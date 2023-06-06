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допомога (7871)

Воїнам на одному з найгарячіших напрямків потрібен квадрокоптер: "Через ніч проживають атаки фосфором, тривають запеклі бої"

квадрокоптер

Українським захисникам на передовій потрібен квадрокоптер AUTEL EVO II Dual Rugged Bundle 640T V.

Про це у Facebook повідомила Ніка Богданіка, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, нажаль наш збір все ще актуальний... Нам потрібно зібрати +75 тис грн щоб закрити збір на необхідний Квадрокоптер AUTEL EVO II Dual Rugged Bundle 640T V який коштує тепер 185 тис грн для чоловіка моєї доброї знайомої мами Каті.

На жаль нам відмовили покрити 50% вартості у компанії мого чоловіка, оскільки у них змінилися умови таких зборів і деякі речі тепер не покривають, тому закриваємо збір самі", - розповіла вона.

Кошти збирають для захисника Артема, який перебуває з бригадою в одній з найгарячіших точок.

"Через ніч вони там проживають атаки фосфором, затоплення їх локації і амуніції і запеклі бої. Хлопцям на 0 зараз дуже потрібна наша допомога, адже ці квадрокоптери - це їх очі і руки, а нам дуже потрібна їх підтримка і перемога. Завдяки їм у нас є ранки з кавою і нашими родинами, моя Емілі може ходити до садочку і бабуся приїжджати до нас у гості", - додала вона.

Реквізити для допомоги:

Картка Монобанк 5375411205502300

Посилання на банку : https://send.monobank.ua/jar/2JhMrs53wv

Воїнам на одному з найгарячіших напрямків потрібен квадрокоптер: Через ніч проживають атаки фосфором, тривають запеклі бої 01
Воїнам на одному з найгарячіших напрямків потрібен квадрокоптер: Через ніч проживають атаки фосфором, тривають запеклі бої 02

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Топ коментарі
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06.06.2023 16:00
+2
1000 грн
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06.06.2023 16:26
+2
+300
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06.06.2023 18:26
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Скинув, скільки не шкода
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06.06.2023 15:59 Відповісти
+100
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06.06.2023 16:00 Відповісти
1000 грн
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06.06.2023 16:26 Відповісти
Дякую! Приємного вечора
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06.06.2023 16:49 Відповісти
Щось не то. Написано "карта Монобанку", коли відкриваєш платіж- "отримувач Універсалбанк".
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06.06.2023 16:37 Відповісти
це те саме. Монобанк працює на платформі Універсалбанку
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06.06.2023 16:48 Відповісти
Навіщо тоді писати " Монобанк", якщо це інший банк? Просто незрозуміло. Напишіть "Універсал банк" і не буде виникати питань у людей, що не в темі.
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06.06.2023 16:55 Відповісти
збір триває зі швидкістю 40 тис за 4 години.
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06.06.2023 18:12 Відповісти
+300
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06.06.2023 18:26 Відповісти
Майже зібрали. Сьогоднішні події прискорили збирання.
Всім людське дякую!
Ми молодці
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06.06.2023 19:09 Відповісти
Аутел Эво ІІ самое гавняное гавно среди всех беспилотников используемых ВСУ. Его ******* максимум через неделю (или уже ********, а теперь надо отчитаться, вот и собирают деньги). Лучше закупите на эту сумму камики (коптеры камикадзе на рамах 7 или 9 дюймов). Берите одну базу (пульт керування із очками), та кілька «пострилів» (безпосередньо коптери). Це буде діло.
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06.06.2023 22:22 Відповісти
Вот это, меня как не военного достает, когда денег мало, донатить просят все, а военные спорят, что лучше купить. Но по логике, если дорогое долго не живет, то лучше много более дешёвого.
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08.06.2023 12:48 Відповісти
+
Вже майже зібрали. Біля півтори тисячі залишається.
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07.06.2023 22:18 Відповісти
 
 