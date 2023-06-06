Командир групи аеророзвідки Мадяр оголосив мега-збір на 20 000 дронів-камікадзе: "Можуть зупинити будь-який наступ ворога"
Відомий аеророзвідник з позивним Мадяр, командир групи "Птахи Мадяра", оголосив безпрецедентний збір на 20 000 дронів-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів.
Як інформує Цензор.НЕТ, "Мадяр" заявив, що мета збору - 350 млн грн.
"Дрони-камікадзе –дієвий інструмент доправлення "цукерок" до "хробаків". Єдина проблема, що потребує вирішення, - це їхня кількість. Вже час перейти на промислові партії, і ми зробимо це разом! Тому я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч народних дронів та 200 крил-ретрансляторів буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ. Нам надо зібрати з вами 350 мільйонів гривень. Цифра безпрецедентна. Але це еквівалент вартості трьох танків. І ніякий не еквівалент вартості життів цивільного населення, що сьогодні щоденно потерпає від ворожих авіа- і ракетних ударів, і бійців на передовій", - повідомив "Мадяр".
За його словами, кожен з дронів-камікадзе несе 1 кілограм вибухівки. А крило-ретранслятор значно покращує технічні характеристики дронів і дозволяє доставляти такі кілограмові "цукерки" для ворогів втричі далі, ніж це роблять звичайні дрони.
"Дрони-камікадзе в достатній кількості можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ та будь-які штурмові дії противника. Техніку, живу силу. А збільшення дальності використання дронів дозволяє знищувати навіть артилерію ворога, що стоїть значно далі лінії фронту", - зазначив "Мадяр".
Командир аеророзвідників повідомив також, що дрони виробляються в одній з країн, що є "сировинно безпечною", тобто незалежною від поставок запчастин з Китаю. Вартість одного безпілотника - 400 доларів при належній якості.
Перша партія, кілька тисяч дронів, вже вийшла з виробництва і буде відправлена в Україну відразу по завершенню збору.
"Мадяр" пропонує всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися до забезпечення наших бійців дронами-камікадзе.
"Ми дамо можливість всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися і робити це через той самий канал замовлення", - наголосив "Мадяр".
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Robert Brovdi / Роберт Йосипович Бровді
Будь ласка, зачекайте...
Ця Зе - блювота вже дууууже багато закупила ...... чекайте ще більше
До чого тут Мадяр та його збір?
Потрібні військовим дрони? Та нема проблем, відповідає зелерезніков, збирайте гроші і купуйте!
Якщо щось ще знадобиться, тільки скажіть, Слуги народу самі з'їздять за кородон (оболиво ті, що під слідством)..
Все по Фрейду. Оце важливо
И ты права: "тягатися" с тобой смысла нет. "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен
Чим тоді ці кращі?
наші кустарні дрони з пострілом до рпг та дешманською камерою здатні на короткій відстані не тільки піхоту в наступі-окопі нищити, але і важку броню.
А свіч-300 це скоріше дрон розвідник малого радіусу дії з можливістю ураження піхоти та важливої техніки звязку чи радарів.
Свічблейд 300 - це, вважай, 40мм граната з ВОГ, яка коштує кілька тисяч $. Звісно, що це повна фігня, бо на FPV-дрон за $500 можна прігріпити гранату з РПГ чи навіть 120мм міну - що незрівнянно ефективнійше 40мм гранати.
я навіть не уявляю що творилось би на Г+Г та інших інформ помийках якби папереднікі підняли ціну на ЕЕ в 2 рази.... А тут навіть головного борцуна з тарифами бздЮлю не видно і не чути, аж дивно якось
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юнак має кращу реакцію аніж людина середнього віку. окрім того добровільне залучення людей до війни це завжди краще аніж примусове.
звісно, усі не можуть бути снайперами та операторами дронів, штурмова та лінійна піхота теж потрібні. але армії не вистачає креативу і куди не поглянь зміни це аматорські дії та негласний дозвіл командування але не реформи згори.