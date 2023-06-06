УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12397 відвідувачів онлайн
Новини
13 365 97
ООН (3272) Мережко (52) Каховська ГЕС (565)

ООН не засуджує підрив Каховської ГЕС через вплив РФ, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко

каховська

ООН не засудила підрив Росією Каховської ГЕС через російський вплив, хоч і має відповідну Конвенцію про заборону військового впливу на природу.

Про це розповів голова комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він нагадав, що ООН за своїми принципами повинна засуджувати будь-який вплив на навколишнє середовище й життя мирних людей. Вона навіть має відповідну Конвенція про заборону військового впливу на природу.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС росіянами - найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, - Зеленський

"Цю Конвенцію у свій час було ініційовано СРСР. Її сторонами є і Україна, і Росія. Згідно з цією конвенцією, Україна може звернутися до Ради Безпеки ООН. Питання в тому, що Росія може заблокувати в Раді Безпеки ООН будь-яку резолюцію. Тому, на мою думку, треба одночасно порушувати питання про те, що Росія не має жодних правових підстав для перебування в ООН. Підрив Каховської ГЕС - це також воєнний злочин. Порушення Женевської конвенції 1949 року та додаткового протоколу до неї. Цей злочин входить до юрисдикції МКС", - розповів Мережко.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Яка різниця,
під водою вулиця чи ні, якщо вона добре освітлена і заасфальтована?(с)
показати весь коментар
06.06.2023 15:49
+29
Хто б сумнівався. "Азабочєность" хоч висловили?
показати весь коментар
06.06.2023 15:46
+26
Сьогодні ж велике свято рускава язика, чого ви лізите зі своїми поганими новинами?
показати весь коментар
06.06.2023 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто б сумнівався. "Азабочєность" хоч висловили?
показати весь коментар
06.06.2023 15:46 Відповісти
Можливо нам повезе, і вони висловлять обурення)
показати весь коментар
06.06.2023 15:49 Відповісти
Головне, щоб "ракєту українского ППО" ще там не знайшли.
показати весь коментар
06.06.2023 15:51 Відповісти
ООН це таке саме російське лайно як і угорщина, ще і червоний хрест туди ж
показати весь коментар
06.06.2023 17:09 Відповісти
оон традиційно святкує день русского язика в перші дні місяця лгбт-гордині. З нагоди цих важливих свят в європарламенті проводять "культурні" заходи, виставки, можливо і арестович туди завітає.
"Європарламент вдається до антихристианьских провокацій"

https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4 https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4

показати весь коментар
06.06.2023 17:48 Відповісти
Сьогодні ж велике свято рускава язика, чого ви лізите зі своїми поганими новинами?
показати весь коментар
06.06.2023 15:48 Відповісти
має пані рацію, день русского язика, який в оон традиційно святкують в перші дні місяця лгбт-гордині. З нагоди цього європарламент вдався до антихристианської провокації. https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4
показати весь коментар
06.06.2023 17:50 Відповісти
Оон фуйон, вони як організація вже існують лише на папері.
показати весь коментар
06.06.2023 15:48 Відповісти
Та ні! Гроші вони отримують справжні! І доволі багато… І цим вони задоволені, як ніхто
показати весь коментар
06.06.2023 15:51 Відповісти
Там день узької мови, не відволікайте їх якимись дрібницями, воно не для того створювалося
показати весь коментар
06.06.2023 15:49 Відповісти
Яка різниця,
під водою вулиця чи ні, якщо вона добре освітлена і заасфальтована?(с)
показати весь коментар
06.06.2023 15:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
показати весь коментар
06.06.2023 15:57 Відповісти
Не чула про такі пункти.
Хочете рошенку ? Я вам сама її видам.
показати весь коментар
06.06.2023 15:59 Відповісти
Воно звикло до вишуканого смаку зеленого гною
показати весь коментар
06.06.2023 17:59 Відповісти
Там щось видають крім трансляції Шмарафону?
показати весь коментар
06.06.2023 15:59 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 16:02 Відповісти
, zelepupik ruski , ia tvaiu mamu ..... vot konkretna shchas , v danni moment 🤡
показати весь коментар
06.06.2023 16:25 Відповісти
cju ne-do-organizaciju treba likviduvati.
показати весь коментар
06.06.2023 15:52 Відповісти
Хтось бачив результат праці ООН з початку вторгнення в Україну??? Самі шаблони і ні якого давління на агресора, монголоїдів!!!!! Треба провести дуже серйозні реформи в тому балагані!!!!!
показати весь коментар
06.06.2023 15:52 Відповісти
ООН - це площадка для переговорів , де росія має вето на будь-яке рішення . ООн -це не військовий блок
показати весь коментар
06.06.2023 16:05 Відповісти
Питання було про гуманітарну
показати весь коментар
06.06.2023 16:15 Відповісти
ООН - рашистський мікрофон.
показати весь коментар
06.06.2023 17:05 Відповісти
так, оон започаткувала традицію святкувати день русского язика на початку місяця лгбт-гордині. В європарламенті знагоди цього провели виставку антихристианського змісту, думаю русні сподобалося, принаймні арестович кажуть вже в Брюселі - мабуть на виставку поїхав, він же тильки на словах проти, а насправді за руками і ногами. https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4
показати весь коментар
06.06.2023 17:55 Відповісти
насрать
показати весь коментар
06.06.2023 15:53 Відповісти
так само і на війну ..всім насрать..Европейці мають парасольку НАТО ,а ви українці рятуйтесь.
А тепер згадаймо Другу світову.
показати весь коментар
06.06.2023 15:59 Відповісти
а від екологічної катастрофи вони теж мають парасольку? думають що дали під рух грети купу бабла і це все пішло на захист екології? щоб не часом, та навіть самій греті крихти тільки впали.
показати весь коментар
06.06.2023 17:57 Відповісти
Оце мощно! Тепер ріки потечуть до гори... Нах ви нікчеми здалися, якщо терориста не можете навіть позбавити присутності в радбезі, не кажучи, що всю ту кацапську делегацію треба заарештувати...
показати весь коментар
06.06.2023 15:54 Відповісти
да ладно, вони започаткували важливу традицію святкувати день русского язика в перші дні місяця лгбт-гордині, європарламент навіть з нагоди цього виставку з антихристианським контентом провів. Арестович не витримав і поїхав, типу він там заяви якісь буде робити на користь України, щоб не часом, поїхав на п...ів подивитися. https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4
показати весь коментар
06.06.2023 17:59 Відповісти
ООН - спонсор тероризму. Десятки рокiв поспiль.
показати весь коментар
06.06.2023 15:54 Відповісти
і не тільки оон, всі ліволіберальні політики. Так чи інакше. https://www.youtube.com/watch?v=qBdy_4DVcGw
показати весь коментар
06.06.2023 18:04 Відповісти
ООН перетворилася на клуб бюрократів-паразитів, основною задачою якихє є забезпечення дотримання прав... самої ООН. І марно сподіватися від такої, з дозволу сказати, організації якихось дій чи практичних рішень.
показати весь коментар
06.06.2023 15:54 Відповісти
ні, вони забезпечують будь-якими правами і будь-кого, вони виправдовують, легалізують будь-який асбурд. На приклад 60 гендерів. Серйозно? людині з тараканами в голові надається право ігнорувати реальність, і змушувати іншіх з цим рахуватися. А кацапи-то не то саме роблять? ігнорують реальність убивці вважають себе "асвабадителями" і намогаються змусити іншіх з тим рахуватися.
показати весь коментар
06.06.2023 18:06 Відповісти
потом через н лет вообще окажется, что кацапы их предупредили, вот и тухленько реагируют. хотя, имхо, - это вполне тянет на ядерный удар. но там и дальше кажется главное - борьба за экологию, хотя больше - ********* на распил, но прилетит по факту всем. в общем - все как у нас.
показати весь коментар
06.06.2023 16:00 Відповісти
ООН организация обьединенных негодяев,сборище мирового непотреба.
показати весь коментар
06.06.2023 16:02 Відповісти
ООН це вже мертва організація, труп який ще гниє. І чим бистріше його закопають тим краще всім, а на його місце треба нова організація заснована зовсім на інших засадах. Ніяких Радбезів, ніякого вето, можливість миттєво реагувати на агресію однієї країни на іншу, швидко наказувати країну агресора та інше.
показати весь коментар
06.06.2023 16:04 Відповісти
***. одні рішуни. в раші 5000 ядерних ракет по документах. Хтось хоче в топку ,думаєте. Дякуємо ,що дають зброю і досить непогано
показати весь коментар
06.06.2023 16:07 Відповісти
Ну тоді на нашій планеті повинен головним бути принцип - у кого більше ядерних ракет той і прав? Так? Тоді взагалі потрібні якісь організації? Все буде вирішувати кількість ракет? Недовго тоді нам існувати.
показати весь коментар
06.06.2023 16:18 Відповісти
Ось ви й самі нарешті допетрали, що "оон" - мильна бульбашка, до якої ніхто не прислухається і від якої нічого не залежить. Лишилась дрібниця - це повинні зрозуміти всі.
показати весь коментар
06.06.2023 18:51 Відповісти
Організація Онаністів-Невдах
показати весь коментар
06.06.2023 16:04 Відповісти
Скоріш ОверІмпотентів.
показати весь коментар
06.06.2023 16:13 Відповісти
імпотент це то й хто хоч але не може, не побачила в оон жодного бажання, ось до питання створення гендерів вони підійшли з бажанням, 60 шт вже наваяли, при чому жінкам прийдеться найтяжчей, бо
1. їх хочуть називати істотами з матками, щоб транси не ображалися.
2. транси отримують право в деяких країнах користатися жіночими душовими, роздягальнями, і жінкам не можна обурюватися, інакше ти гомофобка.
3. Фактично кожен чоловік зможе назвати себе трансом, щоб поміняти документи не треба буде навіть довідки від лікаря.
4. На олімпіаду ми скоро зможемо тільки по телевізору подивитися хоча на що там дивитися. Думаю чоловікам там теж не буде на що дивитися.
показати весь коментар
06.06.2023 18:12 Відповісти
Де можна почитати про створення гендерів та аж цілих "60 шт вже наваяли"?
показати весь коментар
06.06.2023 18:47 Відповісти
тут можна подивитися. https://www.youtube.com/watch?v=NN0ANxAhkxk
показати весь коментар
07.06.2023 22:36 Відповісти
Відосікі нехай дивляться подібні вам, мені будь ласка посилання на офіційний документ від парламентської асамблеї оон чи іншого колегіального органа. Росіянські нарративи росповсюджуй в іншому місці.
показати весь коментар
08.06.2023 13:19 Відповісти
А щотам роблять наші представники ?
показати весь коментар
06.06.2023 16:07 Відповісти
Перше розумне питання на цій гілці.
А нефіга не роблять.
показати весь коментар
06.06.2023 16:16 Відповісти
історія повторяється...
Стенограма 30-го Засідання Радбезу ООН щодо України.

Голова: Які будуть пропозиції?
Чуркін(РФ): Можна я на стіл насру?
Усі: НІ!!!!
Чуркін: (сере на стіл перед Клімкіним (Україна)) Дякую!
Україна: Ви бачили, так?! Росія щойно насрала нам на стіл!
Чуркін: У вас немає доказів!
Україна: Це була ваша дупа, і з неї вилізло ваше лайно!
Чуркін: Надайте нам факти!
Представник США: Наші експерти провели аналіз складу речовини, моделювання координат і дійшли висновків, що це, безумовно, гівно і насрала його Росія.
Чуркін: надайте нам докази!
Представник Великої Британії: це обурливо! Гівно безумовно насрала Росія. Так не може більше тривати.
Представник Німеччини: Пропоную обговорити можливість висловлення нашої спільної стурбованості поведінкою Росії.
Чуркін: Я накладаю вето на це рішення. (Знову срє на стіл України)
Україна: Ви бачили, так?! Ось знову! Росія знову насрала нам на стіл, ось лайно, ось жопа, ось він одягає штани!
Голова ООН: якщо ці факти підтвердяться, ми повинні будемо відповідним чином відреагувати!
Чуркін: Повторюю, надайте нам хоч один доказ!
Німеччина: Ми сподівалися, що санкції допоможуть, але сморід з кожним разом стає все сильнішим! Ми підозрюємо, що Росія, можливо, сере на стіл України.
Чуркін: надайте нам докази!

Голова ООН: Давайте приймемо рішення про те, що ми глибоко шоковані!
Чуркін: Я накладаю вето на це рішення. (сере на стіл Голови)
Україна: Ви бачили?! Ось зараз! Росія насрала на стіл Голови ООН!!! Вона небезпечна, бо може насрати на стіл будь-якої країни Європи!
Чуркін: Ви так і не надали нам жодного доказу, який би ми визнали!
Представник США: Супутники пентагону зафіксували підвищення вогню, що виходить з боку Росії. Ми повинні розглянути можливість позбавити Росію права срати на засіданні ООН!

Чуркін: Я накладаю вето на це рішення. (Накладає на стіл України). У вас немає жодного доказу. Навпаки, всі численні факти свідчать про те, що Україна обісралася сама!
Україна: Ви бачили, Росія щойно насрала нам на стіл знову!
Представник Німеччини: Стає все складніше тут перебувати, ми закликаємо сторони до діалогу!
Чуркін: Росія хоче скористатися правом додаткового виступу! (бере пластикову обкладинку від папки і починає розкидати нею лайно на всіх членів ООН) Росія - велика Держава і не дозволить нікому на себе тиснути! Ви не маєте права, не надавши жодного факту, диктувати нам свої умови. Подивіться краще на себе. Адже ви всі - засранці, сидите тут у гівні, від вас смердить. Як ви можете вказувати нам як себе поводити?!
Дякую за увагу. (Залишає зал, жбурнувши вимазану папку в Голову і сплюнувши на черевики представника США).
Голова ООН: Дякую всім і кожному за вашу позицію, наступне засідання занепокоєння з українського питання відбудеться, коли провітриться зал.
показати весь коментар
06.06.2023 16:07 Відповісти
Реальна п*єса.
показати весь коментар
06.06.2023 16:37 Відповісти
а взяли би ці всі амбасадори і відмудохали того чорноротого ублюдка просто там, в оон, в прямому ефірі, ще під час засідання по нещасній Сирії, де про загиблих дітей, ця наволоч казала, "ви все врете, их цементом присипали", і не було би війни. Але ж боялися, рашка ж одразу почне всіх звинувачувати, що вони варвари, що це не демократично, неетично, не цивілізовано.
показати весь коментар
06.06.2023 18:30 Відповісти
Для цього повинен бути хоч хтось з яйцями. Не по 17.
Поки що бачимо, що таких немає.
показати весь коментар
06.06.2023 18:56 Відповісти
Что за бред? Т.е. какая-то россия имеет на ООН влияние больше, чем США и все страны "Запада" вместе взятые? Серьезно?
показати весь коментар
06.06.2023 16:09 Відповісти
а не какой-то там Китай має вплив на оон?
показати весь коментар
06.06.2023 18:31 Відповісти
А вот это правильное наблюдение. Только не "один Китай", а Китай + Индия + Бразилия + т.д. , т.е. все страны "симпатики РФ". Ну как "симпатики" ... Точнее будет сказать страны, которые РФ купила тем или иным способом.
показати весь коментар
07.06.2023 09:51 Відповісти
ООН це сама "афігенна" організація, поспати, поїсти, посра..и і гроші получати.Це мрія напевно кожного туди влаштуватись особливо з третіх країн,посиділи написали якийсь текст глибоко стурбувались і розійшлись по номерах відпочивати,і так кожного разу.А нафіга напрягатись гроші капають? капають.Для вигляду збираємось? збираємось ну і добре життя супер,похер що дамби взривають аес мінують людей катують і вбивають."Давайте поговоримо про день російської мови,ну це ж прекрасно,потім пляшечку винця вип"ємо зберемось на чергове засідання послухаємо і поспимо на ньому і розійдемось по своїх номерах в Нью-Йорку ..
показати весь коментар
06.06.2023 16:10 Відповісти
Не шановані представники ООН самоліквідуйтесь .вже немає сил терпіти коли ця організація бездієва ,більше того вона не помічає злочини фашиської терористичної росії проти українського народу.
показати весь коментар
06.06.2023 16:14 Відповісти
вона не помічає і антихристианських провокацій. Навіть виражати стурбованість не буде. https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4
показати весь коментар
06.06.2023 18:32 Відповісти
Да все уже знают, что ООН любит СОСАТЬ...деньги.
показати весь коментар
06.06.2023 16:17 Відповісти
ООН після підриву Каховської ГЕС опублікувала пост про "День російської мови": Про катастрофу не згадали? Пєсков же сказав: "РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна." А як же - іх там нєт!

ООН - колгосп, який організував т. Сталін таки чином, щоб з Кремля маніпулювати.

ООН - колгосп, який організував т. Сталін таки чином, щоб з Кремля маніпулювати тим колгоспом.

"КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ" всього умовного Заходу, зловживання правом вето і т.зв. конценсуальною реальністю.

В СССР вже давно колгоспів немає, як і СССР, а ООН-колгосп процвітає.

Консенсуальна реальність /загальноприйнята реальність/ consensus reality - консенсуальна реальність, загальноприйнята реальність - психологічний термін, що позначає такий опис реальності, щодо якої досягнуто загальної угоди між людьми усвідомленої чи неусвідомленої - є утопією .

ОДНАК ніхто не питає у індивіда згоди, чи хоче він жити в «загальноприйнятій реальності», адже до неї його привчають шляхом «​​обумовлення» - вироблення умовних рефлексів у процесі виховання та соціалізації.
Тому альтернативному терміну консенсуальна реальність - є термін «обумовлена ​​реальність» \conditioned або conditional reality - термін запропонував Чарльз Тарт в книзі «Пробудження»
показати весь коментар
06.06.2023 16:18 Відповісти
доволі символічно, що оон оголошує день русскої мови в першіх днях місяця лгбт-гордині і не зауважує як європарламент вдається до антихристианських провокацій. https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4
показати весь коментар
06.06.2023 18:34 Відповісти
никчемная организация
что она дает Украине и зачем тратить народные деньги в пустую?
показати весь коментар
06.06.2023 16:21 Відповісти
зе невдаха тому і всім вічно бреше. Особливо нам. Задумали уроди одне, а нам про зовсім інше розповідають. Нам по містах ракети падають, а кацапам ледь дах дряпають якісь пукавки. І союзники гімно. Просили дайте ракети, так ні навіть на це не спроможні гниди.
показати весь коментар
06.06.2023 16:21 Відповісти
не свисти
показати весь коментар
06.06.2023 16:32 Відповісти
не хрюкай. Хрюкати будеш, коли з тобою діалог зав'яжуть.
показати весь коментар
06.06.2023 16:35 Відповісти
🤮🤮🤮🤮 виродки гамноонські, щоб ви і ваші нащадки жили в муках
показати весь коментар
06.06.2023 16:30 Відповісти
Ипал я гутерриша в рот
показати весь коментар
06.06.2023 16:35 Відповісти
ООНу на мило!
показати весь коментар
06.06.2023 16:36 Відповісти
сколько надо голосов для вихода их этого дерьма?
показати весь коментар
06.06.2023 16:43 Відповісти
росія звинувачує Україну.Треба ставити питання про осуд сторони, яка це зробила. А хто буде цьому заперечувати, той й буде видно на кому шапка горить.
показати весь коментар
06.06.2023 16:43 Відповісти
То, что в результате того теракта, Украина может значительно уменьшить свои посевные площади, похоже ООН пока не догадывается...
показати весь коментар
06.06.2023 16:45 Відповісти
Є тільки одна біда. Зерно, що росте в Україні, українцям не належить, а належить світовим зернотрейдерам АКА g2. Тому можете бути впевнені, що навіть в той час, як українець буде з голоду подихати, українське зерно без лімітів буде доставлятися в африку і куди там ще треба.
показати весь коментар
06.06.2023 16:51 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 16:49 Відповісти
Вот что значит ОБОSЦАТЬСЯ.
показати весь коментар
06.06.2023 17:17 Відповісти
якщо оон таке лайно, тоді ***** ви ще сплачуєте внески на утримання оон?

оон таке, яким його було задумано та створено --- сесе потвора, проте й ті, хто обурюються на оон - теж не кращі
показати весь коментар
06.06.2023 16:53 Відповісти
Толи еще будет.
показати весь коментар
06.06.2023 16:55 Відповісти
знявши голову - за волоссям не побиваються
показати весь коментар
06.06.2023 17:03 Відповісти
мережко, твій ї..й, прости Господи, бос у спортивних штанях, до люто 22-го року теж небагато чим обурювався, якщо це стосувалося кацапів... чи пам'ять у тебе така сама, як і в багатьох присутніх тут... а ні - якщо я вже нічого не плутаю, то перед самою навалою дуже обурювався англосаксами, кажучи, що вони йому (!!) своїми попередженнями економіку руйнують... тіпа "лодку раскачівают".
пс ніде правди діти, приблизно так само, як за кілька років до цього когорта найкриголамнішого варнякала про "ато путєн нападьот"...
показати весь коментар
06.06.2023 17:10 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/53839 Так зараз виглядає траса вбік окупованого Криму за Олешками
показати весь коментар
06.06.2023 17:11 Відповісти
ООН - иллюстрация постулата из катехизиса : КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ.
Катехизис эвнка в СССР (Гугл). Сталин тоже любил это повторять.
Посмотрите на морды, которые там заседают.
Все НАШИ. Все СВОИ. А СВОИМ надо помогать.
Как бабушка учила.
показати весь коментар
06.06.2023 17:13 Відповісти
ну то виходить що для них і кацапи і лгбт-рух свої, якщо вони святкують день рускої мови в перші дні місяця лгбт-гордині і ніхто не проти. Бо вони всі свої, а ми забули що демократію здобували робітники і фермерми в боротьбі проти бандитів, а не геї на лгбт-парадах. https://antikor.com.ua/ru/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
показати весь коментар
06.06.2023 18:37 Відповісти
могло быть так - русня заминировала на случай отступления , а наша ДРГ подорвала
показати весь коментар
06.06.2023 17:14 Відповісти
Так случай отступления и наступил.
показати весь коментар
06.06.2023 17:16 Відповісти
это одна из версий ,но прилета не было есть видео взрыва
показати весь коментар
06.06.2023 17:19 Відповісти
ООН-це лайно
показати весь коментар
06.06.2023 17:14 Відповісти
В гостиницах и отелях дверь туалета может обозначаться двумя - «00»
показати весь коментар
06.06.2023 17:17 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 17:27 Відповісти
адмірал Няв

@yaadmiralmeow

·

https://twitter.com/yaadmiralmeow/status/1666059400002387968 1 ч

русня: влаштовує на Херсонщині катастрофу ******* масштабів. українці: за декілька годин збирають ******* грошей, організовують евакуаційні групи, прихистки для переселенців, рятують оленятко. міжнародні організації: бе-ме, чвяк-хуяк, цивільні не мають бути ціллю для ударів
показати весь коментар
06.06.2023 17:27 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1666039514760896512 3 ч

Украина ещё в октябре призывала ООН направить наблюдателей на Каховскую ГЭС и ЗАЭС. Уже тогда было известно, что рФ собирается её подорвать. Но ООН так и не приехали А когда рф взорвала дамбу Каховской ГЕС вызвав техногенную катастрофу, ООН начала праздновать День русского языка

Более бесполезной и вредной организации, чем ООН представит нельзя.

Украинская делегация в ООН давно имеет полное право и обязанность обоссать трибуну ООН и набить рожу Главе ООН, поспредам рФ, Ирана и Китая. И выйти с этой позорной импотентной организации, которая деградировала в фашистскую и дает международную площадку для пропаганды россиянам.

Это бы было правильно. Учитывая, что Украина по Будапештскому меморандуму имеет право созывать СовБез ООН в полном составе. И спокойно можно набить там рожу главе ООН, постпредам Китая и рФ и выйти из этого международного фашистского говна. Адекватные страны тоже выйдут из ООН.
показати весь коментар
06.06.2023 17:33 Відповісти
Мерзотники в оон присосались до бабла
показати весь коментар
06.06.2023 17:51 Відповісти
Бажаю оонівським шкідникам сидіти на дахах своїх будинків, що попливуть за течією.
показати весь коментар
06.06.2023 18:28 Відповісти
Україна має згортати співпрацю з ООН, як організацією яка діє виключно на шкоду нашій державі. І Червоний Хрест в ту саму сраку.
показати весь коментар
06.06.2023 18:50 Відповісти
А що до Червоного Хреста, то я згадав як декілька місяців тому ці неповажні люди говорили, що професійні українські військові просто вбивають як у тирі ненавчених кацапських військовослужбовців, і, начебто, потрібно якось це питання влаштувати. Я пам'ятаю, мені на думку тоді спало, що представники Червоного Хреста хочуть, що б українці стріляли холостими, поки ті не навчаться. Це ж піздец, друзі.
показати весь коментар
06.06.2023 19:29 Відповісти
незасуджує ООН підрив дамби тільки через те, що, Україна є великою проблемою для всієї світової спільноти, з її корупцією, злиднями, і жебраками по всьому світі ,з нас сміється ВЕСЬ СВІТ!!
показати весь коментар
06.06.2023 20:01 Відповісти
Що за ***** я зараз прочитав?
показати весь коментар
06.06.2023 21:00 Відповісти
Це З ВАС сміється весь світ: Україна без флоту і з меншою армією показово начистила вам пику.
Для світової спільноти Україна є буфером, що захищає спільноту від вашої дичини.
Тому світова спільнота забезпечує Україну всім необхідним - щоб ми вас перемогли.
показати весь коментар
06.06.2023 21:17 Відповісти
ну значит можно подорвать кацапскую дамбу, если оон по фиг, - нам зеленый свет.
Или эта другое?
показати весь коментар
07.06.2023 01:19 Відповісти
 
 