ООН не засуджує підрив Каховської ГЕС через вплив РФ, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко
ООН не засудила підрив Росією Каховської ГЕС через російський вплив, хоч і має відповідну Конвенцію про заборону військового впливу на природу.
Про це розповів голова комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Він нагадав, що ООН за своїми принципами повинна засуджувати будь-який вплив на навколишнє середовище й життя мирних людей. Вона навіть має відповідну Конвенція про заборону військового впливу на природу.
"Цю Конвенцію у свій час було ініційовано СРСР. Її сторонами є і Україна, і Росія. Згідно з цією конвенцією, Україна може звернутися до Ради Безпеки ООН. Питання в тому, що Росія може заблокувати в Раді Безпеки ООН будь-яку резолюцію. Тому, на мою думку, треба одночасно порушувати питання про те, що Росія не має жодних правових підстав для перебування в ООН. Підрив Каховської ГЕС - це також воєнний злочин. Порушення Женевської конвенції 1949 року та додаткового протоколу до неї. Цей злочин входить до юрисдикції МКС", - розповів Мережко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
"Європарламент вдається до антихристианьских провокацій"
https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4 https://www.tvp.info/69586011/jezus-i-apostolowie-sadomaso-w-parlamencie-europejskim-szwedzka-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej?fbclid=IwAR1qLNCIVibjywysflREwL8sfuJr7i-H3XSSB1l4YcZ1VACEyO6RWpbLIg4
під водою вулиця чи ні, якщо вона добре освітлена і заасфальтована?(с)
Хочете рошенку ? Я вам сама її видам.
А тепер згадаймо Другу світову.
1. їх хочуть називати істотами з матками, щоб транси не ображалися.
2. транси отримують право в деяких країнах користатися жіночими душовими, роздягальнями, і жінкам не можна обурюватися, інакше ти гомофобка.
3. Фактично кожен чоловік зможе назвати себе трансом, щоб поміняти документи не треба буде навіть довідки від лікаря.
4. На олімпіаду ми скоро зможемо тільки по телевізору подивитися хоча на що там дивитися. Думаю чоловікам там теж не буде на що дивитися.
А нефіга не роблять.
Стенограма 30-го Засідання Радбезу ООН щодо України.
Голова: Які будуть пропозиції?
Чуркін(РФ): Можна я на стіл насру?
Усі: НІ!!!!
Чуркін: (сере на стіл перед Клімкіним (Україна)) Дякую!
Україна: Ви бачили, так?! Росія щойно насрала нам на стіл!
Чуркін: У вас немає доказів!
Україна: Це була ваша дупа, і з неї вилізло ваше лайно!
Чуркін: Надайте нам факти!
Представник США: Наші експерти провели аналіз складу речовини, моделювання координат і дійшли висновків, що це, безумовно, гівно і насрала його Росія.
Чуркін: надайте нам докази!
Представник Великої Британії: це обурливо! Гівно безумовно насрала Росія. Так не може більше тривати.
Представник Німеччини: Пропоную обговорити можливість висловлення нашої спільної стурбованості поведінкою Росії.
Чуркін: Я накладаю вето на це рішення. (Знову срє на стіл України)
Україна: Ви бачили, так?! Ось знову! Росія знову насрала нам на стіл, ось лайно, ось жопа, ось він одягає штани!
Голова ООН: якщо ці факти підтвердяться, ми повинні будемо відповідним чином відреагувати!
Чуркін: Повторюю, надайте нам хоч один доказ!
Німеччина: Ми сподівалися, що санкції допоможуть, але сморід з кожним разом стає все сильнішим! Ми підозрюємо, що Росія, можливо, сере на стіл України.
Чуркін: надайте нам докази!
Голова ООН: Давайте приймемо рішення про те, що ми глибоко шоковані!
Чуркін: Я накладаю вето на це рішення. (сере на стіл Голови)
Україна: Ви бачили?! Ось зараз! Росія насрала на стіл Голови ООН!!! Вона небезпечна, бо може насрати на стіл будь-якої країни Європи!
Чуркін: Ви так і не надали нам жодного доказу, який би ми визнали!
Представник США: Супутники пентагону зафіксували підвищення вогню, що виходить з боку Росії. Ми повинні розглянути можливість позбавити Росію права срати на засіданні ООН!
Чуркін: Я накладаю вето на це рішення. (Накладає на стіл України). У вас немає жодного доказу. Навпаки, всі численні факти свідчать про те, що Україна обісралася сама!
Україна: Ви бачили, Росія щойно насрала нам на стіл знову!
Представник Німеччини: Стає все складніше тут перебувати, ми закликаємо сторони до діалогу!
Чуркін: Росія хоче скористатися правом додаткового виступу! (бере пластикову обкладинку від папки і починає розкидати нею лайно на всіх членів ООН) Росія - велика Держава і не дозволить нікому на себе тиснути! Ви не маєте права, не надавши жодного факту, диктувати нам свої умови. Подивіться краще на себе. Адже ви всі - засранці, сидите тут у гівні, від вас смердить. Як ви можете вказувати нам як себе поводити?!
Дякую за увагу. (Залишає зал, жбурнувши вимазану папку в Голову і сплюнувши на черевики представника США).
Голова ООН: Дякую всім і кожному за вашу позицію, наступне засідання занепокоєння з українського питання відбудеться, коли провітриться зал.
Поки що бачимо, що таких немає.
ООН - колгосп, який організував т. Сталін таки чином, щоб з Кремля маніпулювати.
ООН - колгосп, який організував т. Сталін таки чином, щоб з Кремля маніпулювати тим колгоспом.
"КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ" всього умовного Заходу, зловживання правом вето і т.зв. конценсуальною реальністю.
В СССР вже давно колгоспів немає, як і СССР, а ООН-колгосп процвітає.
Консенсуальна реальність /загальноприйнята реальність/ consensus reality - консенсуальна реальність, загальноприйнята реальність - психологічний термін, що позначає такий опис реальності, щодо якої досягнуто загальної угоди між людьми усвідомленої чи неусвідомленої - є утопією .
ОДНАК ніхто не питає у індивіда згоди, чи хоче він жити в «загальноприйнятій реальності», адже до неї його привчають шляхом «обумовлення» - вироблення умовних рефлексів у процесі виховання та соціалізації.
Тому альтернативному терміну консенсуальна реальність - є термін «обумовлена реальність» \conditioned або conditional reality - термін запропонував Чарльз Тарт в книзі «Пробудження»
что она дает Украине и зачем тратить народные деньги в пустую?
оон таке, яким його було задумано та створено --- сесе потвора, проте й ті, хто обурюються на оон - теж не кращі
пс ніде правди діти, приблизно так само, як за кілька років до цього когорта найкриголамнішого варнякала про "ато путєн нападьот"...
Катехизис эвнка в СССР (Гугл). Сталин тоже любил это повторять.
Посмотрите на морды, которые там заседают.
Все НАШИ. Все СВОИ. А СВОИМ надо помогать.
Как бабушка учила.
@yaadmiralmeow
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https://twitter.com/yaadmiralmeow/status/1666059400002387968 1 ч
русня: влаштовує на Херсонщині катастрофу ******* масштабів. українці: за декілька годин збирають ******* грошей, організовують евакуаційні групи, прихистки для переселенців, рятують оленятко. міжнародні організації: бе-ме, чвяк-хуяк, цивільні не мають бути ціллю для ударів
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1666039514760896512 3 ч
Украина ещё в октябре призывала ООН направить наблюдателей на Каховскую ГЭС и ЗАЭС. Уже тогда было известно, что рФ собирается её подорвать. Но ООН так и не приехали А когда рф взорвала дамбу Каховской ГЕС вызвав техногенную катастрофу, ООН начала праздновать День русского языка
Более бесполезной и вредной организации, чем ООН представит нельзя.
Украинская делегация в ООН давно имеет полное право и обязанность обоссать трибуну ООН и набить рожу Главе ООН, поспредам рФ, Ирана и Китая. И выйти с этой позорной импотентной организации, которая деградировала в фашистскую и дает международную площадку для пропаганды россиянам.
Это бы было правильно. Учитывая, что Украина по Будапештскому меморандуму имеет право созывать СовБез ООН в полном составе. И спокойно можно набить там рожу главе ООН, постпредам Китая и рФ и выйти из этого международного фашистского говна. Адекватные страны тоже выйдут из ООН.
Для світової спільноти Україна є буфером, що захищає спільноту від вашої дичини.
Тому світова спільнота забезпечує Україну всім необхідним - щоб ми вас перемогли.
Или эта другое?