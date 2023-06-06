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Командир групи аеророзвідки Мадяр оголосив мега-збір на 20 000 дронів-камікадзе: "Можуть зупинити будь-який наступ ворога"

мадяр

Відомий аеророзвідник з позивним Мадяр, командир групи "Птахи Мадяра", оголосив безпрецедентний збір на 20 000 дронів-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, "Мадяр" заявив, що мета збору - 350 млн грн.

"Дрони-камікадзе –дієвий інструмент доправлення "цукерок" до "хробаків". Єдина проблема, що потребує вирішення, - це їхня кількість. Вже час перейти на промислові партії, і ми зробимо це разом! Тому я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч народних дронів та 200 крил-ретрансляторів буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ. Нам надо зібрати з вами 350 мільйонів гривень. Цифра безпрецедентна. Але це еквівалент вартості трьох танків. І ніякий не еквівалент вартості життів цивільного населення, що сьогодні щоденно потерпає від ворожих авіа- і ракетних ударів, і бійців на передовій", - повідомив "Мадяр".

За його словами, кожен з дронів-камікадзе несе 1 кілограм вибухівки. А крило-ретранслятор значно покращує технічні характеристики дронів і дозволяє доставляти такі кілограмові "цукерки" для ворогів втричі далі, ніж це роблять звичайні дрони.

"Дрони-камікадзе в достатній кількості можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ та будь-які штурмові дії противника. Техніку, живу силу. А збільшення дальності використання дронів дозволяє знищувати навіть артилерію ворога, що стоїть значно далі лінії фронту", - зазначив "Мадяр".

Командир аеророзвідників повідомив також, що дрони виробляються в одній з країн, що є "сировинно безпечною", тобто незалежною від поставок запчастин з Китаю. Вартість одного безпілотника - 400 доларів при належній якості.

Перша партія, кілька тисяч дронів, вже вийшла з виробництва і буде відправлена в Україну відразу по завершенню збору.

"Мадяр" пропонує всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися до забезпечення наших бійців дронами-камікадзе.

"Ми дамо можливість всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися і робити це через той самий канал замовлення", - наголосив "Мадяр".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе виявив та знищив російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО

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Дивіться: FPV-дрон, куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ, знищує ворожий танк: "Ваш донат долетів куди треба". ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+28
А що страшно тобі було в москві?
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06.06.2023 15:23
+22
Як добре, що в країні є чуйні ПреЗедент, Міністерство оборони!
Потрібні військовим дрони? Та нема проблем, відповідає зелерезніков, збирайте гроші і купуйте!
Якщо щось ще знадобиться, тільки скажіть, Слуги народу самі з'їздять за кородон (оболиво ті, що під слідством)..
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06.06.2023 15:36
+20
Кто ещё не задонатил, подключайтесь!
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06.06.2023 15:27
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Уже столько денег собрали на дроны, а в итоге их пустили на ********** мацкву еще и без снарядов, лучше бы их в сторону крымского моста пустили!
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06.06.2023 15:20 Відповісти
А що страшно тобі було в москві?
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06.06.2023 15:23 Відповісти
Эти до Москвы не долетят, это на фронт. Чтобы не только рашисты своими ланцетами уничтожали нашу технику, но и мы могли. Те дальние дроны, что на Москву, они стоят очень дорого, только государство их сможет купить в большом количестве.
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06.06.2023 15:23 Відповісти
" Государство " - ??? Це ви про Зе - іуд так кажете ?
Ця Зе - блювота вже дууууже багато закупила ...... чекайте ще більше
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06.06.2023 16:05 Відповісти
+ 1000 вже є
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06.06.2023 18:41 Відповісти
Іншого вибору немає, а хто закупить, ви? реактивні дрони на 2000 км?
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07.06.2023 15:14 Відповісти
Що за дурня? Що дрони зроблять з мостом?
До чого тут Мадяр та його збір?
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06.06.2023 15:24 Відповісти
Слабенька спроба все обісрати.
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06.06.2023 15:26 Відповісти
Это не те
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06.06.2023 15:30 Відповісти
Роберт Броуді, він же Мадяр, під час правління Януковича розікрав 1,5 млрд. доларів, а це 60 млрд. гривень, тільки китайського кредиту, може і за свої купити.
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06.06.2023 16:50 Відповісти
І купить, але збір є збір.
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06.06.2023 20:33 Відповісти
Пока що навпаки, добре заробляє на цих зборах. Його Іванющенко в свій час того і злив, бо занадто ненажерливий. І Яценюка зробив своїм ворогом, бо у нього віджав долю.
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07.06.2023 03:45 Відповісти
+
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06.06.2023 15:25 Відповісти
+
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06.06.2023 15:26 Відповісти
Кто ещё не задонатил, подключайтесь!
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06.06.2023 15:27 Відповісти
треба донатити. на Бада-Бум Джага-Джага. )
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06.06.2023 15:31 Відповісти
Мадяру -респект! Цікаво,а скілки грошенят вкине,наприклад,Зеля чи Ярмак?
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06.06.2023 15:32 Відповісти
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06.06.2023 15:39 Відповісти
Ярмак?
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06.06.2023 15:41 Відповісти
Взагалі-то Олександр ЯРмак з перших днів на війні.
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06.06.2023 15:57 Відповісти
Мінус 19.5% податку...
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06.06.2023 16:11 Відповісти
цікаво, а скільки ти?
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09.06.2023 22:14 Відповісти
Як добре, що в країні є чуйні ПреЗедент, Міністерство оборони!
Потрібні військовим дрони? Та нема проблем, відповідає зелерезніков, збирайте гроші і купуйте!
Якщо щось ще знадобиться, тільки скажіть, Слуги народу самі з'їздять за кородон (оболиво ті, що під слідством)..
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06.06.2023 15:36 Відповісти
Податком дбайливо обкладуть..
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06.06.2023 15:40 Відповісти
Ще раз і українською
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06.06.2023 15:42 Відповісти
Він питає, нащо тоді артилерія ?? Ствольна і реактивна ... Ракети ...
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06.06.2023 15:48 Відповісти
Моя "російська мова" - это тест на адекватность. Ищу людей для которых форма важнее содержания. Очень меня интересует: Сколько людей еще раз проголосуют за Зеленского, т.е. за "форму".
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06.06.2023 16:00 Відповісти
Та очі випадають від Вашого содєржанія
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06.06.2023 16:47 Відповісти
Адепт "неважно на каком язіке", уже важливо.
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06.06.2023 23:01 Відповісти
"неважно" - это ваши слова, а не мои. Я такого не говорил. Не нужно выдавать свои мысли за мои.
Все по Фрейду. Оце важливо
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07.06.2023 10:03 Відповісти
Твої слова про наповнення і форму це і є саме неважно на каком язіке а важно что. І не пробуй з мною тягатися в своїх оправданнях використання російської мови бо якщо ти її використовуєш тому що незнаєш українську то що ти тут робиш? А якщо знаєш і небажаєш то чим ти кращий за Бужанського? І Фрейд доречі психоаналітик так собі.
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07.06.2023 10:22 Відповісти
Я четко написал почему и зачем я пишу на русском. Твои жалкие фантази на эту тему выглядят по-детски и смешно.
И ты права: "тягатися" с тобой смысла нет. "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен
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07.06.2023 10:50 Відповісти
Ти чітко дав зрозуміти що являєшся москалем який нерозуміє навіть як зійти за українця. Але дуже хоче.
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07.06.2023 11:32 Відповісти
Фрэйд-поц,агрессии женские даже на комментах видны На похоронах мамы,классика Неукраинка:наш(ы) ребёнок(дети),украинка:моя дытына,мий чоловик,чамайданы,птички,рыбки...и поступают соответственно,а подружжя,как и песня не пый,козачэ-не пускают в эфир,в первоисточнике Мне за 20 тому лет приходилось акцентировать на сути,что потом делал рабинович Время алконариков прошло,а к интенсивной экономике их потомки готовы в качестве комментаторов судейского разбора Дэласэ,ромалэ
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08.06.2023 17:59 Відповісти
Вам москалям і дрона хватить.
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06.06.2023 15:44 Відповісти
А про Свічблейди -300 всі кричали що це гівно бо там 1 гк вибухівки.
Чим тоді ці кращі?
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06.06.2023 15:40 Відповісти
Неубедительно! За такой грустный пост тебе денег не дадут)
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06.06.2023 15:47 Відповісти
По суті можете щось заперечити ??
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06.06.2023 15:49 Відповісти
Я можу. У свічблейд 300 меньше 50гр вибухівки, а не 1 кг. Це по суті своїй - 1 постріл 40мм гранатою з підствольника за кілька тисяч доларів.
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06.06.2023 16:05 Відповісти
тому що в нього трохи інші функції і ціна на порядок вища.
наші кустарні дрони з пострілом до рпг та дешманською камерою здатні на короткій відстані не тільки піхоту в наступі-окопі нищити, але і важку броню.
А свіч-300 це скоріше дрон розвідник малого радіусу дії з можливістю ураження піхоти та важливої техніки звязку чи радарів.
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06.06.2023 15:51 Відповісти
На свічблейд-300 немає і близько 1 кг вибухівки, якщо б там був цей КГ - ніхто б не кричав, що фігня.
Свічблейд 300 - це, вважай, 40мм граната з ВОГ, яка коштує кілька тисяч $. Звісно, що це повна фігня, бо на FPV-дрон за $500 можна прігріпити гранату з РПГ чи навіть 120мм міну - що незрівнянно ефективнійше 40мм гранати.
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06.06.2023 16:02 Відповісти
120 мм міна ~ 16 кг
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06.06.2023 19:17 Відповісти
.бо я причетна до збору грошей на них
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08.06.2023 18:00 Відповісти
+
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06.06.2023 15:41 Відповісти
+
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06.06.2023 15:44 Відповісти
Посилання на Монобанк не працює
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06.06.2023 15:44 Відповісти
Працює...
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06.06.2023 15:53 Відповісти
+
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06.06.2023 15:45 Відповісти
чому держава не може закрити той ****** марафон і почати купувати дрони - у людини зарплата 15000 з них вона 5000 віддає на ЗСУ а у держави трильйони гривень
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06.06.2023 15:45 Відповісти
бо державою керують агенти фсб і довбойоб. краще скиньте карту, ще прийде час задавати питання "чому"
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06.06.2023 15:55 Відповісти
без марафону, нарід почне думати макітрою, а це дуже погано для зеленої шобли скінчиться.
я навіть не уявляю що творилось би на Г+Г та інших інформ помийках якби папереднікі підняли ціну на ЕЕ в 2 рази.... А тут навіть головного борцуна з тарифами бздЮлю не видно і не чути, аж дивно якось
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06.06.2023 15:56 Відповісти
.,"умирать,так с музыкой"-из сериала в мир иной...Социальную ферментацию никто не отменял
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08.06.2023 18:02 Відповісти
Повернути зарплату депутатам на довоєнний рівень(а там не тільки депутати,помічники-секретарі-водії),і будуть нам дрони.
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06.06.2023 15:51 Відповісти
давайте долучайтеся зе-прихильнички! ви ж зробилицеразом, тепер треба виправляти....
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06.06.2023 15:54 Відповісти
Ага,скинуть вони...
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06.06.2023 16:13 Відповісти
Тю, так це нехай президент Кучма профінансує разом з Пінчуком. Вони ж головні бенефіціари бездарного 10-річного правління Кучми, внаслідок якого Україна опинилась в повній дупі, з якої досі не може вилізти.
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06.06.2023 15:54 Відповісти
Всі маєть фінансувати, у кого є така можливість. Якщо будемо кивати "нехай вони" - програємо війну і всім буде непереливки. Кучма-то переживе - він вже давно за кордоном, а от ми з вами - не факт.
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06.06.2023 16:03 Відповісти
Дежурные слова конечно. Но понять давно стоит нам. Затянуть пояса всему народу. Давайте соберём. И потом опять придётся. У народа нет вертолёта улететь и бабла в офшорах---смысл улетать нам. Может и победим, может так и закончится тогда война. Тогда спросим у чучмы и остальных. А вообще после таких войн проводят национализацию все рентабельного. Гос-капитализм на 20 лет. Классика жанра. Тогда всех и прищучим. Раз боялись это делать в 20 лет последних---а ведь видели что творится. А пока только мы. Вариант один. Есть второй---кацапам сдаться. Первое мы выбрали. Кто сколько сможет---ведь никто кроме нас!
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06.06.2023 16:28 Відповісти
Стадник-пастух?-понимаем
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08.06.2023 17:38 Відповісти
Конюх-конокрад? Или конокрад-конюх? Понимаем---когда вынимаем. Бамбарбия, кергуду? Шутка!
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08.06.2023 21:07 Відповісти
"Л.. не мамонт, л.. не вимре", ні на що не натякаю, просто залишу це тут.
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06.06.2023 15:56 Відповісти
На Стопкор вийшла стаття про одеських аграріїв, які за 2 (Два) місяці експортували пшениці не сплативши податків на 2.3 мільярда гривень. Ось де народні гроші зариті, у приватних агрохолдингах, електричних, нафтових, газових, рітейлових...Держава не ефективний власник? А приватний великий бізнес ефективний злодій.
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06.06.2023 16:03 Відповісти
Мадяр доларовий мультимілйьонер, його справами, як журналіст, в свій час займалася Тетяна Чорновол.
https://m.antikor.com.ua/articles/4204-kitajsjkij_kredit_dlja_kijivsjkih_titushok Китайський кредит для київських «тітушок»
https://m.antikor.com.ua/articles/4204-kitajsjkij_kredit_dlja_kijivsjkih_titushok
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06.06.2023 16:57 Відповісти
На закупівлях продуктів для ЗСУ вкрадено щонайменше 6 мільярдів гривень, на оборнних замовленнях 9 мільярдів, разом вкрадено щонайменше 15 млрд це трохи більше як 800 тисяч трутнів-самогубців, але то нічого, головне що жити стало ржачно.
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06.06.2023 16:08 Відповісти
Сміх крізь криваві сльози....
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06.06.2023 16:14 Відповісти
+
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06.06.2023 16:14 Відповісти
А в 2014 році це ще не було зрозуміло? Якби колони техніки та вантаживки з піхотою були розгромлені безпілотниками ще на перетинанні кордону - не було б цього 8- річного жаху !
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06.06.2023 16:18 Відповісти
Еще просьба добавить SWIFT и клиринговый номер для перевода из-за рубежа, как у Притулы
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06.06.2023 16:45 Відповісти
+++++
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06.06.2023 17:03 Відповісти
ТАК, ЩОБ ЗНАЛИ ПРО ВСЯК ВИПАДОК
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06.06.2023 17:12 Відповісти
+
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06.06.2023 17:13 Відповісти
Інтересно, скільки той клоун весільний закупить на 20млрд?
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06.06.2023 18:12 Відповісти
+
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06.06.2023 18:13 Відповісти
Блін, скільки пі@д#жа, а плюсів мало. Задовбали "філософи".
+
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06.06.2023 18:35 Відповісти
Дэласэ,ромалэ Дискредитация государства шапкой по кругу-...
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08.06.2023 17:43 Відповісти
варто було б проводити лотерею для випускників шкіл на укладання контракту з ЗСУ щоб вони ставали оператором дрона.

юнак має кращу реакцію аніж людина середнього віку. окрім того добровільне залучення людей до війни це завжди краще аніж примусове.

звісно, усі не можуть бути снайперами та операторами дронів, штурмова та лінійна піхота теж потрібні. але армії не вистачає креативу і куди не поглянь зміни це аматорські дії та негласний дозвіл командування але не реформи згори.
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06.06.2023 21:48 Відповісти
Чі не блокує пріват карти волонтерам ? +
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06.06.2023 21:49 Відповісти
+
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06.06.2023 21:53 Відповісти
.,то яйцами проводили спецприпасы,протухшими забросят и ответа нет за химоружие
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08.06.2023 17:31 Відповісти
 
 