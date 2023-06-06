Воїнам на одному з найгарячіших напрямків потрібен квадрокоптер: "Через ніч проживають атаки фосфором, тривають запеклі бої"

Українським захисникам на передовій потрібен квадрокоптер AUTEL EVO II Dual Rugged Bundle 640T V.

Про це у Facebook повідомила Ніка Богданіка, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, нажаль наш збір все ще актуальний... Нам потрібно зібрати +75 тис грн щоб закрити збір на необхідний Квадрокоптер AUTEL EVO II Dual Rugged Bundle 640T V який коштує тепер 185 тис грн для чоловіка моєї доброї знайомої мами Каті.

На жаль нам відмовили покрити 50% вартості у компанії мого чоловіка, оскільки у них змінилися умови таких зборів і деякі речі тепер не покривають, тому закриваємо збір самі", - розповіла вона.

Кошти збирають для захисника Артема, який перебуває з бригадою в одній з найгарячіших точок.

"Через ніч вони там проживають атаки фосфором, затоплення їх локації і амуніції і запеклі бої. Хлопцям на 0 зараз дуже потрібна наша допомога, адже ці квадрокоптери - це їх очі і руки, а нам дуже потрібна їх підтримка і перемога. Завдяки їм у нас є ранки з кавою і нашими родинами, моя Емілі може ходити до садочку і бабуся приїжджати до нас у гості", - додала вона.

Реквізити для допомоги:

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