ОК "Південь" про затоплення Херсонщини: Лівий берег постраждав набагато більше, на правому критичних станів не зафіксовано, але вода піднімається.

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав значно більше.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На правому березі критичних станів фактично не зафіксовано в тих населених пунктах, де відбувається підняття води. Зокрема й обласний центр критично не постраждав, є підтоплення деяких мікрорайонів, житлових секторів і вулиць. Але евакуацію організовано, оскільки рівень води продовжує підвищуватися, і, за попередніми оцінками фахівців, критичного рівня вода сягне десь близько 13:00. Ситуація відстежується, усі служби на місцях працюють", - сказала Гуменюк.

Говорячи про ситуацію на лівому березі, Гуменюк зазначила, що країна-агресор "заглушила" зв'язок, щоб люди не мали можливості отримати компетентні рекомендації та мати зв'язок із підконтрольною Україні територією.

Вона додала, що через підвищення рівня води посилилася мінна небезпека на воді, а також порадила місцевим жителям не намагатися самостійно евакуюватися.

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"Не думаю, що окупанти спокійно спостерігатимуть, як мирні жителі будуть евакуюватися з лівого берега на правий, тому не раджу ризикувати. Набагато краще виїхати більш углиб лівого берега і там організувати евакуацію", - пояснила Гуменюк.

У Силах оборони також наголосили, що географічно нижчий лівий берег наразі постраждав набагато більше.

"І ті озвучені цифри щодо підтоплень населених пунктів більше стосуються саме лівого берега", - сказала Гуменюк.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.