояснила вона.

Підрив дамби Каховської ГЕС Маляр пояснює тим, що росіяни бояться контрнаступу ЗСУ.

"Росіяни просто фізично бояться Збройний сил України, тому вони вдаються до різних руйнівних дій, в тому числі вони не гребують навіть вчиненням катастрофи - екологічної, техногенної. ... Вони щодня демонструють, що у них немає меж", - сказала вона.

Також читайте: Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, є ризик подальшого витоку, - ОП

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тон мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+7
І у зелені все за планом як і у *****.
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06.06.2023 13:17
+6
На фото вона кінчає від єрмака. Не показуйте більше цю ідіотку...
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06.06.2023 13:20
+5
не знаю чи кончает, но потекла знатно
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06.06.2023 13:22
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І у зелені все за планом як і у *****.
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06.06.2023 13:17 Відповісти
У них все за планом *****.
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06.06.2023 16:00 Відповісти
шайка лейка зебилов
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06.06.2023 13:17 Відповісти
На фото вона кінчає від єрмака. Не показуйте більше цю ідіотку...
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06.06.2023 13:20 Відповісти
не знаю чи кончает, но потекла знатно
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06.06.2023 13:22 Відповісти
не помог подрыв не в 41 м и не в 43 м
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06.06.2023 13:22 Відповісти
раніше за планом було до зими дійти до криму, навіть зайти в нього. Звучить погано...
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06.06.2023 13:22 Відповісти
звичайно все за планом - вечором черговий відосик президента, Маляр розкаже на марафоні що контрнаступ йде повним ходом, нічого переживати
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06.06.2023 13:24 Відповісти
Воно колись заткне писок? Чи мовчить тільки тоді, коли виконує функції сосни?
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06.06.2023 13:25 Відповісти
Події в ніч з понеділка на вівторок можна було очікувати...тиждень тому, в ніч з понеділка на вівторок була атака дронами Москви. "Стимулом" були ще події під Білгородом...

Питання було тільки де? Південь? Це означає кілька моментів. Перше, режим пу не має "творчих планів" на Півдні України...та в Криму. Друге, як Південь режим пу визначив своїм слабким місцем? Наступу ще немає...може подивимось зе-марафон чи експердів аля інтитут вивчення війни?

тов "перемог" маляр - що там із "перемогою" під Бахмутов? "Сильні" рішення ставки втіленні? Флангові удари уже давно, а Бахмут сам не в низовині відносно флангів, що "просрали" через вічні "яйця по 17"? "Велика стратегія" затикання дір іншими.
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06.06.2023 13:56 Відповісти
Ну да.
Це ж не Маляр буде наступати по болотах під обстрілами артилерії та авіації.
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06.06.2023 13:56 Відповісти
зачем наступать через Днепр в низовьях ?плюс еще что наш берег выше чем тот берег где сидят одичалые зато кацапы сами себе выкопали могилу
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06.06.2023 14:08 Відповісти
У агонии, как и у любой медали, тоже две стороны. Одну из них мы сейчас переживаем в районах затопления Каховской ГЭС. Тварь тащит за собой в могилу всё живое, за что только может зацепиться своими костлявыми щупальцами.
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06.06.2023 14:09 Відповісти
Все в них за планом, тільки крадуть трішки швидше свого плану, та й дістала ця дама з своїми коментарями, анка-кулеметниця.
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06.06.2023 14:19 Відповісти
На міноборони точно не вплине, як крали, так будуть красти🖕
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06.06.2023 15:43 Відповісти
 
 