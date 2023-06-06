Ситуація на Запорізькій АЕС контрольована, рівень радіації в нормі, - Данілов

На сьогоднішній день ситуація на Запорізькій АЕС складна, але контрольована, її має взяти під контроль МАГАТЕ.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день ситуація складна, але контрольована. Радіаційний фонд в межах норми. Розуміємо, що там відбувається. На засіданні Ради нацбезпеки і оборони була доповідь відповідного директора Енергоатома нашої країни. Ситуація, яку має взяти обов’язково під контроль МАГАТЕ", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи є ризики для Запорізької АЕС.

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За його словами, на сьогоднішній день вже є заява керівника МАГАТЕ, "що він найближчим часом приїде для того, щоб з’ясовувати це питання".

"Але для того, щоб поставити крапку, в тому числі у справедливості, треба змусити росіян піти з енергооб’єкту, який є власністю нашої країни. Їм там нема що робити. І світова спільнота має все зробити, щоб це сталося якомога швидше, щоб, не дай Боже, не було того, що сталося на Каховській ГЕС", - сказав Данілов.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тон мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.